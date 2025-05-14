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    Black Mirror Bandersnatch artık Netflix kataloğuna veda etti

    Black Mirror: Bandersnatch ve diğer tüm interaktif içerikler artık Netflix kataloğundan ayrıldı.
    Netflix interaktif içerikler
    • Netflix interaktif içeriklere olan desteğini artık tümüyle sona erdirdi.
    • Platformda kalan son iki etkileşimli yapım olan Black Mirror: Bandersnatch ve Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend de artık Netflix'e veda etti.

    Netflix bu hafta etkileşimli özel içerik koleksiyonundan kalan son iki başlığı kaldırdı. Black Mirror: Bandersnatch ve Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend platformun kataloğuna artık resmen veda etti.

    Bu dikkat çekici bilgi What’s on Netflix adlı internet sitesi tarafından doğrulandı. Söz konusu yapımların vedası, platformda kullanıcı tercihlerine göre içerik sunulması fikrinin artık kesin olarak sona erdiğini bizlere gösteriyor.

    Her iki içerik de 2024’ün sonunda duyurulan yeniden yapılanmanın ardından katalogda kalacak son dört yapım arasında yer almıştı. Ancak Netflix, bu ikisinin kaldırılmasıyla birlikte 2017’den bu yana toplam 24 farklı prodüksiyona ulaşan tüm etkileşimli programların geri çekilmesini tamamlıyor.

    Geriye kalan diğer ikisinin (Ranveer vs. Wild with Bear Grylls ve You vs. Wild) bu yılın Ocak ayında kaldırıldığı bildiriliyor. Fakat etkileşimli olmayan versiyonlarına bazı kullanıcılar tarafından hala erişilebilmeye devam ediyor.

    Netflix interaktif içerik fikrinden neden vazgeçti?

    İnteraktif içerik fikri, kullanıcılar ile etkileşim kurmanın yeni yollarını keşfetme girişimi olarak ortaya çıktı. Bu ilgi çekici özellik, izleyicilere hikaye boyunca farklı yollar seçme olanağı sağlıyordu.

    Bu formatın en bilinen örneklerinden biri ise Black Mirror evreninin bir parçası olarak yayınlanan ve kullanıcıların farklı sonlara yol açacak kararlar alabildiği Bandersnatch diyebiliriz. Genç bir oyun geliştiricisinin kaotik hikayesine odaklanan yapım başlangıçta büyük ses getirmiş ve bu fikir yenilikçi bulunmuştu.

    Black Mirror Bandersnatch
    Black Mirror: Bandersnatch artık Netflix’te görünse de oynatılamıyor

    Proje tüm cihazlarla uyumlu olmasa da karmaşıklığı ve yaratıcılığı nedeniyle ilk etapta dikkat çekti. Başlangıçtaki etkilerine rağmen, etkileşimli özel programlar ne yazık ki hiçbir zaman büyük ölçekte başarılı bir format haline gelemedi. Yapımların listesi kısıtlıydı ve son yıllarda koleksiyona çok az yeni içerik eklendi.

    Ayrıca Netflix’in oyun bölümünün önemli isimleri, yakın zamanda oyunlara odaklı yapay zeka alanında yeni bir rol üstlenen Mike Verdu, şirketin bu modele yatırım yapmaya devam etmeyeceğini daha önce belirtmişti.

    Netflix, son kaldırma işlemleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. The Verge’ün paylaştığı bilgilere göre şirketin sözcüsü Jessica Braslow, sorulan soruya yanıt vermeyi reddetti.

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    Netflix oyun pazarına daha fazla odaklanıyor

    Netflix’in interaktif yapımlardan çekilme kararı, Netflix’in oyun pazarında kendini sağlamlaştırma arayışında olduğu bir zamanda geliyor.

    Şirket, birçoğu reality şovlardan ve orijinal dizilerden esinlenen birkaç mobil oyun çıkarmış olmasına rağmen yüksek bütçeli oyunlar arasında yer edinmekte hala belirli zorluklarla karşılaşıyor.

    Bu tarz prodüksiyonlara adanmış bir stüdyo, ilk oyununu yayınlamadan önce kapatıldı. Akışlı oyun platformunun Beta sürümü, proje başladıktan bir yıldan fazla bir süre sonra hala Amerika Birleşik Devletleri’nde test aşamasında.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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