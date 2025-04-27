Webmasto Hafta Özeti (21-27 Nisan 2025)

Teknoloji dünyası bu hafta da her zamanki gibi oldukça hareketliydi. Oyun dünyasından GSM firmalarına, yapay zekadan akıllı telefon pazarına, mobil uygulamalardan abonelik sistemlerine kadar birçok alanda önemli gelişmelere tanık olduk.

İşte 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (21-27 Nisan 2025)

21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Valorant Mobile duyuruldu

Riot Games, uzun süredir beklenen Valorant Mobile oyununu Android ve iOS için duyurdu. Şu anda genel kullanıma açılmayan oyun, kısıtlı sayıdaki Beta kullanıcısıyla şimdilik yalnızca Çin’de test ediliyor.

Valorant Mobile’ın global çıkış tarihi henüz açıklamayan şirket, popüler nişancı oyununun mobil uyarlaması, PUBG Mobile ve Apex Legends Mobile ile tanınan LightSpeed ​​​​Studios ile işbirliği yapıyor.

Bakan Uraloğlu, İstanbul depremi sonrası GSM operatörleriyle bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu hafta İstanbul’da meydana gelen korkutucu deprem sonrası GSM operatörleriyle bir araya geldi. Depremden sonra belirli bir süre GSM hatlarının sesli aramalarda başarısız olması nedeniyle gerçekleştirilen toplantının akabinde, yaşanan iletişim problemine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

İstanbul’da üç operatörün toplamda 20 bin baz istasyonuna sahip olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, yine de iletişim ile ilgili negatif bazı durumlar yaşandığını aktardı:

“Bizim rutinimizde Türkiye’de 2,5 kat fazla kapasitemizin olduğunu söylemek isterim. Yani normalin 2,5 katına kadar olan kapasiteyi hiçbir problemsiz karşılayabiliyoruz. Peki dünkü depremlerde ne yaşadık? Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu. İnternet üzerinden yapılan aramalarda ise 2 kat artış oldu. 2,5 kat bir kapasitede 7-10 kat artış oldu. Biz mevcut aramaların yüzde 75’ini karşıladık. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yüzde 25’ini maalesef karşılayamadık. Web ve internet tarafına baktığımızda 2 kat olan artışı tamamen karşıladık ve orada herhangi bir problemle karşılaşmadık.”

Bakan Uraloğlu, internet tabanlı aramalarda herhangi bir problem yaşanmadığını dile getirdi. Sorunun yalnızca sesli aramalarda olduğunu ve yaklaşık 15 dakika boyunca sıkıntının devam ettiğini aktardı:

“Kapasite artışından kaynaklanan 15 dakikalık bir pik zaman ve istenen görüşmelerin yapılamadığı zaman oldu. Sonrasında rutine döndü. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlarımız doğrultusunda durumumuzu tekrar gözden geçiriyoruz. Benzer sıkıntıları yaşamamak için neler yapmamız gerektiğini masaya yatırdık.”

Amiral gemisi Vivo X200 Ultra piyasaya çıktı

Vivo bu hafta yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini tanıttı. Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alan Vivo X200 Ultra resmen duyuruldu. Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan akıllı telefon, yılın en iddialı Android telefonları arasında rekabet edecek.

6.499 CNY (yaklaşık 34 bin TL) başlangıç fiyatıyla Çin’de satışa çıkan telefon şu teknik özelliklerle karşımıza çıkıyor:

Boyutlar: 163,14 × 76,76 × 8,69 mm

163,14 × 76,76 × 8,69 mm Ağırlık: 229 gram

229 gram Ekran: Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,82 inç LTPO AMOLED ekran, 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızı

Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,82 inç LTPO AMOLED ekran, 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 200 MP sensörlü telefoto lens

50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 200 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, GPS, kızılötesi ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, GPS, kızılötesi ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 90W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

90W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS kullanıcı arayüzü

Amazon Prime abonelik fiyatlarına zam geldi

Amazon bu hafta Prime abonelik sistemi için ülkemizde yeni zammını duyurdu. Nisan 2023’ten bu yana ilk kez fiyat artışına giden platform, iki yıl sonra güncel ücretlerini açıkladı.

Daha önce 39 TL olan Amazon Prime ücreti yüzde 25‘lik zamdan sonra 49,90 TL‘ye yükseldi. Yeni rakamların 22 Mayıs sonrası faturalara yansıtılacağı ifade edildi.

ChatGPT, Washington Post ile el sıkıştı

OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT için Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’un en büyük ve en eski gazetesi Washington Post ile anlaştı.

Bu stratejik işbirliği ile birlikte kaliteli gazetecilik, yapay zekaya entegre edildi. Bu ortaklık sayesinde ChatGPT, kullanıcılara web araması yoluyla güncel olaylar ya da özel talepler sorulduğunda Washington Post gazetesinden özetler, alıntılar ve makalelere doğrudan bağlantılar sunacak.

Intel, 21 bin çalışanıyla yollarını ayırıyor

Yeni Intel CEO’su Lip-Bu Tan, şirketin işgücünde önemli bir kesintiye gideceklerini doğruladı. Bloomberg’in haberine göre şirket, personel sayısında yaklaşık yüzde 20 oranında azalmaya gidecek. Bu da yaklaşık 21 bin çalışanın işten çıkarılacağı anlamına geliyor.

Instagram Reels indirme özelliği geldi

Instagram platformu uzun süredir beklenen bir özelliği nihayet kullanıcılara sundu. Platform artık yerel Reels indirme özelliğini kullanıcılara sundu. Bu sayede kullanıcıların artık üçüncü taraf uygulamalara ihtiyacı kalmayacak.

Instagram Reels indirme özelliği şimdilik yalnızca ABD’deki kullanıcıların erişimine açıldı. Fakat beklenen özelliğin çok yakında Türkiye ve diğer ülkelerde de kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

Elon Musk, ABD hükümetindeki görevine veda edecek

Milyarder iş insanı Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump hükümetinde Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na (DOGE) liderlik yapıyor. Fakat ortaya çıkan son raporlara göre Musk’ın yakında bu göreve veda edeceği söyleniyor.

Son haftalarda elektrikli otomobil devi Tesla’nın hisselerinde olağanüstü bir kayıp yaşayan Elon Musk, yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine Tesla’ya daha fazla zaman ayırmak için ABD hükümetindeki görevini bırakacak. Musk’ın 30 Mayıs tarihinde DOGE’daki görevini devredeceği öne sürülüyor.

GTA 5, Twitch’in en çok izlenen oyunu oldu

2013 yılında Rockstar Games tarafından oyunseverlere sunulan GTA 5 eskimemeye ve adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Popüler açık dünya oyunu 2024 yılında Twitch platformunda toplamda 1,4 milyar saat izlenme sayısına ulaştı. Twitch’in geçen yılki toplam izlenme saatinin 15.6 milyarı aştığını da hatırlatalım.

Grand Theft Auto serisinin beşinci oyunu, en çok izlenen “Top 5” listesinde yer alan ve rekabetçi olmayan tek oyun olarak karşımıza çıkıyor. GTA 5’in ardından ikinci sırada League of Legends, ardından sırasıyla Valorant, Fortnite ve Call of Duty geliyor.

Windows 11 Recall özelliği nihayet yayınlandı

Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için tartışmalı Recall özelliğini bu hafta nihayet yayınladı. Bu işlev, bilgisayarda gerçekleştirilen eylemlerin ekran görüntülerini sürekli olarak almak için yapay zeka kullanıyor. Bu sayede kullanıcının faaliyetlerini izlemesine, daha önce gerçekleştirilen görevleri kurtarmasına, belirli bilgileri bulmasına ve diğer eylemlere olanak sağlıyor.

Recall özelliği NPU gereksinimi nedeniyle yalnızca Windows 11 ve Copilot+ PC’lere özel olarak yayınlanıyor. Yani ne yazık ki şu anda standart bir PC’de bu özelliğe erişmek mümkün görünmüyor.

Apple, iPhone üretimini tümüyle Hindistan’a taşıyor

Apple, 2026’nın sonuna kadar ABD pazarına yönelik iPhone üretiminin tamamını Hindistan’a kaydıracak. Şirketin bu stratejisi, Apple’ın Çin’e olan bağımlılığını azaltma ve Washington ile Pekin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının gümrük vergileri üzerindeki etkilerini giderme çabaları açısından tarihi bir değişimi temsil ediyor.

Apple’ın üretimini Çin’den Hindistan’a taşıma kararı, ABD ile Çin hükümeti arasındaki tırmanan ticaret savaşıyla doğrudan bağlantılı olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin uyguladığı tarifeler, Çin’de üretilen ürünlerin maliyetlerini artırdı. Bu durum Apple’ı tedarik zincirini yeniden gözden geçirmeye ve daha avantajlı alternatifler aramaya yöneltti.

OpenAI, Perplexity ve Yahoo, Google Chrome’u satın almak istiyor

Google’ın antitröst davaları nedeniyle Chrome tarayıcısını satmak zorunda kalabileceği söyleniyor. Şimdiden tarayıcı için birçok potansiyel alıcı mevcut. Teknoloji devleri adeta Chrome’un yeni sahibi olmak adına sıraya girmiş durumda.

Yapay zeka devi OpenAI, Chrome ile ilgilenen şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, Perplexity ve Yahoo’nun da Chrome’a talip olduğuna işaret ediyor.

WhatsApp, Gelişmiş Sohbet Gizliliği özelliğini tanıttı

WhatsApp her geçen gün daha güvenli ve gizlilik odaklı bir platform haline gelmeye devam ediyor. Meta’nın sahibi olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması son olarak “Gelişmiş Sohbet Gizliliği” adlı yeni bir özellik aldı.

Bu yeni özellik, hassas konuları ele alan ya da birbirini çok iyi tanımayan kişilerin yer aldığı konuşmalardaki katılımcılara gönül rahatlığı sağlamaya hizmet edecek. Özellikle de sosyal amaçlar etrafında örgütlenmiş destek grupları veya topluluklarda son derece faydalı olacak. Ayrıca bu işlev, mesajlarda Meta AI’dan bahsetme veya bu korumalı konuşmalar içerisinde şirketin yapay zeka asistanına soru sorma yeteneğini de engelleyecek.