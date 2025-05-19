Webmasto Hafta Özeti (12-18 Mayıs 2025)

Mayıs ayının ortasına geldiğimizde, teknoloji dünyasında yine birçok heyecan verici olayla karşılaştık. Apple üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli şirketi olarak adını tarihe yazdırırken, hafta boyunca farklı sektörlerde çeşitli heyecan verici haberlere rastladık.

Samsung’un uzun süredir beklenen ultra ince telefonu nihayet bu hafta ön siparişe açılırken, Android 16 işletim sistemi de nihayet duyuruldu. Apple yeni nesil CarPlay sistemini tanıttı. Milyonlarca oyunseveri korkutan bir gelişme yaşandı ve 89 milyon Steam hesabının ele geçirildiği ortaya çıktı.

İşte 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (12-18 Mayıs 2025)

12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Apple dünyanın en değerli şirketi seçildi

Kantar BrandZ 2025 raporuna göre Apple 1,29 trilyon dolarla dünyanın en değerli şirketi seçildi. Şirket yıllık bazda yüzde 28 büyüme kaydetti. Listenin ikinci sırasında Google yer alıyor. Arama devi 944,1 milyar dolar ile küresel sıralamada öne çıkıyor. Onu 884,8 milyar dolar değerindeki Microsoft takip ediyor.

İlk 10 basamakta yer alan şirketler ve değerleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Apple – 1.299.655 milyar dolar Google – 944,137 milyar dolar Microsoft – 884.816 milyar dolar Amazon – 866,135 milyar dolar NVIDIA – 509.412 milyar dolar Facebook – 300,164 milyar dolar Instagram – 224.047 milyar dolar McDonald’s – 221.079 milyar dolar Oracle – 215,344 milyar dolar Visa – 213.105 milyar dolar

Sahte 112 ihbarlarına 30 bin TL’ye kadar para cezası kesilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte artık sahte ihbarlarla 112’yi arayan kişilere büyük bir para cezası kesilecek. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/A maddesine gelen düzenleme ile birlikte artık Ambulans, İtfaiye, Polis, Jandarma, AFAD gibi acil durumlar için 112’yi asılsız ihbarlarla meşgul eden kişilere 39 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

Konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

MADDE 13- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Asılsız çağrı ve asılsız ihbar MADDE 42/A- (1) 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından binbeşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. (2) 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından onbeşbin Türk Lirası idari para cezası verilir. (3) Bu maddede yazılı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanır.”

Android 16 işletim sistemi tanıtıldı

Google, Android 16 işletim sistemini resmen tanıttı. Pixel cihazlardan başlayarak kapsamlı bir görsel yenileme olan Material 3 Expressive arayüzü duyuruldu.

Google’ın yeni tasarım dili hareket, kişiselleştirme ve görsel erişilebilirliğe odaklanarak Material You prensiplerini genişletiyor. Arayüz hem akıllı telefonlarda hem de akıllı saatlerde daha sezgisel ve ilgi çekici bir deneyim ortaya koyuyor.

Şirket yeni Android 16 işletim sistemini Haziran ayında uyumlu Pixel telefonlara sunacağını doğruladı. Öte yandan yaz aylarında Samsung’un amiral gemisi telefonlarının da yeni güncellemeye ulaşacağı belirtildi. Material 3 Expressive tasarım dili bu yıl Pixel telefon ve saatler için kullanıma sunulacak.

OpenAI yeni kodlama aracı Codex’i tanıttı

OpenAI yazılım mühendisi gibi davranan bir yapay zeka ajanı olan Codex aracını tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni hizmetin amacı, yazılım ve platform geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak olacak.

Kullanıcılar bir komut verecek. Bunun karşılığında Codex kod üretebilecek, kodu inceleyebilecek ve olası hataları düzeltebilecek.

OpenAI’ın yeni yapay zeka aracı ChatGPT’nin ücretli sürümlerinde (Pro, Enterprise ve Teams) kullanıma sunuldu. Eğer aboneyseniz Codex’i kullanmanın ekstra bir maliyeti olmayacak.

Samsung Galaxy S25 Edge, Türkiye’de ön siparişe açıldı

Samsung’un ultra ince tasarıma sahip yeni telefonu Galaxy S25 Edge’in Türkiye fiyatı belli oldu. Cihaz 71 bin 499 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Galaxy S25 Edge’in teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Ekran: 2K çözünürlüklü (1440 x 3120 piksel) 6,7 inç LTPO AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

2K çözünürlüklü (1440 x 3120 piksel) 6,7 inç LTPO AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7) ve 12 MP sensörlü (120º) ultra geniş lens

200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7) ve 12 MP sensörlü (120º) ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 ve NFC bağlantısı

5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 ve NFC bağlantısı Diğer özellikler: IP68 sertifikalı, stereo ses, ekranın altında parmak izi okuyucu

