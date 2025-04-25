OpenAI, Perplexity ve Yahoo, Google Chrome’u satın almak için sıraya girdi

Google çok yakında popüler internet tarayıcısı Chrome'u satabilir.

Yapay zeka şirketi OpenAI, Chrome'u satın almakla ilgilenen ilk firmalardan biri oldu.

OpenAI'dan sonra Perplexity ve Yahoo gibi şirketler de Chrome'la ilgilendiklerini açıkladı.

Yapay zeka devi OpenAI, Google Chrome’u satın almakla ilgileniyor. Öte yandan Perplexity ve Yahoo da Google’ın antitröst davaları nedeniyle satmak zorunda kalması durumunda Chrome tarayıcısının sahibi olmakla ilgilendiklerini açıkladı.

Yeni mahkeme duruşmaları sırasında ortaya çıkan bilgiler, tarayıcıyı arama ve gezinme pazarında büyümek için stratejik bir fırsat olarak gören şirketlerin hareketlendiğini ortaya koydu. Anlaşmazlık, Google’ın ABD’de rekabete aykırı uygulamalar nedeniyle soruşturmalarla karşı karşıya kalmasının ardından ortaya çıktı.

Mahkemenin mal varlıklarının ayrılmasına karar vermesi halinde Chrome’un el değiştirmesi, teknoloji dünyasının büyük isimlerinin dikkatini çekebilir. Şu anda bile birçok büyük isim Chrome’u satın almak için sıraya girmiş durumda. İşte detaylar…

Google Chrome yakında el değiştirebilir

Chrome’u satın almakla ilgilenenler arasında kamuoyuna ilk konuşan şirket OpenAI oldu. Yapay zeka alanında şu anda Google’ın en büyük rakiplerinden biri olan firma, Chrome’u satın almakla ilgilendiğini hakime bildirdi.

Davada bahsi geçen e-posta yazışmasında OpenAI yöneticileri, ChatGPT deneyimini iyileştirmek için Google’ın arama API’sini kullanmayı önermiş, ancak bu teklif reddedilmişti.

Yapay zeka destekli aramalara odaklanan bir girişim olan Perplexity de Chrome’a olan ilgisini gizlemedi. The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre şirketin yöneticilerinden Dmitry Shevelenko, Perplexity’nin Chrome veya Chromium projesini büyük ölçekte, kaliteyi koruyarak ve kullanıcılardan doğrudan ücret almadan işletebileceğine inandığını söyledi.

Kendi tarayıcı prototipi üzerinde çalışan Yahoo, Chrome satın alımını tarayıcı pazarına dönüş planını hızlandırmanın bir yolu olarak görüyor. Yahoo Arama Genel Müdürü Brian Provost’a göre Chrome’u satın almak, Yahoo’nun arama pazarındaki payını önemli ölçüde artırabilir ve potansiyel olarak çift haneli rakamlara ulaştırabilir.

Google Chrome için süreç halen devam ediyor. Chrome’un satışının zorunlu olup olmadığına dair kesin bir karar yok. Ancak bu şirketlerin hamleleri, dünyanın en popüler tarayıcısının geleceğinin önemli ölçüde değişebileceğine işaret ediyor.