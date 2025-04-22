Amiral gemisi Vivo X200 Ultra çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo'nun amiral gemisi telefonu piyasaya çıktı.

Yılın en iddialı telefonları arasında rekabet edecek Vivo X200 Ultra resmen duyuruldu.

Harici telefoto lense sahip olan cihaz, etkileyici mobil fotoğrafçılık performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Vivo yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini piyasaya sundu. Uzun süredir büyük bir sabırsızlıkla beklenen Vivo X200 Ultra resmen tanıtıldı. Yılın en iddialı Android telefonları arasında rekabet edecek cihaz şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

Vivo’nun yeni telefonu birinci sınıf tasarımı ve iddialı donanımıyla adından söz ettiriyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında üst düzey Snapdragon 8 Elite yonga seti, 16 GB’a kadar RAM kapasitesi, 1 TB dahili depolama alanı, üçlü kamera seti ve 6.000 mAh pil kapasitesi karşımıza çıkıyor.

Vivo X200 Ultra özellikleri

Boyutlar: 163,14 × 76,76 × 8,69 mm

163,14 × 76,76 × 8,69 mm Ağırlık: 229 gram

229 gram Ekran: Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,82 inç LTPO AMOLED ekran, 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızı

Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,82 inç LTPO AMOLED ekran, 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 200 MP sensörlü telefoto lens

50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 200 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, GPS, kızılötesi ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, GPS, kızılötesi ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 90W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

90W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS kullanıcı arayüzü

GSMArena’nın haberine göre Vivo’nun yeni telefonu Quad HD+ çözünürlük (3.168 x 1.440 piksel), 1-120Hz değişken yenileme hızı, 20:9 en boy oranı, HDR10+ desteği, 2.160Hz PWM ve Armor Glass korumasına sahip 6,82 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor.

Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Elite yonga setiyle çalışan telefonda Adreno 830 GPU bulunuyor. Vivo X200 Ultra modeli 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 dahili depolama alanı sunuyor. 6.000 mAh pil kapasitesiyle donatılan modelde 90W hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj yer alıyor.

Cihazın sağ tarafında deklanşörü serbest bırakmaya yarayan özelleştirilebilen bir buton bulunuyor. Amiral gemisinin iç kısmında iki adet özel kamera çipi yer alıyor. Vivo VS1 pozlama ve odaklamayı iyileştirmenin yanı sıra görüntü istifleme sorununu da çözmeyi hedefliyor. Veriler gürültü azaltma ve keskinliği iyileştirme gibi daha yoğun hesaplamalı görevleri gerçekleştiren geleneksel son işlem kısmından sorumlu olan Vivo V3+’a iletiliyor.

Kamera seti 1/1.28” ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel Sony LYT-818 ana sensör, 85 milimetreye eşdeğer odak uzaklığına sahip 200 megapiksel Samsung ISOCELL HP9 1/1.4” telefoto lens ve 50 megapiksel Sony LYT-818 ultra geniş lensten oluşuyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 50 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Vivo X200 Ultra, 2,35x’lik ekstra bir zoom sağlayan ve 200 milimetreye eşdeğer odak uzaklığında çekim yapmanıza olanak tanıyan isteğe bağlı bir lensle fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşımak istiyor.

Android 15 tabanlı OriginOS arayüzüyle çalışan telefonda 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C portu, kızılötesi, ultrasonik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Hi-Fi ses ve su ve toza dayanıklılık için IP68 / IP69 sertifikaları yer alıyor.

Vivo X200 Ultra fiyatı

Vivo’nun yeni telefonu 6.499 CNY (yaklaşık 34 bin TL) başlangıç fiyatıyla satılıyor. Cihazın uydu bağlantısı destekli sürümü 7.999 CNY (yaklaşık 42 bin TL) fiyat etiketiyle sunuluyor.

Şirket ayrıca cihaz için özel bazı aksesuarlar da sunuyor. ZEISS telefoto kiti 1.299 CNY (yaklaşık 7 bin TL), profesyonel fotoğrafçılık seti 699 CNY (yaklaşık 3.500 TL) ve tam set 1.699 CNY (yaklaşık 9 bin TL) karşılığında satılıyor.