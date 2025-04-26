Microsoft, Windows 11 için Recall özelliğini yayınladı: Ne işe yarıyor?

Microsoft uzun süredir beklenen Recall özelliğini kullanıcılara sundu.

Yaklaşık bir yıldır ertelenen bu tartışmalı özellik nihayet uyumlu cihazlarda yayınlandı.

Bu özelliğe erişmek için Windows 11 ve Copilot+ PC'ye sahip olmanız gerekiyor.

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için tartışmalı Recall özelliğini bugün resmen yayınladı. Kullanıcılara sunulan yeni özellik, işlemcisinde yapay zeka görevlerini yürütmek için 40 TOPS ya da daha fazla kapasiteye sahip bir NPU bulunan Copilot+ dizüstü bilgisayarlara özel olarak hizmet veriyor.

Microsoft’un bu özelliği ile ilgili olarak ilk planı, Haziran 2024’te Copilot+ PC’lerin duyurulmasıyla birlikte yayınlamaktı. Fakat ne yazık ki aracın lansmanı aynı yılın Ekim ayına ertelendi. Tahmin edebileceğiniz gibi işlev bu tarihte de sunulmadı.

Yeni özelliğe Windows Insider test programının bazı kullanıcıları ancak Kasım 2024’te erişebildi. Yaklaşık bir yıllık bu erteleme, şirketin Recall’u daha güvenli ve gizlilik parametreleriyle uyumlu hale getirmek için bir dizi ayarlama yapması gerektiğinden dolayı gecikti.

Aracı bu kadar tartışmalı hale getiren şey tam da bu yönlere ilişkin endişelerdi. Çünkü Windows 11 için sunulan Recall özelliği, gizli veri içeren görevler de dahil olmak üzere kullanıcının bilgisayarda yaptığı her şeyi kaydedebiliyor.

Windows 11 için Recall nedir, ne işe yarıyor?

Microsoft tarafından yayınlanan Recall özelliği bilgisayarda gerçekleştirilen eylemlerin ekran görüntülerini sürekli olarak almak için yapay zeka kullanıyor. Bu sayede kullanıcının faaliyetlerini izlemesine, daha önce gerçekleştirilen görevleri kurtarmasına, belirli bilgileri bulmasına ve diğer eylemlere olanak sağlıyor.

Kullanıcılara sunulan bu dikkat çekici yeni özellik, NPU gereksinimi nedeniyle yalnızca Windows 11 ve Copilot+ PC’lere özel olarak yayınlanıyor. Yani ne yazık ki şu anda standart bir PC’de bu özelliğe erişmek mümkün görünmüyor.

Güvenlik endişeleri için atılan adımlar

Microsoft güvenlik ve gizlilik endişelerini gidermek için Recall’da bir dizi değişiklik yaptı. Bunlar arasında aracı kullanmak için Windows Hello üzerinden kimlik doğrulaması zorunluluğu ve “isteğe bağlı deneyim” yer alıyor.

Recall özelliği yalnızca kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde devreye giriyor. Aynı zamanda kaydedilen tüm veriler yalnızca yerel olarak ve şifrelenmiş biçimde saklanıyor.

Windows 11 için tasarlanan Recall özelliği şu anda hala önizleme aşamasında. Yeni işlevin kademeli bir şekilde global olarak kullanıcılara dağıtıldığı ifade ediliyor. Aracın uyumlu bilgisayarlara önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamen ulaştırılacağı söyleniyor.

Recall sistem gereksinimleri

Microsoft’un yeni özelliğini çalıştırmak için bazı sistem gereksinimleri karşımıza çıkıyor. Bunlar şu şekilde sıralanıyor:

Güvenli çekirdek standardını karşılayan bir Copilot+ PC

40 TOP NPU

16 GB RAM

8 mantıksal işlemci

256 GB depolama kapasitesi

En az 50 GB boş depolama alanı

Aygıtta 25 GB’tan az depolama alanı kaldığında anlık görüntülerin kaydedilmesi otomatik olarak duraklatılıyor

Kullanıcıların Cihaz Şifrelemesini veya BitLocker’ı etkinleştirmesi gerekiyor

Kullanıcıların kimlik doğrulaması yapabilmeleri için en az bir biyometrik oturum açma seçeneğinin etkinleştirildiği Windows Hello Gelişmiş Oturum Açma Güvenliği’ne kaydolmaları gerekiyor

Öte yandan Recall özelliğini destekleyen tarayıcılar ve sunduğu özellikler şu şekilde aktarılıyor: