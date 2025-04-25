Instagram Reels indirme özelliği kullanıcılara sunuldu

Instagram, kullanıcılar tarafından yıllardır ısrarla talep edilen bir özelliği nihayet getirdi.

Reels videolarını artık yerel olarak indirmek için destek sunulmaya başlandı.

İlk olarak ABD'de kullanıcılara açılan bu özellik, ilerleyen haftalarda Türkiye ve diğer ülkelerde de kullanıcılarla buluşacak.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların beklentilerine yanıt veriyor. Meta’nın sahibi olduğu uygulama, kısa videoların harici olarak yönetilmesini ve paylaşılmasını kolaylaştıran yeni bir özellik ile karşımıza çıktı. Kullanıcılardan gelen ısrarlı taleplere kulak veren şirket, Reels indirme özelliğini yayınladı.

Instagram’ın patronu Adam Mosseri, platformun başta TikTok olmak üzere diğer sosyal ağlardaki popüler özellikleri taklit etmesini sağlayacak yeni bir özelliğin tanıtıldığını doğruladı. Yerel indirme desteğinin tanıtılması, platformda video içeriklerini kaydetme ve paylaşma alışkanlıklarını değiştiriyor.

Instagram Reels indirme işlevi yakında Türkiye’ye de gelecek

Platforma gelen yeni özellik şu anda yalnızca ABD’deki kullanıcılara sunuluyor. Türkiye’deki kullanıcılar henüz bu işlevden yararlanamıyor. Fakat önümüzdeki haftalarda beklenen yeniliğin dünya çapında kademeli olarak kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.

Bir Reel’i kaydetmek için kullanıcının tek yapması gereken paylaşım seçeneğini kullanmak ve “İndir” komutunu seçmek olacak. Video dosyası daha sonra telefonunuzun galerisine yerleşecek. İnternet bağlantısı olmadan incelenmeye ya da diğer uygulamalar aracılığıyla arkadaşlarınıza iletilmeye hazır hale gelecek.

Her videoyu indirmek mümkün olmayacak

Instagram Reels indirme özelliği bazı sınırlamalarla karşımıza çıkıyor. Öncelikle yalnızca herkese açık hesaplar tarafından paylaşılan Reels’lerin indirilebileceği ifade ediliyor. Yani kilitli hesaplarda bu işlem desteklenmiyor.

Öte yandan içerik üreticiler, videolarının indirme seçeneğini isteğe bağlı olarak devre dışı bırakabiliyor. Bu sayede içeriğin dağıtımı konusunda tam kontrole sahip olunabiliyor.

Ayrıca kaydedilen tüm videolara Instagram logosu ve orijinal yaratıcının hesabı da dahil olacak şekilde belirgin bir filigran ekleniyor.

Üçüncü taraf Reels indirme uygulamalarına artık gerek kalmayacak

Instagram’ın bu dikkat çeken yeniliği, paylaşım dinamiklerini doğrudan etkiliyor. Daha önce bir Reels’i kaydetmek için ekran kaydı veya resmi olmayan harici araçlar kullanmak gibi dolaylı yöntemler gerekiyordu. Artık süreç resmi, basit ve entegre hale geliyor.

Bu özellik, kısa video pazarında güçlü bir dinamizmin yaşandığı bir zamanda karşımıza çıkıyor. TikTok yaratıcılık ve para kazanma sınırlarını zorlamaya devam ederken, YouTube’un Shorts videoları dünya çapında ilgi görüyor.

Instagram bu hamleyle hem işlevsel bir boşluğu doldurmayı hem de Reels’ı sunduğu hizmetin daha da merkezi bir noktasına taşımayı amaçlıyor.