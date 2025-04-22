ChatGPT, Washington Post ile güçlerini birleştirdi

OpenAI yapay zeka sohbet robotu ChatGPT için önemli bir yenilik getirdi.

Şirket, popüler AI aracı için dünyaca ünlü medya kuruluşu The Washington Post ile işbirliğine gitti.

Yapay zeka şirketi OpenAI, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’un en büyük ve en eski gazetesi Washington Post ile güçlerini birleştirdi. Bu önemli işbirliği ile birlikte kaliteli gazetecilik yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’ye entegre ediliyor.

Yapılan anlaşma sayesinde yapay zeka, kullanıcılara web araması yoluyla güncel olaylar ya da özel talepler sorulduğunda Washington Post gazetesinden özetler, alıntılar ve makalelere doğrudan bağlantılar sunmaya başlayacak. İşbirliğinin finansal detayları taraflarca açıklanmadı.

Yapay zekaya medya entegrasyonu

Washington Post’un kararı net bir stratejiyi gözler önüne seriyor: Bugün kamuoyunun bilgilendiği yerde bulunmak… Gazetenin küresel ortaklıklar başkanı Peter Elkins-Williams, ChatGPT üzerinden haberlere erişim sağlamanın, okuyuculara esneklik sağlama taahhüdünün bir parçası olduğunu vurguluyor.

Ayrıca Washington Post’un yapay zekanın kullanımına yeni de girmediğini de belirtelim. Gazete geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana makalelerinin otomatik özetlerini oluşturmak için yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Anlaşılan o ki şirket yeni bilgi kanallarına uyum sağlamak öncelikli görünüyor.

Şubat ayı başında ChatGPT aramasının tüm kullanıcılara herhangi bir giriş engeli olmadan sunulması, yayıncılar açısından bu tür entegrasyonların çekiciliğini artırdı. Hemen hemen paralel olarak Washington Post’un sahibi Jeff Bezos da gazete için yeni bir yayın rotası belirledi.

Yeni yönetmelikte bireysel özgürlükler ve serbest piyasa gibi konulara güçlü bir vurgu yapılıyor. Günlük olarak belirli katkıların yayınlanması öngörülüyor. Bu yönelimi Amazon’un yapay zekaya doğru bilinen yönelimiyle bir araya getirdiğinizde OpenAI ile yapılan ortaklık, yayıncılık ve teknoloji grubunun stratejik bulmacasının tutarlı bir parçası olarak ortaya çıkıyor.

Washington Post ile OpenAI arasındaki anlaşma, yayıncılık ile yapay zeka arasındaki ilişkinin tüm hızıyla devam ettiği daha geniş bir senaryonun parçası olarak da yorumlanabilir. The New York Times gibi bazı büyük medya kuruluşları içeriklerinin kullanımıyla ilgili olarak yasal itirazlarda bulunmayı seçerken, diğer birçok küresel yayıncı da işbirliğini tercih ediyor.