IP68 sertifikalı, stereo ses, ekranın altında parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 3.900 mAh pil

25W şarjlı 3.900 mAh pil Boyutlar: 158,2 x 75,6 x 5,8 mm

158,2 x 75,6 x 5,8 mm Ağırlık: 163 gr

163 gr İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 kullanıcı arayüzü

Apple CarPlay Ultra, Aston Martin araçlar için duyuruldu

Apple yeni araç içi bilgi-eğlence platformu CarPlay Ultra’yı resmi olarak duyurdu. Şirketten gelen bilgilere göre yeni bilgi-eğlence sistemi şu anda yalnızca ABD ve Kanada’daki Aston Martin araçlarında mevcut.

Apple CarPlay Ultra platformunu kullanmak için iOS 18.5 çalıştıran bir iPhone 12 ya da daha yeni cihaza sahip olmanız gerekiyor.

CarPlay Ultra’yı benimseyecek bir sonraki ortaklar arasında Hyundai, Kia ve Genesis yer alıyor. Fakat ne yazık ki henüz belirli bir zaman dilimi veya araç modelleri hakkında bir onay bulunmuyor.

Max’in ismi yeniden “HBO Max” oluyor

Warner Bros. Discovery, daha önce HBO Max platformunun ismini Max olarak değiştirmişti. şirket yaptığı son basın açıklamasında yayın hizmetinin isminin tekrar HBO Max olacağını açıkladı.

Max, Nisan ayında Türkiye pazarına ülkemizin ilk yerli dijital streaming platformu olan BluTV’nin yerini alarak girmişti. Warner Bros. tarafından satın alınan platform, kısa süre önce yaptığı isim değişikliği hamlesinin üzerinden çok fazla süre geçmeden, yeniden eski ismi olan HBO Max’e geri döneceğini doğruladı.

89 milyon Steam hesabının özel verileri çalındı

89 milyon Steam hesabının güvenliği tehlikeye girdiği söyleniyor. Siber güvenlik firması Underdark AI, Machine1337 adlı kullanıcının bir deep web forumunda iddia edilen eksiksiz paketi 5 bin dolara teklif ettiğini belirten bir gönderiyi ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan raporlara göre hesaplara bağlı Steam Guard kodları ve telefon numaralarını içeren eski SMS mesajları bulunuyor.

Microsoft 6 bin çalışanını işten çıkarıyor

Microsoft herhangi bir mali kriz veya benzeri problemle karşı karşıya olmamasına rağmen binlerce çalışanını işten çıkarmaya karar verdi. Şirket çeşitli bölümlerindeki 6 bin çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu.

Şirketten gelen bu rakamlar, şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3’üne denk geliyor. İşten çıkarma kararının şirkette yönetici pozisyonu sayısını azaltmak olduğu tahmin ediliyor.

Microsoft konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dinamik bir pazarda şirketi başarıya ulaştırmak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz.”

iOS 18.5 güncellemesi çıktı

iOS 18.5 ve iPadOS 18.5’in kararlı sürümleri bu akşam resmen kullanıma sunuldu. Güncellemeler şu anda uyumlu cihazlara indirilmeye hazır durumda.

iPhone ve iPad cihazları için yayınlanan yeni güncelleme sürümleri, önceki 22E252’nin yerini alan 22F76 sürümüyle karşımıza çıkıyor. iOS 18.5 ve iPadOS 18.5’in getirdiği yenilikler kullanıcı deneyiminde büyük değişikler sunmuyor. Fakat yine de hedefli ince ayarlar getiriyor.

Black Mirror: Bandersnatch, Netflix’e veda etti

Netflix bu hafta etkileşimli özel içerik koleksiyonundan kalan son iki içeriği de yayından kaldırdı. Black Mirror: Bandersnatch ve Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend platformun kataloğuna artık resmen veda etti.

İnteraktif içerik fikri, kullanıcılar ile etkileşim kurmanın yeni yollarını keşfetme girişimi olarak ortaya çıktı. Bu ilgi çekici özellik, izleyicilere hikaye boyunca farklı yollar seçme olanağı sağlıyordu.

Proje tüm cihazlarla uyumlu olmasa da karmaşıklığı ve yaratıcılığı nedeniyle ilk etapta dikkat çekti. Başlangıçtaki etkilerine rağmen, etkileşimli özel programlar ne yazık ki hiçbir zaman büyük ölçekte başarılı bir format haline gelemedi. Yapımların listesi kısıtlıydı ve son yıllarda koleksiyona çok az yeni içerik eklendi.

F1 25 sistem gereksinimleri belli oldu

EA Sports ve Codemasters, F1 25 sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Merakla beklenen oyunu PC’de çalıştırmak için gereken minimum ve önerilen gereksinimler şu şekilde olacak: