Apple şimdiye kadar 3 milyondan fazla iPhone sattı

Apple şimdiye dek 3 milyardan fazla iPhone sattı.

Bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artışla 94 milyar dolar gelir sağlandı.

Apple, Eylül ayında duyurulacak iPhone 17 serisiyle birlikte bu satışları daha da üst seviyelere taşımayı planlıyor.

Apple resmi olarak yepyeni bir dönüm noktasına ulaştı. 2007’de ilk modeli piyasaya sürdüğünden bu yana 3 milyar iPhone satıldığı açıklandı. Bu dikkat çeken gelişme, şirketin CEO’su Tim Cook tarafından 2025 mali yılı üçüncü çeyrek kazanç görüşmesinde paylaşıldı.

Tim Cook görüşmede geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirde yüzde 10’luk bir büyüme olduğunu ifade etti. Bu rakamlar ulaşılma hızı göz önüne alındığında daha da etkileyici görünüyor.

Şirket 1 milyarlık hedefe ilk lansmandan dokuz yıl sonra, 2016’da ulaşıldı. İkinci milyara ise sadece beş yıl sonra, 2021’de ulaşıldı. Şimdi ise üçüncüye daha da kısa bir sürede, dört yılda ulaşıldığı bildirildi.

Apple CEO’su Tim Cook konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Apple bugün iPhone, Mac ve Hizmetler’de çift haneli büyüme ve dünya genelinde her coğrafi segmentte büyümeyle Haziran çeyreğinde rekor bir gelir elde ettiğini duyurmaktan gurur duyuyor. WWDC25’te tüm platformlarımıza yayılan harika bir yeni yazılım tasarımını tanıtmanın heyecanını yaşadık ve daha da harika Apple Intelligence özelliklerini duyurduk.”

Apple CFO’su Kevan Parekh ise şu açıklamada bulundu:

“Haziran çeyreğindeki %12’lik EPS büyümesiyle elde ettiğimiz rekor iş performansından çok memnunuz. Çok yüksek müşteri memnuniyeti ve sadakat seviyelerimiz sayesinde, kurulu aktif cihaz sayımız tüm ürün kategorileri ve coğrafi segmentlerde yeni bir rekor seviyeye ulaştı.”

Apple, iPhone’lardan 44,6 milyar dolar gelir sağladı

Haziran ayında sona eren çeyrekte iPhone’lar, Apple’ın toplam gelirinin neredeyse yarısını oluşturdu. Sunulan rakamlara göre serinin satışları 44,6 milyar dolar gelir elde etti. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 13’lük bir artışa denk geliyor.

Bu artışın bir kısmı alışılmadık tüketici davranışlarından kaynaklanıyor olabilir. Mark Gurman gibi analistler, ABD’deki ticaret tarifeleriyle ilgili olası fiyat artışlarına dair söylentilerin birçok müşterinin ikinci çeyrekte yeni modeller satın almayı beklemesine yol açtığını öne sürüyor.

Şimdiye kadar toplamda 3 milyardan fazla satılan iPhone serisinin geçmişten günümüze tahmini satış rakamları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Nesil (yayın yılı) Dahil edilen modeller Tahmini satış 1. (2007) iPhone 6 milyon 2. (2008) iPhone 3G 25 milyon 3. (2009) iPhone 3GS 35 milyon 4. (2010) iPhone 4 50 milyon 5. (2011) iPhone 4S 60 milyon 6. (2012) iPhone 5 70 milyon 7. (2013) iPhone 5S / 5C 85 milyon 8. (2014) iPhone 6 / 6 Plus 222 milyon 9. (2015) iPhone 6S / 6S Plus 174 milyon 10. (2016) iPhone 7 / 7 Plus 160 milyon 11. (2017) iPhone 8 / 8 Plus / X 140 milyon 12. (2018) iPhone XR / XS / XS Max 151 milyon 13. (2019) iPhone 11 serisi 159 milyon 14. (2020) iPhone 12 serisi 100 milyon 15. (2021) iPhone 13 serisi 238 milyon 16. (2022) iPhone 14 serisi 225 milyon 17. (2023) iPhone 15 serisi 232 milyon 18. (2024) iPhone 16 serisi 240 milyon

Güçlü sonuçlara rağmen Apple, istikrarsız bir uluslararası ticaret ortamıyla karşı karşıya. Çin ithalatına uygulanan tarifeler, ikinci çeyrekte 800 milyon dolarlık ek maliyete yol açtı. Şirket bu rakamın önümüzdeki çeyrekte 1,1 milyar doları aşmasını bekliyor.

Buna karşılık Apple, üretimin bir kısmını Vietnam ve Hindistan gibi ülkelere kaydırdı. Fakat “Pro” serisinin en gelişmiş modelleri, teknik karmaşıklık nedeniyle hala Çin’de üretiliyor. Bu strateji nihai ürünün kalitesinden ödün vermeden Çin tedarik zincirine bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Apple CEO’su Tim Cook ayrıca bugün iPhone 16 serisinin iPhone 15’ten daha fazla sattığını da resmi olarak doğruladı.