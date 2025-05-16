Resmi Gazete’de yayımlandı: Sahte 112 ihbarlarına 30 bin TL para cezası

İçişleri Bakanlığı, 112'ye yapılan sahte ihbarlara karşı tedbirlerini artırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte artık asılsız 112 ihbarlarına karşı 30 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbarlar ile ilgili önemli bir tedbir alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte artık sahte ihbarlarla 112’yi arayan kişilere büyük bir para cezası kesilecek.

Bir süredir Meclis’te konuşulup tartışılan bu yeni yasa artık yürürlüğe girmiş durumda. Beklendiği üzere bundan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni sahte ihbarlarla meşgul eden bireyler hakkında 30 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

Ambulans, İtfaiye, Polis, Jandarma ve AFAD artık sahte ihbarları cezalandıracak

Bilindiği üzere yakın zaman önce İçişleri Bakanlığı, acil servislere tek bir hat üzerinden ulaşabilmemiz için önemli bir düzenlemeye gitti. Bu adım ile birlikte Ambulans, İtfaiye, Polis, Jandarma, AFAD gibi bütün acil hatlar 112’ye taşındı.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/A maddesine gelen düzenleme ile birlikte artık Ambulans, İtfaiye, Polis, Jandarma, AFAD gibi acil durumlar için 112’yi asılsız ihbarlarla meşgul eden kişilere 39 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

Konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde karşımıza çıkıyor: