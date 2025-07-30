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    Türksat 2026’da Türkiye’nin 4. mobil operatörü oluyor

    Türksat, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü olarak hizmet vermeye başayacak.
    Türksat
    • Türksat kablo ve yayın hizmetlerini ayrı kurumsal yapılara dönüştürerek yeni bir yapılanma sürecine giriyor.
    • Bununla birlikte Türksat, Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü olarak hizmet vermeye başlayacak.
    • Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a alternatif olacak Türksat, 2026'nın ilk çeyreğinde faaliyete geçecek.

    Türksat önümüzdeki yılın başlarında Türkiye’nin dördüncü mobil operatörü olarak faaliyetlere başlayacak. Telekomünikasyon sektöründe yaşanan bu önemli adım Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un sıkı bir rekabetle karşı karşıya kalacağına işaret ediyor.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak düzenlemeyle beraber kablo ve yayın hizmetleri ayrı kurumsal yapılar altına alınacak. Pazardaki rekabeti artıracak bu hamle, tüketiciler için daha uygun fiyatlı hizmet seçenekleri sunulması açısından kritik bir önem taşıyacak.

    2026’nın ilk çeyreğinde yeni operatör pazara girecek

    Son yıllarda tüketiciler, mobil operatörlerin uygulamış olduğu yüksek fiyat politikalarından şikayet ediyor. Buna karşı bir alternatif arayan vatandaşlar için nihayet beklenen haber geldi. Türkiye Varlık Fonu’na ait olan Türksat bu boşluğu doldurarak dördüncü operatör olma yolunda hazırlıklarını sürdürüyor.

    Asgari ücretle alınabilecek en iyi telefonlar

    TBMM’ye sunulacak olan teklif ile birlikte Türksat son hazırlıklarını da gerçekleştirerek alternatif bir mobil operatör hizmeti vermeye başlayacak. Beklentilere göre 2026 yılının ilk çeyreğinde yeni operatör pazara adım atacak.

    Ekonomim.com’un haberine öre yeni dönemde firmanın çoğunluk hisseleri, Turkcell ve Türk Telekom ile benzer bir şekilde yine Türkiye Varlık Fonu’nun elinde olacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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