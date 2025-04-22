Amazon Prime abonelik fiyatları zamlandı: İşte güncel rakamlar

Amazon Prime üyelik ücretlerine zam geldi.

Daha önce 39 TL olan abonelik hizmeti artık 50 TL'den erişilebiliyor.

Yeni fiyatlandırmanın 22 Mayıs'tan itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

Amazon Prime abonelik ücretleri yüzde 25 oranında zamlandı. En son Nisan 2023’te ülkemizdeki üyelik fiyatlarını güncelleyen şirket, iki yıllık aradan sonra yeni fiyat etiketlerini duyurdu.

Yüzde 25’lik zamma rağmen Amazon Prime yine de ülkemizdeki en uygun fiyatlı abonelik servisi olarak öne çıkmaya devam ediyor. Rakipleri arasında yer alan Netflix, Max, Exxen, Disney+ ve diğer platformlar çok daha yüksek fiyatlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu anlamda Amazon’un güncel fiyatları, iki yıllık ekonomik hareketlilik de göz önüne alındığında, kullanıcılar tarafından normal karşılanıyor.

Amazon Prime güncel abonelik fiyatları ne kadar? (2025)

Bugün duyurulan zam kararı ile birlikte Amazon Prime fiyatları yükseldi. Nisan 2023’te gelen zamla birlikte ücretler 7,90 TL’den 39 TL’ye çıkmıştı. Şimdi ise yüzde 25 zam sonrası 39 TL olan abonelik ücretleri 49,90 TL haline geldi.

Amazon’dan gelen açıklamaya göre yeni fiyatlandırmalar 22 Mayıs‘tan sonraki faturalara yansıtılmaya başlayacak.

Amazon Prime avantajları

Amazon’un ücretli abonelik sistemi Prime pek çok ayrıcalığa ev sahipliği yapıyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar Amazon’da ücretsiz ve hızlı kargo imkanından yararlanabiliyor.

Çok sayıda ürün aynı gün veya ertesi gün kapınıza ulaşıyor. Prime Day indirimleriyle tüketicilere cazip fiyatlar sunuluyor ve bazı kampanyalı ürünlere öncelikli erişim imkanı sağlanıyor.

Öte yandan kullanıcılar Netflix benzeri bir streaming deneyimi için Amazon Prime Video serivisini ek bir ücret ödemeden kullanabiliyor. Geniş bir içerik kütüphanesine ev sahipliği yapan platform, orijinal ve lisanslı yapımlarıyla dikkat çekiyor.

Amazon Prime Gaming hizmeti sayesinde oyunseverler her ay birçok ücretsiz oyun elde edebiliyor. Bazı oyun içi içerikler hediye ediliyor. Ayrıca Twitch’te bir yayıncıya ücretsiz abonelik hakkı da sağlanıyor.