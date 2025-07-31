Keylocker ve Pilgrims bu hafta Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games Store bu hafta iki ücretsiz oyun yayınladı.

Keylocker ve Pilgrims oyunları PC kullanıcılarına 7 Ağustos'a kadar ücretsiz sunuluyor.

Pilgrims oyunu ayrıca mobil cihazlarda da Epic Games tarafından bedava yayınlandı.

Bu oyunları bir kez kütüphanenize eklediğinizde, sonsuza kadar sahibi olabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Temmuz ayının son gününde Epic Games Store, her hafta olduğu gibi yine ücretsiz oyun fırsatı ile karşımıza çıktı. Bu hafta şirket iki bedava oyun yayınladı. Geçtiğimiz hafta indie türündeki rekabetçi Legion TD 2 oyununu hediye eden platform, şimdiyse Keylocker ve Pilgrims oyunlarını sundu.

Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action ve Pilgrims oyunlarını şu anda herhangi bir ücret ödemeden Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunlardan ilki cyberpunk alt türünde bir JRPG olarak karşımıza çıkarken, ikincisi ise hem çocuk hem de yetişkinleri memnun edecek eğlenceli bir deneyim vaat ediyor.

Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action

Epic Games Store’daki normal fiyatı 279 TL olan Keylocker oyunu 7 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bir kez oyunu kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu oyuna sahip olabileceğinizi de eklemekte fayda var.

Müziğin yasak olduğu bir evrende, 801 yılında Satürn’e bizleri davet eden oyunun resmi açıklaması şu şekilde:

“Keylocker, Cyberpunk sıra tabanlı bir ritim JRPG’sidir. Şarkıcı ve söz yazarı B0B0 olarak oynayın. Bu acımasız gezegende, ritim oyunu tarzında gerçek zamanlı hareketler uygulayarak hareketlerinizi müziğin elektrik gücüyle besleyin! Benzersiz bir sınıf seçin, yetkililerle savaşın, Satürn’ün sırlarını ortaya çıkarın, kendi grubunuzun konserlerinde çalın ve bu yozlaşmış sisteme iyi ya da kötü bir son vermek için ağa sızın.”

Keylocker’ın minimum sistem gereksinimleri ise şöyle:

İşletim sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: 32/64 bit uyumlu Çift Çekirdekli CPU

32/64 bit uyumlu Çift Çekirdekli CPU Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran kartı: DX11 uyumlu grafik kartı

DX11 uyumlu grafik kartı DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 1,45 GB kullanılabilir alan

Pilgrims

Machinarium ve Samorost oyunlarını geliştiren ekibin elinden çıkan Pilgrims bizleri eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor. Normal fiyatı 99,99 TL olan bu oyun şu anda hem Epic Games Store üzerinden PC platformunda hem de Epic Games Mobile’dan mobil cihazlara indirilebiliyor.

7 Ağustos’a kadar bu fırsatın devam ettiğini, bir kez indirdikten sonra sonsuza denk oyunun sahibi olabileceğinizi yeniden hatırlatalım. Pilgrims’in resmi açıklaması şu şekilde:

“Pilgrims; Machinarium ve Samorost oyunlarını geliştiren ekibin elinden çıkan ele avuca sığmayan bir macera oyunu. Diyarı gönlünce dolaş, yeni dostlar edin; senin gibi gezgin olan dostlarınla gülüp eğlen ve hikâyelerini tamamlamalarına yardımcı olurken kendi bildiğin yolu izle. Bakalım kaç farklı çözüm bulabileceksin…”

Pilgrims’in sistem gereksinimleri şöyle:

İşletim sistemi: Windows 7 SP11

İşlemci: 2 GHz Intel i5 veya üzeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: Özel GPU

DirectX: Sürüm 9

Depolama: 800 MB kullanılabilir alan

Son olarak Steam’den indirebileceğiniz en iyi ücretsiz oyunların yer aldığı listemizi sizlere hatırlatmak isteriz.