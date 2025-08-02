Amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 2 ilk kez Xiaomi 16 serisinde kullanılacak

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 2'yi Eylül ayında duyurmayı planlıyor.

Amiral gemisi işlemciye sahip olacak ilk telefon Xiaomi 16 serisi olacak.

Stratejik ortaklıklarını sürdüren Qualcomm ve Xiaomi, önceki nesillerde de sahip olduğu bu ayrıcalığı koruyacak.

Qualcomm, 2025 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınladı. Rapora göre şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 büyüme göstererek 10,4 milyar dolar gelir elde etti.

Akıllı telefon çip satışları mütevazı bir büyümeyle 6,32 milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda otomotiv ve nesnelerin interneti sektörleri sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 24 büyüdü. Şirketin çeşitlendirme stratejisi son çeyreklerde kilit odak noktası oldu.

Asıl büyük yükseliş, şirketin gelirinin büyük kısmını oluşturan ve akıllı telefonlar, otomobiller ve IoT cihazları için işlemci satışlarını kapsayan QCT bölümü tarafından yönlendirildi.

Raporda ayrıca akıllı gözlükler ve XR cihazları gibi kategorilere doğru genişleme vurgulandı. Qualcomm, Meta ve Oakley ile ortaklıklar da dahil olmak üzere 19’a kadar ticari akıllı gözlük projesinde yer aldığını bildirdi.

Qualcomm’un yeni üst düzey çipi Eylül’de tanıtılacak

Qualcomm yatırımcı konferansı sırasında bir sonraki üst düzey çipi olan Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemcisini Eylül ayı sonunda geleneksel Snapdragon Summit etkinliğinde duyuracağını resmi olarak doğruladı. Yeni nesil yonga seti, düşük güç tüketimi ve gelişmiş gömülü yapay zeka yetenekleriyle yüksek performanslı bilgi işleme odaklanmayı sürdürecek.

Qualcomm CFO’su Akash Palkhiwala’ya göre çip halihazırda birçok üreticiyle test aşamasında. Başarılı yönetici amiral gemisi işlemciyle alakalı “Yeni cihazların piyasaya sürülmesi konusunda birçok OEM ile çalışıyoruz ve ilgi oldukça yüksek” dedi ve son nesil çipli ürünlerin piyasaya sürülme takviminin yılın son çeyreğinde de devam ettiğini sözlerine ekledi.

Xiaomi 16 modelleri Snapdragon 8 Elite Gen 2 çipiyle gelecek

Qualcomm, Xiaomi’nin Snapdragon 8 Elite Gen 2 ile donatılmış bir akıllı telefon piyasaya sürecek ilk üretici olacağını doğruladı. İki şirket arasındaki ortaklık, Çin pazarına odaklanarak önceki birkaç nesil modelde de karşımıza çıkmıştı.

Xiaomi, Qualcomm’un en gelişmiş çiplerine sahip cihazları duyuran ilk şirketlerden biri oldu. Mevcut nesil Snapdragon 8 Elite’e sahip Xiaomi 15 Ultra, bu işbirliğini gösteren son modellerden biriydi. İki firma şimdi yeni nesilde de anlaşmasını sürdürmeyi planlıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 çipli ilk telefon olacak Xiaomi 16’nın çift tonlu bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Serinin yeni ve en gelişmiş üyesi olacak “Pro Max” cihazı olağanüstü pil ömrüyle rakiplerini geride bırakacak. Serinin standart modeli de yine batarya tarafında iyileştirmeler sunacak.