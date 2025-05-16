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    Resmi Gazete’de yayımlandı: Sahte 112 ihbarlarına 30 bin TL para cezası

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan sahte ihbarlar için artık para cezası uygulanacak.
    • İçişleri Bakanlığı, 112'ye yapılan sahte ihbarlara karşı tedbirlerini artırdı.
    • Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte artık asılsız 112 ihbarlarına karşı 30 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak.

    112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbarlar ile ilgili önemli bir tedbir alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte artık sahte ihbarlarla 112’yi arayan kişilere büyük bir para cezası kesilecek.

    Bir süredir Meclis’te konuşulup tartışılan bu yeni yasa artık yürürlüğe girmiş durumda. Beklendiği üzere bundan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni sahte ihbarlarla meşgul eden bireyler hakkında 30 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

    Ambulans, İtfaiye, Polis, Jandarma ve AFAD artık sahte ihbarları cezalandıracak

    Bilindiği üzere yakın zaman önce İçişleri Bakanlığı, acil servislere tek bir hat üzerinden ulaşabilmemiz için önemli bir düzenlemeye gitti. Bu adım ile birlikte Ambulans, İtfaiye, Polis, Jandarma, AFAD gibi bütün acil hatlar 112’ye taşındı.

    Resmi Gazete

    30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/A maddesine gelen düzenleme ile birlikte artık Ambulans, İtfaiye, Polis, Jandarma, AFAD gibi acil durumlar için 112’yi asılsız ihbarlarla meşgul eden kişilere 39 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

    Konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    MADDE 13- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “Asılsız çağrı ve asılsız ihbar

    MADDE 42/A- (1) 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından binbeşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

    (2) 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından onbeşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

    (3) Bu maddede yazılı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanır.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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