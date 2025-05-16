Apple CarPlay Ultra tanıtıldı: Destekleyecek ilk otomobiller açıklandı

Apple yeni nesil bilgi-eğlence sistemi olan CarPlay Ultra'yı duyurdu.

Sistem ilk olarak Aston Martin araçlarda desteklenirken, yakında daha fazla markanın bu sistemden yararlanacağı söyleniyor.

Apple başlangıçta bu sistemi yalnızca ABD ve Kanada'daki kullanıcılarına sunuyor.

CarPlay Ultra'yı mobil cihazınızdan kontrol etmek için iOS 18.5 işletim sistemli bir iPhone 12 ya da daha yeni bir modele sahip olmanız gerekiyor.

Teknoloji devi Apple araç içi bilgi-eğlence platformunun merakla beklenen güncellemesini nihayet bizlerle buluşturdu. Uzun süredir büyük bir heyecanla beklediğimiz CarPlay Ultra nihayet resmi olarak tanıtıldı.

Apple’dan gelen bilgilere göre yeni bilgi-eğlence sistemi olağanüstü bir deneyim vaat ediyor. Fakat ne yazık ki lansman sırasında özel bir koşul bulunuyor. Bu gelişmiş yeni nesil sistem şu anda yalnızca ABD ve Kanada’daki yeni Aston Martin araçlarında mevcut.

Mevcut modellerin sahipleri önümüzdeki haftalarda bir yazılım güncellemesi ile birlikte yeni sürüme kavuşacak. Diğer otomobillerin bu sistemi ne zaman desteklemeye başlayacağı ise şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Yeni CarPlay Ultra sistemi neler sunuyor?

Apple’ın duyurduğu yeni nesil CarPlay Ultra, standart CarPlay versiyonuna kıyasla basit bir estetik dokunuşun ötesine geçen evrimsel bir adımı temsil ediyor.

Sistem, aracın yerleşik bileşenleriyle derin bir simbiyoz oluşturarak, iPhone’a yalnızca ana ekranı değil, aynı zamanda sürücüye yönelik dijital gösterge panelini ve diğer göstergeleri yönetme görevini de emanet ediyor.

CarPlay Ultra’da her otomobil üreticisinin tasarım diline uyum sağlayan grafikler sunuluyor. Aynı zamana lastik basıncı, yakıt seviyesi ve sürücü destek sistemlerinin durumu gibi ayrıntılı araç bilgilerinin görüntülenmesi mümkün kılınıyor.

Kullanıcı arayüzünün kendisi de belli bir uyarlanabilirlik gösteriyor. Apple ve otomobil üreticileri, her bir markanın kimliğini yansıtan grafik temaları tanımlamak ve görsel tutarlılığı sağlamak için birlikte çalışıyor.

Sürücüler ayrıca arka planları ve renk tonlarını değiştirerek genel görünümü kendi zevklerine göre şekillendirebiliyor. Bu sayede dijital ortamı daha kişisel hale getirebiliyor.

Apple tarafından geliştirilen widget’lar artık aracın her ekranında görünüyor. Takvim önizlemeleri, müzik kontrolleri ve hava durumu raporları gibi işlevleri en yararlı ve en az dikkat dağıtan yerlerde bağlamsal olarak sunuyor.

iPhone 12 ve daha yeni modellerde destekleniyor

Apple CarPlay Ultra’yı Google Asistan destekli araçların temelini oluşturan Android Automotive sisteminden ayıran önemli özellikler bulunuyor.

CarPlay Ultra her zaman tamamen iPhone üzerinden çalışırken, Android Automotive araçta takılı donanımda yerel olarak çalışıyor. Bu seçenek, Apple’a veri gizliliği üzerinde daha sıkı bir kontrol ve iOS ortamıyla kesintisiz süreklilik sağlıyor.

Yeni sistemi kullanmak için iOS 18.5 çalıştıran bir iPhone 12 ya da daha yeni cihaza sahip olmanız gerekiyor.

Hyundai, Kia ve Genesis araçlarla entegrasyon bekleniyor

Ortaya çıkan raporlara göre CarPlay Ultra sistemi çok yakında daha fazla otomobil markasında yer alacak. Apple’ın şu sıralar bununla alakalı görüşmeler gerçekleştirdiği vurgulanıyor.

Sistemi benimseyecek bir sonraki ortaklar arasında Hyundai, Kia ve Genesis yer alıyor. Fakat ne yazık ki henüz belirli bir zaman dilimi veya araç modelleri hakkında bir onay bulunmuyor.

Şu anda bu teknolojinin kullanımı yalnızca Aston Martin satın alan kişilerle sınırlı. Bu durum, hemen daha geniş bir kullanıma sunulmasını umut eden birçok iPhone sahibi arasında bir miktar heyecan yaratabilir. Fakat biraz daha sabretmekte fayda olacak.