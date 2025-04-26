Apple, Çin defterini kapatıyor: iPhone üretimi Hindistan’a taşınıyor

ABD-Çin gerilimi nedeniyle Apple stratejik bir karar almak zorunda kaldı.

Şirket, iPhone üretimi için Çin pazarına sırtını çevirdi.

2026 sonuna kadar tüm iPhone üretiminin Hindistan'a taşınması amaçlanıyor.

Teknoloji devi Apple, 2026 yılı sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri pazarına yönelik iPhone üretiminin tamamını Hindistan’a kaydırmayı planlıyor. Bu strateji, Apple’ın Çin’e olan bağımlılığını azaltma ve Washington ile Pekin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının gümrük vergileri üzerindeki etkilerini giderme çabaları açısından tarihi bir değişimi temsil ediyor.

Financial Times’ın haberine göre Apple’ın üretimini Çin’den Hindistan’a taşıma kararı, ABD ile Çin hükümeti arasındaki tırmanan ticaret savaşıyla doğrudan bağlantılı olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin uyguladığı tarifeler, Çin’de üretilen ürünlerin maliyetlerini artırdı. Bu durum Apple’ı tedarik zincirini yeniden gözden geçirmeye ve daha avantajlı alternatifler aramaya yöneltti.

Apple cihazlarının alt seviye versiyonlarını halihazırda Hindistan ve Brezilya’da üretirken, daha iddialı plan ise ABD’de satılan tüm iPhone modellerinin 2026 yılına kadar Hindistan’da monte edilmesini öngörüyor. Bu önemli hamle, daha geniş bir coğrafi çeşitlendirme stratejisinin parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Apple üretim üssü olarak Hindistan’ı tercih etti

Apple’ın ana montaj ortağı olan Tayvan merkezli Foxconn’un Hindistan’da önemli operasyonları bulunuyor. Ancak sektör raporlarına göre Çin’den endüstriyel ekipmanların transferinde lojistik ve teknik zorluklar yaşanıyor.

Analistler ayrıca ani bir değişimin riskleri konusunda uyarıyor. Olası üretim başarısızlıkları, özellikle de Çin’de düşen talepten etkilenen iPhone satışlarını daha da olumsuz etkileyebilir.

Hindistan’ın da ABD’ye yaptığı ihracatta gümrük vergileri (yüzde 26) bulunuyor. Ancak iki ülke yeni bir ticaret anlaşması için müzakere ederken bu vergiler geçici olarak askıya alındı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in yakın zamanda Hindistan’a gerçekleştirdiği ziyaret, ülkeler arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi yönündeki niyeti güçlendiriyor.

Bu durum Hindistan’ı sadece stratejik bir üretim üssü olarak değil, aynı zamanda hızla büyüyen bir tüketici pazarı olarak gören Apple için olumlu bir ortam yaratıyor.

Apple’ın bu hamlesi şirket için hassas bir zamanda geliyor. Küresel satışlarının yaklaşık yüzde 28’ini ABD’de gerçekleştiren şirket, ticari belirsizlikler nedeniyle piyasa değerinde dalgalanmalar yaşadı. Ay başında dünyanın en değerli şirketi olma konumunu geçici olarak kaybetti.

Tarife krizinin zirve yaptığı dönemden bu yana hisselerde yüzde 21’lik bir toparlanma yaşanmış olsa da Apple rekabet gücünü ve kar marjlarını korumak için baskı altında kalmaya devam ediyor. Bu nedenle Hindistan’a taşınma kararı orta ve uzun vadeli bir strateji olarak ortaya çıkıyor.