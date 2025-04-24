Bakan Uraloğlu deprem nedeniyle GSM operatörleriyle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSM operatörlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom liderleriyle masaya oturan Uraloğlu, depremden sonra yaşanan iletişim problemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 15 dakika boyunca sesli aramalarda problem meydana geldiği, sonrasında ise durumun rutine döndüğü doğrulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün İstanbul’da meydana gelen korkutucu deprem sonrası GSM operatörlerinin liderleri ile bir araya geldi. Depremden sonra operatör firmalarının hizmetlerinde yaşanan aksaklığa değinen Bakan, ülkemizin normalden 2,5 kat fazla haberleşme kapasitesine sahip olduğunun altını çizdi ve dünkü depremlerde 7 ila 10 katlık bir ses görüşmesi kapasitesi yaşandığını bildirdi.

Yaklaşık 15 dakika boyunca GSM şirketlerinin düzgün çalışmadığını ve yapılan görüşmelerin başarısız olduğunu doğrulayan Bakan Uraloğlu, kısa süre içinde sorunun çözüme kavuştuğunu ve aramaların rutin hale döndüğünü ifade etti. 3 büyük GSM operatörünün üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Bakan, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Bakanı, GSM operatörlerinin CEO’larıyla masaya oturdu

Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nde üç büyük GSM operatörünün CEO’larıyla bir araya gelen Bakan Uraloğlu yapılan toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Aysel Kandemir, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ile masaya oturdu.

“Aramaların yüzde 75’ini karşıladık”

Milliyet’in haberine göre Bakan Uraloğlu, İstanbul’da üç operatörün toplamda 20 bin baz istasyonuna sahip olduğunu ifade etti. Ancak yine de iletişim ile ilgili negatif bazı durumlar yaşandığını aktardı:

“Bizim rutinimizde Türkiye’de 2,5 kat fazla kapasitemizin olduğunu söylemek isterim. Yani normalin 2,5 katına kadar olan kapasiteyi hiçbir problemsiz karşılayabiliyoruz. Peki dünkü depremlerde ne yaşadık? Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu. İnternet üzerinden yapılan aramalarda ise 2 kat artış oldu. 2,5 kat bir kapasitede 7-10 kat artış oldu. Biz mevcut aramaların yüzde 75’ini karşıladık. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yüzde 25’ini maalesef karşılayamadık. Web ve internet tarafına baktığımızda 2 kat olan artışı tamamen karşıladık ve orada herhangi bir problemle karşılaşmadık.”

Bakan Uraloğlu, internet tabanlı aramalarda herhangi bir problem yaşanmadığını dile getirdi. Sorunun yalnızca sesli aramalarda olduğunu ve yaklaşık 15 dakika boyunca sıkıntının devam ettiğini aktardı: