Webmasto Hafta Özeti (28 Temmuz-3 Ağustos 2025)

Bu hafta teknoloji devleri yeni mali yılın sonuçlarıyla karşımıza çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Microsoft bu süreçte tarihinde ilk kez 4 trilyon dolar gibi muazzam seviyelere ulaştı. Apple da yıllık gelirini artırdı ve 2007 yılından bu yana 3 trilyondan fazla iPhone sattığını duyurdu. Bunun yanı sıra mobil, sosyal medya, yapay zeka ve yazılım gibi alanlarda da önemli gelişmelerle karşılaştık.

İşte 28 Temmuz-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (28 Temmuz-3 Ağustos 2025)

28 Temmuz-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YouTube Premium Lite paketi Türkiye’ye geldi

YouTube’un yeni bütçe dostu abonelik paketi nihayet artık ülkemizde de kullanılabiliyor. Ayda 79,99 TL’den sunulan standart Premium paketinin yanı sıra yeni seçenek 49,99 TL’lik bütçe dostu fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

YouTube’daki reklam sayısını azaltmayı vaat eden yeni abonelik modeli oyun, güzellik, haber gibi içeriklerde televizyon reklamlarına benzer kesintisiz bir izleme deneyimi sunuyor.

Apple, 2007’den beri 3 milyondan fazla iPhone sattı

Apple bu hafta önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Şirketin CEO’su Tim Cook, 2007’de ilk modeli piyasaya sürdüğünden bu yana 3 milyar iPhone satıldığını açıkladı.

Apple lideri Tim Cook ayrıca yine aynı etkinlikte iPhone 16 serisinin iPhone 15’ten daha fazla sattığını da resmen doğruladı.

Yerli WhatsApp rakibi NEXT Mesajlaşma yayınlandı

Selçuk Bayraktar, “yerli ve milli sosyal ağ girişimi” NEXT Teknofest Sosyal’in hemen ardından şimdi de anlık sohbet uygulamalarını kullanıcılara duyurdu. WhatsApp’a rakip olarak geliştirilen platform bu hafta kullanıcılarla buluştu.

Uçtan uca şifreleme teknolojisi ile korunan mesajlaşma uygulaması, tüm verilerini Türkiye’deki sunucularda depoluyor. Uygulamada grup mesajları, sesli/görüntülü sohbetler ve platformlar arası destek mevcut durumda.

Türksat, Türkiye’nin 4. mobil operatörü olacak

Türksat kablo ve yayın hizmetlerini ayrı kurumsal yapılara dönüştürerek yeni bir yapılanma sürecine giriyor. Bununla birlikte Türksat, Türkiye’nin dördüncü mobil operatörü olarak hizmet vermeye başlayacak.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’a alternatif olacak Türksat’ın 2026 yılının ilk çeyreğinde mobil operatör hizmetlerini faaliyete sunmaya başlayacağı söyleniyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 ilk kez Xiaomi 16’da kullanılacak

Qualcomm yatırımcı konferansı sırasında bir sonraki üst düzey çipi olan Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemcisini Eylül ayı sonunda geleneksel Snapdragon Summit etkinliğinde duyuracağını resmi olarak doğruladı.

Şirket ayrıca Xiaomi’nin Snapdragon 8 Elite Gen 2 ile donatılmış bir akıllı telefon piyasaya sürecek ilk üretici olacağını doğruladı. Bu modellerin Xiaomi 16 serisi olacağı tahmin ediliyor.

Keylocker ve Pilgrims bu hafta ücretsiz oldu

Epic Games Store bu hafta iki ücretsiz oyun yayınladı. Keylocker ve Pilgrims oyunları PC kullanıcılarına 7 Ağustos’a kadar ücretsiz sunuluyor.

Pilgrims oyunu ayrıca mobil cihazlarda da Epic Games tarafından bedava yayınlandı. Bu oyunları bir kez kütüphanenize eklediğinizde, sonsuza kadar sahibi olabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Galaxy S25 FE’nin bu yıl geleceği onaylandı

Samsung’un 2025 ikinci çeyrek finans sonuçları sırasında Galaxy S25 FE’nin erken lansmanı doğrulandı. Fiyat-performans deneyimine odaklanan cihaz için geri sayım başladı.

Şirket ayrıca bu yıl üçe katlanabilir Galaxy Tri‑Fold modeli, XR Headset (Project Moohan) ve Galaxy A serisinin yeni üyesini karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor.

Microsoft’un piyasa değeri 4 trilyon doları aştı

Microsoft yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını yayınladı. Azure ve AI hizmetleri sayesinde şirket gelirini ciddi ölçüde artırmayı başardı. Microsoft’un piyasa değeri 4 trilyon doları geçti.

Şirketin hisseleri Nasdaq’ta yaklaşık yüzde 3,4 artışla 447 dolardan işlem gördü. Bu da şirketin piyasa değerini 4,01 trilyon dolara çıkararak Apple’ın önüne geçirdi.

Skechers’tan AirTag bölmeli çocuk ayakkabıları

Skechers, AirTag takip cihazına özel bir bölme barındıran yeni çocuk ayakkabısı koleksiyonunu tanıttı. Find My Skechers serisi ABD’de satışa sunuldu.

Ebeveynler bu sayede çocuğun okulda olup olmadığı kontrol edilebilecek. Aynı şekilde kalabalık bir ortamda kaybolması durumunda da takip cihazı sayesinde kolayca bulunabilecek.

iPhone 17 serisi fiyat artışıyla gelecek

Eylül ayında piyasaya çıkacak iPhone 17 serisinde Pro/Pro Max ve Air modelleri yaklaşık yüzde 5’lik bir zamla tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Söz konusu cihazlar ABD’de yaklaşık 50 dolarlık fiyat artışıyla tüketicilere sunulacak. Serinin temel modeli olan iPhone 17’nin fiyatının ise sabit kalması bekleniyor.

Nvidia, Windows 10 desteği bir yıl uzatıldı

Microsoft, Windows 10 için resmi desteğini 14 Ekim 2025 tarihine sonlandıracak. Nvidia ise ilginç bir kararla kullanıcılara bir yıl daha süre vererek RTX GPU’lara yönelik Windows 10 desteğini uzatıyor.

Maxwell, Pascal ve Volta tabanlı Nvidia’nın eski ekran kartları için Ekim 2025’te final Game Ready sürücüsünün sunulacağı ve üç yıl güvenlik güncellemesi desteği sağlanacağı da ekleniyor.

Windows 11 SE, 2026’da emekli olacak

Windows 11 SE işletim sistemi Ekim 2026 itibarıyla artık yazılım güncellemesi almayacak. Microsoft’tan gelen açıklamaya göre bu sürüm 24H2 versiyonunda kalacak.

Artık ne yazık ki bu sürüme yeni güncellemeler gelmeyecek. Windows 11 SE kullanıcılarının güvenlik ve destek için standart Windows 11 sürümlerine geçmeleri tavsiye ediliyor.

Bitchat uygulaması App Store’a geldi

Jack Dorsey’in Bitchat uygulaması App Store’a geldi. Artık iPhone kullanıcıları resmi mağazadan yeni mesajlaşma uygulamasına erişebiliyor.

Bitchat, kullanıcılara internet olmadan sohbet kurabilme imkanı vaat ediyor. Mesaj gönderip almak için aktif internet bağlantısı gerektiren WhatsApp, Telegram veya Signal’in aksine bu platform otonom olarak çalışıyor.