Google, Android 16 işletim sistemini tanıttı: İşte yenilikler

Google, Android 16 işletim sistemini resmen duyurdu.

Yeni güncelleme ilk olarak Haziran ayında uyumlu Pixel cihazlarda kullanılabilecek.

Şirket ayrıca yeni yazılımda yer alacak Material 3 Expressive tasarım dilini de tanıttı.

Android işletim sistemi artık daha canlı, akıcı ve kişisel bir hale gelecek. Teknoloji devi Google, Android Show: I/O Edition etkinliğinde bu yılın ilerleyen dönemlerinde Android 16 ve Wear OS 6’ya dahil edilecek, Pixel cihazlardan başlayarak kapsamlı bir görsel yenileme olan Material 3 Expressive arayüzünü resmen tanıttı.

Şirketin duyurmuş olduğu yeni tasarım dili hareket, kişiselleştirme ve görsel erişilebilirliğe odaklanarak Material You prensiplerini genişletiyor. Arayüz hem akıllı telefonlarda hem de akıllı saatlerde daha sezgisel ve ilgi çekici bir deneyim ortaya koyuyor.

Google, Material 3 Expressive’i duyurdu

Material 3 Expressive, Android işletim sistemini daha duyarlı ve hatta eğlenceli hale getiren dinamik animasyonlar sistemini tanıtıyor.

Küçük bir örnek vermek gerekirse, bildirimi reddettiğinde kullanıcı hafif bir dokunsal titreşim hissedecek ve bitişikteki bildirimlerin harekete ince bir şekilde tepki verdiğini görecek.

Bu efektler uygulamalar arasında geçiş yaparken, sesi ayarlarken ya da bildirim gölgesini kaydırırken de geçerli olacak.

Ayrıca arayüz artık derinlik katmak ve arka plandaki uygulamaların algısını korumak için bulanık arka planlar kullanıyor. Dinamik renk temaları ise daha belirgin hale gelerek ekran öğeleri arasındaki görsel ayrımı vurguluyor.

Arayüzde önemli yenilikler bulunacak

Android 16’nın kilit ekranı da bazı değişikliklere uğruyor. Artık bildirimler aktif olduğunda tarih, hava durumu ve saat daha kolay okunabilecek şekilde yeniden konumlandırılıyor.

Canlı Güncellemeler adı verilen yeni bir özellik Uber, Google Haritalar ve teslimat uygulamaları gibi uygulamalardan gelen gerçek zamanlı bilgileri doğrudan kilit ekranınıza ve her zaman açık ekranınıza getiriyor.

Durum çubuğundaki simgeler daha okunabilir olması için yeniden tasarlanıyor. Hızlı ayarlar panelinde ise tuşlar yuvarlaklaştırılırken, parlaklık ve ses kontrollerinin yapıldığı alan daha büyük tutamaklarla yeniden tasarlanarak tek elle kullanımı kolaylaştırılıyor.

Öte yandan bu kompakt menüye El Feneri, Uçak Modu veya Rahatsız Etmeyin gibi daha fazla kısayol eklemenizin de mümkün olduğunu hatırlatalım.

Wear OS 6’da Material 3 Expressive neler sunacak?

Wear OS 6 işletim sisteminde Material 3 Expressive, saatlerin dairesel gösterimine uyarlanıyor. Animasyonlar ekranın eğriliğini takip ediyor.

Listelerde gezinirken veya menülerde gezinirken derinlik hissi yaratıyor. Artık tuşlar ekranın şekline uyum sağlıyor. Bu da dokunmayı daha konforlu ve hassas hale getiriyor.

Ayrıca Google’a göre pil ömründe yüzde 10’a varan artışlar sağlanıyor. Akıcı geçişler, fonksiyona göre şekil değiştiren elemanlar ve saat kadranına entegre edilmiş renk temaları görsel yenilenmeyi tamamlıyor.

Google bazı uygulamalarını yeniden tasarladı

Material 3 Expressive deneyimi sadece sistemle sınırlı kalmayacak. Google yeni görsel dille yeniden tasarlanan ilk uygulamalarını duyurdu:

Fitbit: Hedeflere ulaşıldığında adım sayısı gibi istatistikler daha renkli grafiklere kavuşuyor. Dönem filtrelerine (gün, hafta, ay) artık ekranın alt kısmından ulaşılabiliyor.

Hedeflere ulaşıldığında adım sayısı gibi istatistikler daha renkli grafiklere kavuşuyor. Dönem filtrelerine (gün, hafta, ay) artık ekranın alt kısmından ulaşılabiliyor. Gmail: E-posta listesi yuvarlatılmış köşeli bir kartta görünüyor, kaydırma animasyonları iyileştiriliyor. “Yeni mesaj oluştur” düğmesi daha belirgin hale getiriliyor.

E-posta listesi yuvarlatılmış köşeli bir kartta görünüyor, kaydırma animasyonları iyileştiriliyor. “Yeni mesaj oluştur” düğmesi daha belirgin hale getiriliyor. Google Fotoğraflar: Albüm görünümleri, düzenleme, paylaşma ve resim ekleme için yüzen bir çubukla tam ekran oluyor. Bu sayede işlemler daha erişilebilir hale geliyor.

Android 16 ne zaman çıkacak?

Google yeni Android 16 işletim sistemini Haziran ayında uyumlu Pixel telefonlara sunacağını doğruladı. Öte yandan yaz aylarında Samsung’un amiral gemisi telefonlarının da yeni güncellemeye ulaşacağı belirtildi.

Material 3 Expressive tasarım dili bu yıl Pixel telefon ve saatler için kullanıma sunulacak. Android 16, Haziran ayında Material You’nun varsayılan arayüz olarak kullanıma sunulmasıyla birlikte yayınlanacak. Yeni dil daha sonraki bir güncellemede sunulacak.