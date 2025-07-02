Apple, yapay zekalı Siri için OpenAI ve Anthropic ile görüşüyor

Apple uzun süredir Siri'ye yapay zeka desteği getirmek üzere çalışıyor.

Son olarak şirket, OpenAI ve Anthropic ile görüşmelere başladı.

Bu görüşmelerin neticesinde şirketin ChatGPT veya Claude AI araçlarından birini Siri'ye entegre etmesi bekleniyor.

Teknoloji devi Apple, AI destekli Siri aracına güç veren şirket içi modelleri OpenAI veya Anthropic gibi firmalar tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileriyle değiştirmeyi düşünüyor. Bloomberg’e göre marka, sesli asistanı geliştirme planının bir parçası olarak ChatGPT ve Claude gibi modellerin özel sürümlerini kendi sunucularında test etmek için görüşmelere başladı bile.

Henüz kesin bir karar verilmemiş olsa da bu stratejik hamle, Apple’ın üretken yapay zekaya yaklaşımında büyük bir değişimi temsil edebilir. Şirket şu anda Siri ve diğer AI özelliklerini desteklemek için Apple Foundation Models’ten yararlanıyor ve asistanın yenilenmiş bir versiyonunun 2026’ya kadar beklenmesi beklenmiyor.

Apple neden Siri için AI desteği getiriyor?

Siri’nin potansiyel yeniden yapılandırılması kırılganlık zamanına denk geliyor. Tekrarlanan gecikmeler ve dahili modellerle elde edilen yetersiz sonuçlardan sonra, asistanın liderliği daha önce Vision Pro’dan sorumlu olan Mike Rockwell ve yazılım mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi’ye devredildi.

Mart ayından bu yana yeni ekip, Siri’nin Google’ın Gemini’si de dahil olmak üzere üçüncü taraf çözümler aracılığıyla kullanıcılara daha iyi yanıt verip veremeyeceğini araştırıyor.

Bloomberg’den gazeteci Mark Gurman’a göre yöneticiler Anthropic’in AI’sının Siri’nin mevcut ihtiyaçları için en iyi performansı sunduğu sonucuna vardı. Şirketle yapılan görüşmeler, Claude’un Apple’ın kendi çiplerine dayalı bulut yapısı olan Private Cloud Compute’ta çalışacak şekilde uyarlanmasını içerecek. Bu da kullanıcıların verilerinin gizli kalmasına izin verecek.

Eğer anlaşma imzalanırsa OpenAI veya Anthropic ile ortaklık, Apple’ın cihazlarında kullanılan dil modelleri üzerinde tam kontrol sağlama stratejisinden en azından kısmen vazgeçeceği anlamına gelecek.

Yine de dış modellerin benimsenmesi, özellikle de öne çıkma kaybı ve önemli isimlerin ayrılması ışığında, içeride büyük bir rahatsızlık yarattı. Meta ve OpenAI gibi şirketlerin bu profesyonelleri çekmek için, Apple’ın ödediğinden dört kat daha yüksek maaşlarla milyon dolarlık paketler sunduğuna dair raporlar var.

Kararı dış baskı da etkiliyor. Samsung gibi rakipler cihazlarının birçok özelliğinde Gemini’yi kullanırken, Siri gecikmesi nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor.