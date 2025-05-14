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    Haberler Teknoloji

    Google açıkladı: Android 16 ne zaman yayınlanacak?

    Merakla beklenen Android 16 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Google Pixel ve Samsung telefonlar için söz konusu tarih belli oldu.
    • Google, Haziran ayında Android 16 güncellemesini uyumlu Pixel telefonlara getirecek.
    • Merakla beklenen güncelleme Temmuz-Eylül ayları arasında Samsung telefonlara da ulaşacak.
    • Android 16'yı temel alan One UI 8 güncellemesi muhtemelen ilk olarak Galaxy S25 serisi, Z Fold 7 ve Z Flip 7 gibi amiral gemisi cihazlarda kullanıma sunulacak.

    Android’in yeni sürümü için artık geri sayım resmen başladı. Teknoloji devi Google, Android Show I/O Edition etkinliğinde Android 16’nın Pixel akıllı telefon serisiyle başlayarak Haziran ayında resmi olarak yayınlanacağını doğruladı.

    Şirketten gelen bu sürpriz haber, şirketin yeni sürümlerini Eylül ve Ekim ayları arasında yayınlamak gibi geleneksel takviminde önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Merakla beklenen güncellemenin aylar önce kullanıcılarla erkenden buluşacağı anlaşılıyor.

    Android Ekosistem Başkanı Sameer Samat sunumun sonunda önemli bir açıklamada bulundu:

    “Yeni zaman çizelgesiyle Android 16’nın daha hızlı gelmesini sağlayabildik.

    Pixel serisi akıllı telefon kullanıcıları önümüzdeki ayın başlarından itibaren güncellemeleri takip edebilir.”

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    Google, geleneksel olarak Android’in kararlı sürümlerini yayınlamak için ana sahne olarak büyük yıllık geliştirici etkinliği Google I/O’yu kullanıyordu. Ancak şirket bu yıl işletim sistemi duyurularını yapay zeka odaklı duyurulardan ayırmayı tercih etti.

    Şirketin bu stratejisi ayrıca yeni Android’in I/O öncesi ve sonrasında daha fazla görünürlüğe sahip olmasını sağlayarak, yayın takviminden ve uzman medyanın ilgisinden daha iyi yararlanılmasına yardımcı oluyor.

    Samsung telefonlar Temmuz-Eylül arasında güncellemeye ulaşacak

    Pixel serisinde yer almayan cihazlar için ise Android 16’nın önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor. Samat, yeni versiyonun “bu yaz sonuna doğru” Samsung ve diğer üreticilere sunulmaya başlanacağını, bunun da Temmuz-Eylül ayları arasına denk geldiğini belirtti.

    Samsung tarafında ise sistemle ilgili ilk testlerin yakın zamanda, muhtemelen amiral gemisi Galaxy S25 gibi cihazlar için One UI 8 arayüzünün Beta sürümü şeklinde başlaması bekleniyor.

    Samsung Galaxy S25

    Güncellemenin kararlı sürümünün Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 katlanabilir cihazlarının lansmanıyla aynı zamana denk gelmesi mümkün görünüyor. Fakat yine de mevcut modellerden önce ön sürümlerin gelme ihtimali de söz konusu olabilir. İlerleyen haftalarda bu konuda daha net ayrıntılar geleceği tahmin ediliyor.

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    Android 16 ile gelen yenilikler

    Android 16’nın başlıca yeni özellikleri arasında daha fazla akıcılık, canlı renkler, özelleştirme ve kullanılabilirliğe odaklanma getiren cesur bir görsel yenileme olan Material 3 Expressive yer alıyor.

    Canlı Güncellemeler, dokunsal geri bildirime bağlı animasyonlar ve performans iyileştirmeleri gibi özellikler vaat edilen deneyimin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

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    Ayrıca yeni versiyonda Gemini asistanının daha da derinlemesine entegre edildiği belirtiliyor. Yapay zeka işlevlerinin sistemin ve uygulamaların daha fazla alanına taşınması bekleniyor. Söz konusu deneyim daha sezgisel, öngörülü ve kişisel olacağı ekleniyor.

    Pixel cihazı olanlar için artık bekleme süresi daha da kısaldı. Android ekosisteminin geri kalanı için yaz ayları, dünyanın en yaygın kullanılan mobil işletim sisteminin bir sonraki büyük evrimini getirecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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