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    OpenAI Codex: Yapay zeka destekli kodlama dönemi başladı

    Yapay zeka destekli kodlama dönemi artık resmen başlıyor. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Codex adlı kodlama aracını duyurdu.
    Codex
    Görsel: OpenAI
    • OpenAI, yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırmayı vaat eden Codex adlı yapay zeka destekli kodlama aracını duyurdu.
    • Codex gelişttiriciler için kod yazacak, hata ayıklamalarını üstlenecek.
    • OpenAI'dan gelen bilgilere göre Codex şu anda ChatGPT'nin ücretli sürümlerinde (Pro, Enterprise ve Teams) kullanılabilecek.

    OpenAI, yazılım mühendisi gibi davranan bir yapay zeka ajanı olan Codex aracını resmen duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre aracın amacı, yazılım ve platform geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak olacak.

    Şirketin yeni ürünü, kod alanı için özel olarak oluşturulmuş LLM kodeksi-1’i kullanıyor. OpenAI’ye göre Codex’in yazılım mühendisleri için sanal bir iş arkadaşı olması amaçlanıyor.

    Kullanıcılar bir komut verecek ve Codex kod üretebilecek, kodu inceleyebilecek, olası hataları düzeltebilecek ve yazılım üretiminin farklı aşamalarında harekete geçebilecek. Böylece kodlama dünyasında yepyeni bir adım atılıyor.

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    OpenAI Codex nasıl kullanılır?

    OpenAI’ın yeni yapay zeka aracı ChatGPT’nin ücretli sürümlerinde (Pro, Enterprise ve Teams) kullanıma sunuldu. Eğer aboneyseniz Codex’i kullanmanın ekstra bir maliyeti olmayacak. Ancak şirketin yakın zamanda abonelik fiyatlarını artıracağı dedikoduları konuşuluyor.

    The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre başlangıçta kullanıcılar AI aracısını kullanma konusunda herhangi bir sınırlamaya sahip olmayacak. Fakat gelecekte kullanıcının kredisi bitmesi durumunda satın alınabilecek belirli bir kredi miktarı olacak.

    OpenAI CEO’su Sam Altman, Codex’in şirketin bir sonraki büyük ürünü olacağını öngörüyor. Giderek daha dijital hale gelen bir dünyada, yazılım mühendisliği için güçlü bir yapay zeka, yeni programların ve özelliklerin geliştirilmesini hızlandırmak için olmazsa olmaz olacak.

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    Bu senaryonun pratik bir örneği, yakın zamanda yapay zeka kullanmak için servis sağlayıcılarını kapatan Duolingo olarak biliniyor.

    Şirket, Codex’in insan programcıların en çok kullandığı standartları benimseyerek LLM o3’ten daha temiz kodlar ürettiğini belirtiyor.

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    Son olarak OpenAI, kullanıcının istemine daha sadık olduğunu iddia ediyor. Yapay zeka aracısı, bulutta çalışan sanal bir makinede çalışmasının yanı sıra aynı anda birden fazla görevi yerine getirebiliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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