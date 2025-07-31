Samsung uygun fiyatlı Galaxy S25 FE’nin bu yıl çıkacağını doğruladı

Samsung'un 2025 ikinci çeyrek finans sonuçları sırasında Galaxy S25 FE’nin erken lansmanı doğrulandı.

Şirket ayrıca bu yıl üçe katlanabilir Galaxy Tri‑Fold modeli, XR Headset (Project Moohan) ve Galaxy A serisinin yeni üyesini karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung kısa süre önce 2025’in ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bu rakamlarla birlikte şirketin mobil bölümünün gelecek beklentilerine dair bir ön izleme de karşımıza çıktı. En önemli açıklamalar arasında Samsung, Galaxy S25 FE’nin geçen yıldan daha erken piyasaya çıkacağını doğruladı.

Finansal sonuçların sunumu sırasında ortaya çıkan duyuru yılın ikinci yarısı için donanım yenilikleriyle dolu net bir stratejiyi özetliyor. Şirket, akıllı telefon segmentine olan yüksek ilgiyi sürdürmeyi ve yeni ürün kategorilerindeki varlığını genişletmeyi hedefliyor.

Galaxy S25 FE için geri sayım başladı

Samsung Mobil Deneyim Bölümü Başkan Yardımcısı Daniel Araujo, yaklaşan program hakkında net detaylar verdi. Yönetici konferans görüşmesinde “Galaxy S25 serisi için sezonluk promosyonlar ve S25 FE’nin erken lansmanı ile satış ivmesini korumaya odaklanacağız” dedi.

Bu açıklama geçmişten bir değişikliğe işaret ederek, yeni Fan Edition için Ağustos ile Eylül başı arasında olası bir lansman aralığına işaret ediyor. Yani bu zamanlama Galaxy S24 FE’nin Eylül 2024 sonlarında tanıtılmasından ve Ekim ayında piyasaya sürülmesinden önce gerçekleşecek.

Galaxy S25 FE’nin piyasaya sürülme tarihini öne çekme kararı, yılın son bölümünde özellikle yoğun bir lansman programını daha iyi organize etmeyi amaçlayan bir stratejinin parçası gibi görünüyor. Samsung başka önemli cihazların da yolda olduğunu doğruladı.

Bunlar arasında şirketin ilk “üç katlı” akıllı telefonu, Galaxy G Fold ya da Z TriFold olarak adlandırılması beklenen katlanabilir bir cihaz da yer alıyor. Ayrıca Project Moohan XR cihazının 2025 yılı sonuna kadar piyasaya sürüleceğinin doğrulanması, Güney Koreli devin genişletilmiş gerçeklik sektörüne resmi girişini resmileştiriyor.

Şirket ayrıca yakın zamanda sızdırılan Galaxy A17 de dahil olmak üzere Galaxy A serisindeki yeni modellerin tanıtımıyla düşük segment ürünlerini yenilemeyi planlıyor.

Selefi Galaxy S24 FE neler sunuyor?

Merakla beklenen yeni cihazla alakalı beklentiler artarken, geçen yıl tanıtılan Galaxy S24 FE’nin teknik özelliklerine göz atarak S25 FE modeline dair birtakım fikirler elde etmek mümkün.

Boyutlar: 162 x 77,3 x 8 milimetre

162 x 77,3 x 8 milimetre Ağırlık: 213 gram

213 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Samsung Exynos 2400e

Samsung Exynos 2400e RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 10 MP ön kamera

10 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 arayüzü

Son olarak geçtiğimiz günlerde Galaxy S25 FE’nin RAM/depolama kapasiteleri ve renk seçenekleri sızdırılmıştı.