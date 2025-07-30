YouTube Premium Lite nihayet Türkiye’de: İşte avantajları ve fiyatı

- YouTube bütçe dostu Premium Lite abonelik modelini Türkiye'ye getirdi.
- Yeni abonelik paketi ayda 49,99 TL'den erişilebiliyor.
- Kullanıcılar bu sayede çoğu videoda reklamları engelleme imkanına sahip oluyor.
YouTube bir süredir farklı ülkelerde test ettiği uygun fiyatlı Premium Lite abonelik seçeneğini nihayet Türkiye pazarına getirdi. Artık kullanıcılar bütçe dostu fiyatlarla “Premium” aboneliğin keyfini sürebiliyor.
YouTube’daki reklam sayısını azaltmayı vaat eden yeni abonelik modeli oyun, güzellik, haber gibi içeriklerde televizyon reklamlarına benzer kesintisiz bir izleme deneyimi sunuyor.
YouTube Premium Lite Türkiye fiyatı ne kadar?
YouTube’ın yeni bütçe dostu abonelik paketi ayda 49,99 TL karşılığında elde edilebiliyor. YouTube Premium Türkiye fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor:
- YouTube Premium Lite: 49,99 TL
- YouTube Premium bireysel abonelik: 79,99 TL
- YouTube Premium Aile planı: 159,99 TL
- YouTube Premium Öğrenci paketi: 52,99 TL
YouTube Premium Lite özellikleri
YouTube’un uygun fiyatlı abonelik paketi çoğu video için reklamsız izleme imkanı sunuyor. Fakat bu pakette YouTube Music Premium, arka planda oynatma desteği ve çevrimdışı indirme özelliği gibi seçenekler bulunmuyor.
YouTube Premium ile Premium Lite paketleri arasındaki farklar şu şekilde:
|Premium Lite
|Premium
|Reklamsız YouTube videoları
|Çoğu video reklamsız
|Tüm videolar reklamsız
|Reklamsız YouTube Kids
|Çoğu video reklamsız
|Tüm videolar reklamsız
|Reklamsız YouTube Music
|Yok
|Var
|Videoları çevrimdışı indirme
|Yok
|Var
|Arka planda oynatma
|Yok
|Var
YouTube Premium Lite aboneliği nasıl alınır?
YouTube’un yeni uygun fiyatlı abonelik paketine kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz.
- Öncelikle tarayıcıdan veya uygulamadan YouTube’a girip Google hesabınızla oturum açın.
- YouTube Premium sayfasını ziyaret edin ve karşınıza çıkan Premium Lite seçeneğine dokunun.
- Aylık 49,99 TL’lik ödemeniz için kart bilgilerinizi onaylayın ve abonelik paketinizin keyfini çıkarmaya başlayın.