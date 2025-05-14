BluTV’nin ismi bir kez daha değişiyor: Max’in ismi tekrardan HBO Max olacak

Max geçen ay BluTV'nin yerini alarak Türkiye pazarına resmen giriş yaptı.

Ortaya çıkan son raporlar, platformun yeniden ilk ismi olan HBO Max'e geri döneceğine işaret ediyor.

Beklenen değişikliğin bu yıl gerçekleştirileceği vurgulanıyor.

Warner Bros. Discovery, en tartışmalı kararlarından birinden yine geri adım attı. HBO Max ismini Max olarak değiştiren şirket, yaptığı basın açıklamasında yayın hizmetinin isminin tekrar HBO Max olacağını duyurdu.

Bilindiği üzere Max, Nisan ayında Türkiye pazarına ülkemizin ilk yerli dijital streaming platformu olan BluTV’nin yerini alarak girdi. Warner Bros. tarafından satın alınan platform, kısa süre önce yaptığı isim değişikliği hamlesinin üzerinden çok fazla süre geçmeden, yeniden eski ismi olan HBO Max’e geri döneceğini bildirdi.

“Max” ne anlama geliyor?

Yeni isim duyurulduğunda, Warner yeniden markalamaya başlamadan önce bile şirketin CEO’su Max teriminin, yayın hizmetinin “en üst düzey hizmet” olma önerisini yansıttığını ve kullanıcının izlemek istediği her şeyi kapsadığını açıklamıştı. Bu fikir, Warner ile Discovery’nin birleşmesiyle güçlendi ve platformun kütüphanesi genişledi.

Bir diğer neden ise HBO markasının yetişkinlere yönelik içeriklerle ilişkilendiriliyor olması diyebiliriz. Max kelimesi genel bir kelimedir ve Santa Catarina’da meşrubat anlamına gelir.

Platform ne zaman yeniden HBO Max adını alacak?

Netflix rakibi popüler dijital yayın hizmetinin HBO Max adını ne zaman alacağına dair henüz kesin bir tarih bulunmuyor. The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre yine de yıl sonuna kadar beklenen değişikliğin kesin olarak geleceği tahmin ediliyor.

Warner Bros. Discovery şirketi Amerikan basınına gönderdiği açıklamada, HBO Max isminin yayın erişimini artıracağını ve abonelerin servisten beklediği benzersiz özellikleri daha da güçlendireceğini vurguluyor.

Olgun yapımlara daha fazla yatırım yapmaya devam eden şirketin, HBO’nun profiline daha yakın dizi ve filmler görme beklentisine değer verdiği ifade ediliyor.

Yakın zamanda BluTV’nin yerini almıştı

Max’in Türkiye pazarına girişi çok da uzun olmadı. Şirket geçen ay BluTV’nin yerini alarak ülkemizde resmen hizmet vermeye başladı.

Yani Warner Bros. Discovery stratejik bir hamle izleyerek platformu doğrudan satın aldı. Max’i Türkiye’ye sıfırdan bir platform olarak getirmek yerine zaten ülkemizde uzun yıllardır benimsenen ve geniş bir içerik kataloğuna ev sahipliği yapan BluTV’nin üzerine inşa edildi.

BluTV’nin mevcut abonelik fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor: