Apple üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli şirketi seçildi

Apple üç yıldır üst üste "dünyanın en değerli şirketi" unvanını almaya devam ediyor.

Kantar BrandZ 2025 raporunda şirket 1.299.655 milyar dolarla zirveyi üstleniyor.

Apple'ın ardından listenin ilk 5 basamağını tamamlayan firmalar Google Microsoft, Amazon ve NVIDIA olarak karşımıza çıkıyor.

Kantar BrandZ 2025 raporuna göre teknoloji devi Apple, üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli markası seçildi. 1,29 trilyon dolar gibi etkileyici bir değere ulaşan ABD merkezli marka yalnızca liderliğini korumakla kalmadı, aynı zamanda marka değerinde trilyon dolar sınırını aşan tarihteki ilk isim olarak tarihe geçti.

Raporda yer alan detaylara göre Apple’ın yıllık büyümesi yüzde 28 olarak gerçekleşti. Bu büyümede danışmanlık şirketinin değerlendirme sürecinde dikkate aldığı temel faktörler olan sağlam mali performans ve olumlu tüketici algısı etkili oldu.

Google ve Microsoft, Apple’ı geriden takip ediyor

Listenin ikinci sırasında Google yer alıyor. Arama devi 944,1 milyar dolar ile küresel sıralamada öne çıkıyor. Onu 884,8 milyar dolar değerindeki Microsoft takip ediyor.

Her iki şirket de teknoloji sektöründeki geniş hizmet, platform ekosistemleri ve sürekli yeniliklerle sağlam konumlarını sürdürüyor. İlk 5 basamağı sırasıyla 866,1 milyar dolar ile Amazon ve 509,4 milyar dolar ile NVIDIA yer alıyor.

NVIDIA’nın yükselişi özellikle dikkat çekici oluyor. Pazardaki en güçlü grafik çipi markası, yapay zekadaki patlamanın ve yüksek performanslı donanımlara olan talebin doğrudan bir yansıması olarak, geçen yıl değerini iki katından fazla artırmayı başarıyor.

Değer olarak en büyük sıçramayı yapanlar arasında Instagram, NVIDIA, Huawei ve Xiaomi gibi firmalar yer alıyor. Hepsinin büyüme oranının yüzde 100’ün üzerinde olduğunu hatırlatalım.

Yeni gelenler arasında en çok öne çıkan ise 43,5 milyar dolarlık tahmini değerle 60. sırada yer alan OpenAI’dan ChatGPT sohbet robotu oluyor.

Dünyanın en değerli 10 markası

Açıklanan listeye göre 2025 yılında dünyanın en değerli 10 şirketi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Apple – 1.299.655 milyar dolar Google – 944,137 milyar dolar Microsoft – 884.816 milyar dolar Amazon – 866,135 milyar dolar NVIDIA – 509.412 milyar dolar Facebook – 300,164 milyar dolar Instagram – 224.047 milyar dolar McDonald’s – 221.079 milyar dolar Oracle – 215,344 milyar dolar Visa – 213.105 milyar dolar

Kantar, marka değerini hesaplamak için tescilli üç adımlı bir sistem kullanıyor. Finansal performans, marka gücü ve tüketici algısı radara alınıyor.

BrandZ sıralaması marka tercihleri ​​ve tanınırlığına ilişkin küresel araştırmayla niceliksel pazar verilerini bir araya getirmesi nedeniyle sektördeki en kapsamlı ve saygın sıralamalardan biri olarak kabul ediliyor.