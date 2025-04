GTA 5, Twitch’in en çok izlenen oyunu oldu

2024 yılında en çok izlenen Twitch yayınları belli oldu.

12 yaşındaki efsane oyun GTA 5, platformun en çok izlenen oyunu olmayı başardı.

İkinci sırada League of Legends yer alırken, listenin devamını Valorant, Fortnite ve Call of Duty gibi oyunlar tamamlıyor.

GTA 5’in çıkışının üzerinden on yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, oyun hayranlar tarafından en çok sevilen ana oyunlardan biri olmaya devam ediyor. Bunun kanıtı da oyunun Twitch’te izlenme sürelerinin artması ve en çok kullanılan yayın platformunun başında gelmesi oluyor.

Rockstar Games tarafından 2013 yılında piyasaya sunulan oyun, 2024 yılında kullanıcılar tarafından toplamda 1,4 milyar saat izlenme sayısına ulaştı. Daha iyi fikir vermesi açısından Twitch’te toplam izlenme saatinin 15.6 milyarı aşmış durumda olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz. Başından sonuna birçok oyunseverin adeta ezberlediği bu oyunun elde ettiği söz konusu rakamlar, olağanüstü bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

2024’te Twitch’te en çok izlenen oyunlar

The Verge’ün haberine göre Grand Theft Auto serisinin beşinci oyunu, en çok izlenen “Top 5” listesinde yer alan ve rekabetçi olmayan tek oyun olarak karşımıza çıkıyor. GTA 5’in ardından ikinci sırada League of Legends, ardından sırasıyla Valorant, Fortnite ve Call of Duty geliyor.

Aşağıda yer alan görselde, Twitch’in 2024’te elde edilen sayıları kutlamak için yayınladığı görseli inceleyebilirsiniz:

GTA 6’ya olan ilgi giderek artarken, GTA 5’in satış rakamları da artmaya devam edecek gibi görünüyor. Büyük ihtimalle sadece oyunun devamı mevcut sürümü geçebilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla da eğer şu anki tahminler doğruysa, oyunun gelişiyle birlikte yılın ilerleyen zamanlarında bunun gerçekleşeceğini göreceğiz.

GTA 6 fiyatı dudak uçuklatacak

Rockstar’ın heyecanla beklenen yeni oyunu GTA 6 için geri sayım tam anlamıyla başladı. 2025 yılının sonbahar döneminde piyasaya çıkması beklenen oyun, iddialara göre dudak uçuklatan bir fiyatla karşımıza çıkacak.

Wedbush Securities’de hisse senedi araştırmaları yönetici müdürü olan Michael Pachter yakın zaman önce GTA 6 fiyatı ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Merakla beklenen oyunun 100 dolardan daha yüksek bir fiyatla raflara gelebileceği öne sürüldü.

Son olarak GTA 6’nın muhtemel sistem gereksinimleri ile ilgili içeriğimize de göz atabilirsiniz. Ayrıca yakın zaman önce GTA 5 Enhanced Edition güncellemesinin yayınlandığını da ekleyelim.