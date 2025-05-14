Microsoft yaklaşık 6 bin çalışanını işten çıkarıyor

Microsoft 6 bin çalışanını işten çıkarıyor.

Bu rakam, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ediyor.

Şirket henüz ne yazık ki işten çıkarma kararının sebebini paylaşmadı.

Teknoloji devi Microsoft herhangi bir mali kriz veya benzeri problemle karşı karşıya olmamasına rağmen binlerce çalışanını işten çıkarmaya karar verdi. Şirket çeşitli bölümlerindeki 6 bin çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu.

Bu rakam, şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3’üne denk geliyor. İşten çıkarma kararının şirkette yönetici pozisyonu sayısını azaltmak olduğu tahmin ediliyor.

Microsoft işten çıkarmanın sebebini açıklamadı

Şirket ne yazık ki işten çıkarmaların kesin nedenini ise henüz açıklamadı. Ancak bu karar, şirketin mali işler sorumlusu Amy Hood’un Microsoft’un orta düzey yönetici pozisyonlarını işten çıkarmayı planladığına dair imada bulunmasından iki hafta sonra geldi.

Microsoft CFO’su Amy Hood, 30 Nisan’da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Daha az yöneticiyle katmanları azaltarak yüksek performanslı ekipler kurmaya ve çevikliğimizi artırmaya odaklanmaya devam ediyoruz” demişti.

Personel azaltma kararı, yıl başında duyurulan ve esas seçim kriteri olarak performans faktörünün esas alındığı bir kesintiyle de ilişkili olabileceği düşünülüyor. Şirket, personel kesintileriyle ilgili olarak The Verge’e kısa ve net bir şekilde şu yorumu yaptı:

“Dinamik bir pazarda şirketi başarıya ulaştırmak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz.”

Ortaya çıkan detaylara göre Microsoft’un Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan ofisleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işten çıkarmalar yapılacak. LinkedIn gibi ayrı iş birimlerinin de bu durumdan etkilenmesi bekleniyor.

Son büyük işten çıkarma dalgası 2023’te gerçekleşmişti

Microsoft’un son büyük işten çıkarma dalgası, 10 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurduğu 2023’ün başlarında gerçekleşmişti. O tarihten yana şirketin gerçekleştirdiği en büyük işten çıkarmalar yaşandı. O dönemde bu sayı şirketin toplam işgücünün yüzde 5’ine denk geliyordu.

2023’te olduğu gibi mevcut işten çıkarma hacmi, Microsoft’un stratejik alanlarda daha fazla çalışan alması için alan açacak. Business Insider’a göre şirket, daha spesifik olmak gerekirse geliştirici tabanını genişletmeyi hedefliyor.

Bu bir bakıma piyasanın bir eğilimi olarak yorumlanıyor. Amazon ve Google gibi şirketler de yönetim faaliyetlerinde bulunanlardan ziyade teknik görevler için profesyonelleri işe almaya öncelik veriyor.

Yakın zamanda işten çıkarma dalgası gerçekleştireceğini duyuran tek şirket Microsoft değil. Intel de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 21 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.