Samsung’un üçe katlanan telefonu ve Android XR başlığı yolda

Samsung bu yıl ilk üçe katlanabilir telefonunu tanıtacak.

Merakla beklenen Galaxy TriFold, Huawei Mate XT Ultimate ile doğrudan rekabet edecek.

Şirket ayrıca yeni Android XR başlığını da tüketicilerle buluşturacak.

Samsung, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin kazanç görüşmesinde, bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni form faktörlerine sahip iki yeni cihaz piyasaya sürmeyi planladığını doğruladı. Merakla beklenen bu cihazlar üçe katlanabilir bir akıllı telefon ve Google ile ortaklaşa geliştirilen bir Android XR başlık olacak.

Her iki ürünle ilgili söylentiler aylardır konuşuluyor. Cihazların artık resmi olarak 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre gayri resmi olarak Galaxy Z TriFold olarak adlandırılan üç katlı telefonun Ekim ayında piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

Samsung aynı açıklamasında hedeflerinin mobil cihazlarda, giyilebilir cihazlarda ve tabletlerde çok modlu yapay zekaya dayalı çözümlerle portföyü yeni formatlarla genişletmek ve Galaxy ekosistemini büyütmek olduğunu vurguladı:

“XR başlığımız ve TriFold akıllı telefonumuz da dahil olmak üzere yenilikçi yeni nesil ürünlerimizi bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz. Google iş birliğiyle geliştirilen ekosistemi ve çok modlu yapay zeka yeteneklerini bir araya getiren XR başlığı, geleceğin teknolojilerindeki konumumuzu güçlendirmede önemli bir adım olacak.”

Galaxy Z TriFold’dan neler bekleniyor?

Huawei Mate XT Ultimate ile doğrudan rekabet etmesi beklenen Galaxy Z TriFold’un kapalıyken esnek ekranı tamamen koruyan iki dahili menteşe kullanması bekleniyor. Bu da ekranı kompakt modda bile açıkta kalan rakibiyle tezat oluşturuyor.

Yenilikçi tasarım seçeneği, katlanabilir cihazların gelişimini takip edenler için önemli noktalar olan daha fazla dayanıklılık ve direnç sunabilir. Ayrıca Samsung paneli koruyarak dışa katlanan formatlarda sıkça görülen çizilme ve erken aşınma gibi sorunların da önüne geçebiliyor.

Eğer lansman Ekim ayında onaylanırsa Samsung Galaxy Z TriFold büyük ölçekli bir üretici tarafından küresel dağıtıma sunulan ilk üç katlı akıllı telefon olabilir. Örneğin Apple henüz geleneksel katlanabilir bir model bile piyasaya sürmedi. Perde arkası söylentilere göre katlanabilir tasarıma sahip ilk iPhone’un ancak 2026’da ortaya çıkması bekleniyor.

Samsung ve Google’ın XR başlığı yakında tanıtılacak

Şirket içinde Project Moohan olarak adlandırılan genişletilmiş gerçeklik (XR) başlığı, türünün ilk Android destekli cihazı olacak. Aynı zamanda cihaz Apple’ın visionOS işletim sistemini çalıştıran Vision Pro’ya doğrudan bir yanıt olarak gelecek.

Samsung, Google ve Qualcomm ile birlikte genişletilmiş gerçekliğin olanaklarını keşfetmek için bir ortaklık duyurdukları 2023 yılından bu yana bu ekosistem üzerinde çalışıyor. Cihaz yapay zeka yetenekleri, hareket sensörleri ve çok modlu deneyimleri entegre etmeyi vaat ediyor.

Samsung son olarak Galaxy Z TriFold ve XR kulaklığın yanı sıra Galaxy S25 FE ile yeni nesil tablet Galaxy Tab S11’in de önümüzdeki aylarda tanıtılmasının beklendiği açıkladı.