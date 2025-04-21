Valorant Mobile, Android ve iOS için duyuruldu: Ne zaman çıkacak?

Uzun yıllardır pek çok oyunsever, Valorant'ın mobil cihazlara uyarlanmasını bekliyordu.

Riot Games nihayet bekleyişe son vererek Valorant Mobile'ı duyurdu.

Şu anda Çin'de ön test aşamasına başlayan mobil oyun, çok yakında global çapta oyunseverlerle buluşacak.

Riot Games, Valorant Mobile oyununu resmen duyurdu. Merakla beklenen oyun ilk olarak Çin pazarındaki oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Beta kayıtlarının şu anda Çinli oyunculara açık olduğu belirtiliyor.

Valorant Mobile’ın global çıkış tarihi henüz doğrulanmadı. Riot Games ekibi öncelikli olarak Çinli mobil oyunseverlere odaklanmayı planlıyor. Rekabetçi mobil FPS oyunu daha sonra küresel çapta genişlemeye gitmeyi amaçlıyor.

Mobil uyarlaması LightSpeed Studios tarafından gerçekleştirilecek

Uzun süredir büyük bir sabırsızlıkla beklenen oyun, ilk olarak Haziran 2021’de duyurulmuştu. Konsol ve PC’de yayınlanan popüler nişancı oyununun mobil uyarlaması, PUBG Mobile ve Apex Legends Mobile ile tanınan LightSpeed ​​​​Studios tarafından hayata geçirilecek.

LightSpeed ​​Studios ekibinin, Valorant’ın taktiksel oyun tarzının özünü dokunmatik ekranda yakalamayı başardığını iddia ediliyor. Stüdyonun mobil FPS oyunlarındaki uzmanlıkları, temel mekaniklerin bozulmadan sadık bir şekilde uyarlanmasını garantiliyor.

Çin’de yapılan ön testler ve küresel mobil oyuncularla yapılan işbirlikleri deneyimi daha da geliştirdi. Fragmanda, PC ve konsol sürümlerinin yüksek standartlarına uygun, kaliteli görseller ve hızlı tempolu aksiyonlar yer alıyor. Heyecan verici fragman videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Çin’in geniş ve rekabetçi mobil oyun pazarı, kalabalık Asya ülkesini Valorant Mobile için ideal bir başlangıç ​​noktası haline getiriyor. LightSpeed ​​ekibinin bölgesel uzmanlığı, League of Legends’ın yaratıcısının gelecekteki küresel genişleme için bu temel üzerine inşa etmeyi planladığı bu ilk deneme çalışmasının ilgisini güçlendiriyor.

Valorant Mobile ne zaman yayınlanacak?

Heyecan uyandıran oyuna şu anda yalnızca Çinli kullanıcılar kayıt yaptırabiliyor. Diğer bölgelerin ise bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Henüz ilk günden ilgiyle karşılanan mobil oyun, Call of Duty ve PUBG gibi oyunların başarılı bir şekilde mobile geçiş yaptığı bir trendi takip ediyor. Valorant Mobile, uyarlamasının kalitesiyle rakipleri arasında öne çıkmayı hedefliyor.

Çinli oyuncular Riot Games’in resmi kanalları üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Dünya çapındaki hayranlar ise Riot’tan gelecek yeni haberleri beklemek zorunda olacak. Oyunun Türkiye ve diğer ülkelerde Google Play Store ile Apple App Store’a ne zaman geleceği şu anda merak konusu durumda.