Elon Musk, ABD hükümetiyle ilişkisini azaltıyor: “Görev tamamlandı”

Elon Musk, ABD hükümetindeki görevine veda etmeye hazırlanıyor.

Tesla hisselerindeki büyük düşüş nedeniyle Musk'ın böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.

Musk, 30 Mayıs tarihinden sonra DOGE'daki görevini devretmeyi düşünüyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk artık Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na (DOGE) ayırdığı zamanı “önemli ölçüde azaltmaya” karar verdi. Dünyanın en zengin insanı, artık bu işe haftada en fazla bir ya da iki gün ayıracağını ifade edildi.

Konuya ilişkin Musk’tan gelen ilk açıklama, Tesla hissedarlarının milyarder iş insanından siyaseti bırakıp işine geri dönmesini istemeleri sonrasında geldi. Musk’ın Trump ile güçlerini birleştirmesinden bu yana Tesla’nın satışları dünya çapında önemli ölçüde düştü. Son çeyrekte karlar yüzde 71 geriledi. Bu dönemde artan tek şey Tesla araçları ve şarj istasyonlarıyla ilgili “vandalizm” olayları oldu.

Elon Musk: “Benim buradaki işim bitti”

Elon Musk kısa ve net bir açıklamayla durumu özetledi. Tecrübeli iş insanı, “Benim buradaki işim bitti” diyerek göreve çok yakında veda edeceğinin sinyallerini verdi.

Musk’a göre DOGE yapması gerekeni yaptı. Ya da en azından Elon Musk, DOGE ile ilgili yapması gereken her şeyi yaptığını düşünüyor.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Musk, federal bütçedeki tüm gereksiz harcamaları keserek Amerikan vergi mükelleflerine tasarruf sağlamak için koyduğu miktar olan 1 trilyon dolara artık çok yakın olduğunu iddia ediyor. Fakat bazı gözlemciler ve analistler, DOGE’un hedeften çok uzak olduğunu ısrarla söylemeye devam ediyor.

Amanda Gerut’un Fortune dergisinde yazdığı metne göre Musk’ın DOGE’dan ayrılma sebebi onu bunu yapmaya zorlayan bir yasanın olması olarak belirtiliyor. Trump yönetimi tarafından Özel Hükümet Çalışanı olarak görevlendirilen Musk, bu özel çalışanların yılda en fazla 130 gün hükümet için çalışmasını gerektiren bir yasaya uymak zorunda.

Musk’ın DOGE’dan ayrılacağı tarih 30 Mayıs olarak açıklandı. Bu tarihte Musk’ın Beyaz Saray’daki ilk görevinin üzerinden tam 130 gün geçmiş olacak ve koltuğunu bir başkasına devredecek.