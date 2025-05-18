Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Apple üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli şirketi seçildi

    Kantar BrandZ 2025 raporuna göre Apple, üst üste üçüncü defa "dünyanın en değerli şirketi" unvanına ulaştı.
    Güncelleme:
    Apple
    • Apple üç yıldır üst üste "dünyanın en değerli şirketi" unvanını almaya devam ediyor.
    • Kantar BrandZ 2025 raporunda şirket 1.299.655 milyar dolarla zirveyi üstleniyor.
    • Apple'ın ardından listenin ilk 5 basamağını tamamlayan firmalar Google Microsoft, Amazon ve NVIDIA olarak karşımıza çıkıyor.

    Kantar BrandZ 2025 raporuna göre teknoloji devi Apple, üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli markası seçildi. 1,29 trilyon dolar gibi etkileyici bir değere ulaşan ABD merkezli marka yalnızca liderliğini korumakla kalmadı, aynı zamanda marka değerinde trilyon dolar sınırını aşan tarihteki ilk isim olarak tarihe geçti.

    Raporda yer alan detaylara göre Apple’ın yıllık büyümesi yüzde 28 olarak gerçekleşti. Bu büyümede danışmanlık şirketinin değerlendirme sürecinde dikkate aldığı temel faktörler olan sağlam mali performans ve olumlu tüketici algısı etkili oldu.

    Google ve Microsoft, Apple’ı geriden takip ediyor

    Listenin ikinci sırasında Google yer alıyor. Arama devi 944,1 milyar dolar ile küresel sıralamada öne çıkıyor. Onu 884,8 milyar dolar değerindeki Microsoft takip ediyor.

    Her iki şirket de teknoloji sektöründeki geniş hizmet, platform ekosistemleri ve sürekli yeniliklerle sağlam konumlarını sürdürüyor. İlk 5 basamağı sırasıyla 866,1 milyar dolar ile Amazon ve 509,4 milyar dolar ile NVIDIA yer alıyor.

    NVIDIA’nın yükselişi özellikle dikkat çekici oluyor. Pazardaki en güçlü grafik çipi markası, yapay zekadaki patlamanın ve yüksek performanslı donanımlara olan talebin doğrudan bir yansıması olarak, geçen yıl değerini iki katından fazla artırmayı başarıyor.

    Dünyanın en değerli markaları 2025
    Kaynak: Kantar BrandZ

    Değer olarak en büyük sıçramayı yapanlar arasında Instagram, NVIDIA, Huawei ve Xiaomi gibi firmalar yer alıyor. Hepsinin büyüme oranının yüzde 100’ün üzerinde olduğunu hatırlatalım.

    Yeni gelenler arasında en çok öne çıkan ise 43,5 milyar dolarlık tahmini değerle 60. sırada yer alan OpenAI’dan ChatGPT sohbet robotu oluyor.

    Dünyanın en değerli 10 markası

    Açıklanan listeye göre 2025 yılında dünyanın en değerli 10 şirketi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    1. Apple – 1.299.655 milyar dolar
    2. Google – 944,137 milyar dolar
    3. Microsoft – 884.816 milyar dolar
    4. Amazon – 866,135 milyar dolar
    5. NVIDIA – 509.412 milyar dolar
    6. Facebook – 300,164 milyar dolar
    7. Instagram – 224.047 milyar dolar
    8. McDonald’s – 221.079 milyar dolar
    9. Oracle – 215,344 milyar dolar
    10. Visa – 213.105 milyar dolar

    Kantar, marka değerini hesaplamak için tescilli üç adımlı bir sistem kullanıyor. Finansal performans, marka gücü ve tüketici algısı radara alınıyor.

    BrandZ sıralaması marka tercihleri ​​ve tanınırlığına ilişkin küresel araştırmayla niceliksel pazar verilerini bir araya getirmesi nedeniyle sektördeki en kapsamlı ve saygın sıralamalardan biri olarak kabul ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.