Tim Cook açıkladı: iPhone 16, iPhone 15’i satışlarda geçti

Apple lideri Tim Cook, iPhone 16'nın satış rakamları konusunda iPhone 15 serisini geride bıraktığını açıkladı.

Bunun üzerine gözler, radikal tasarım ve arayüz değişiklikleriyle gelecek iPhone 17 ailesine çevrildi.

Apple CEO’su Tim Cook bu hafta merak edilen bir soruya ışık tuttu. Tecrübeli yönetici şirketin finansal anlamda Aralık 2021’den bu yana en büyük gelir artışını gördüğünü açıkladı. Aynı zamanda iPhone 16 serisinin satışlarda iPhone 15 ailesini geride bıraktığını doğruladı.

Pek çok kullanıcı iPhone 16’nın gelişiyle birlikte büyük bir tasarım değişikliği bekliyordu. Fakat ne yazık ki sonunda çok fazla değişiklik olmadığını ve çok az iyileştirme yapıldığı görüldü. Bu durum ilk başta iPhone 15’e kıyasla satış başarısı elde etmesinin pek olası görünmemesine neden oldu. Ama aylar geçtikçe çeşitli kaynaklardan gelen raporlar, iPhone 16’nın hiç de kötü satmadığını onayladı.

CNBC’ye göre Apple lideri Tim Cook, iPhone 16’nın popülerlik açısından iPhone 15’i geride bırakması nedeniyle iPhone ile ilgili gelirin arttığını açıkladı. Hatta geçen yılki iPhone 15’in bu dönemdeki satışlarını bu yılki iPhone 16’nın satışlarıyla karşılaştırdı. Bunlardan ikincisinin satışlarının selefine kıyasla önemli ölçüde arttığını belirtti.

iPhone 17 ile yeni bir dönüm noktasına girilecek

iPhone 17’nin piyasaya sürülmesiyle neler olacağına net bir şekilde tanık olacağız. Fakat son dedikodular, yeni amiral gemisi telefon ailesinin satışları kasıp kavuracağını gösteriyor. Birçok Apple hayranı bu cihazların çıkışını bekliyor.

Öte yandan buna Apple’ın yeni işletim sistemi de eşlik edecek. Şirket lansman etkinliğinde, bir son dakika sürprizi olmazsa, iOS 26 yazılımını genel kullanıma açacak. Dahili iyileştirmelerin ve yeni özelliklerin ötesinde yeni yazılımda şüphesiz ki en çok ilgi çeken şey yeni Liquid Glass tasarımı oluyor. Bazı kullanıcılar bu tasarıma karşı memnun bir tavır sergilerken, bazılarıysa bunu net bir şekilde reddediyor.

Önümüzde birçok yeni ürünün yer aldığı, oldukça yoğun ve heyecan verici birkaç ay var. Her şeyden önce yeni iPhone’ların çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Fakat ortaya çıkan son raporlar, lansman etkinliğinin 8-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğine işaret ediyor.

Yakın zamanda iPhone 17 Pro ilk kez canlı şekilde sokakta görüntülenmişti. Bunun yanı sıra cihazın mobil fotoğrafçılıkta adeta devrim yaratarak 100x AI zoom ve yeni Pro Camera uygulamasını sunacağı vurgulanıyor.