Ultra ince Samsung Galaxy S25 Edge tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Samsung'un ultra ince Galaxy S25 Edge modeli resmen duyuruldu.

Şık bir görünüme ev sahipliği yapan cihaz, performans konusunda da kullanıcılara işlevsel bir deneyim sunuyor.

Cihaz Türkiye'de 71 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Samsung Galaxy S25 Edge resmen tanıtıldı. Uzun süredir büyük bir sabırsızlıkla beklenen ultra ince akıllı telefon modeli nihayet duyuruldu. Ana ürün serisinin en yeni üyesi, beklendiği gibi ilgi çekici bir tasarıma odaklanacak.

Aynı zamanda bu cihaz, Güney Koreli şirketin amiral gemisi serisinin sunduğu özelliklerden daha üst düzey bir deneyim arayan tüketiciler için, performans ve fotoğraf kalitesinden ödün vermeden bir seçenek olarak öne çıkacak. İşte Galaxy S25 Edge’in teknik özellikleri, Türkiye fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Samsung Galaxy S25 Edge özellikleri

Ekran: 2K çözünürlüklü (1440 x 3120 piksel) 6,7 inç LTPO AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

2K çözünürlüklü (1440 x 3120 piksel) 6,7 inç LTPO AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7) ve 12 MP sensörlü (120º) ultra geniş lens

200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7) ve 12 MP sensörlü (120º) ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 ve NFC bağlantısı

5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 ve NFC bağlantısı Diğer özellikler: IP68 sertifikalı, stereo ses, ekranın altında parmak izi okuyucu

IP68 sertifikalı, stereo ses, ekranın altında parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 3.900 mAh pil

25W şarjlı 3.900 mAh pil Boyutlar: 158,2 x 75,6 x 5,8 mm

158,2 x 75,6 x 5,8 mm Ağırlık: 163 gr

163 gr İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 kullanıcı arayüzü

Tasarımı

Günümüz standartlarına göre oldukça ince bir model olması nedeniyle Samsung, Galaxy S25 Edge’de yalnızca görsel olarak etkileyici olmakla kalmayıp aynı zamanda günlük kullanıma dayanıklı bir tasarıma da özen gösteriyor.

Cihaz amiral gemisi Galaxy S25 Ultra’da olduğu gibi titanyum yapıya sahip bir gövdeye ve Samsung ile Corning arasındaki yakın ortaklığın sonucu olan, geleneksel camdan daha dayanıklı seramik kristallerin alaşımından oluşan benzersiz Gorilla Glass Ceramic 2 ile kaplı bir ekrana sahip.

Samsung Electronics Mobil Deneyim İşletmesi (MX) İcra Başkan Yardımcısı ve Mekanik Ar-Ge Ekibi Başkanı Kwangjin Bae cihazla alakalı şunları söyledi:

“Galaxy S25 Edge, bugüne kadarki en ince Galaxy S serisi cihazımız olarak tasarım ve performans açısından yeni bir standart belirleyecek. Bu devrim niteliğindeki tasarımı desteklemek için, hem olağanüstü ince hem de güvenilir bir ekran malzemesi geliştirmek esastı. Corning ve Samsung’u bir araya getiren, amaçlı mühendislik ve kullanıcı merkezli inovasyon vizyonuyla bir araya getiren bir zorluk… Ve bunu Galaxy S25 Edge’in her ayrıntısında görebiliyoruz.”

Samsung Galaxy S25 Edge ince kenarlı, yuvarlatılmış köşeli ve düz kapaklı bir ekrana sahip. Cihazın üst kısmında selfie kamerası için ortada bir delik yer alıyor.

Arka kısım kardeşlerinden oldukça farklı görünüyor. İlginç bir şekilde cihaz iPhone 16’yı andırıyor. Küçük hap şeklindeki bir modülün içinde dikey olarak hizalanmış iki kamera bulunuyor. Fakat Apple’ın amiral gemisinin aksine Samsung, LED flaşı modülün içine yerleştirmeyi tercih ediyor.

Galaxy S25 Edge, 158.2 x 75.6 x 5.8 mm boyutlarında ve 162 gram ağırlığında geliyor. Küçük bir karşılaştırma için Galaxy S25 Plus’ın 158.4 x 75.8 x 7.3 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olduğunu hatırlatalım.

Sağ tarafta ses ve güç butonları yer alıyor. Alt tarafta USB-C portu ve ana ses çıkışı bulunuyor. Galaxy S25 Edge, Titanium Icyblue (mavi), Titanium Silver (gümüş) ve Titanium Jetblack (siyah) renk seçenekleriyle geliyor.

Ekran

Galaxy S25 Edge modeli Quad HD+ çözünürlük (1440 x 3120 piksel), 120 Hz yenileme hızı ve 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X panel ile geliyor.

Ekranın dış mekanlarda iyi görünürlük sağlaması bekleniyor. Fakat Galaxy S25 Ultra’da görülen yansıma önleyici kaplamaya sahip Gorilla Armor 2 cam bulunmuyor. Ekranın altında bir de parmak izi okuyucu yer alıyor.

Ses sistemi markanın standardını takip ediyor. Alt hoparlör medyaya ayrılıyor. Üst hoparlör ise hem aramalar için hem de video izlerken, müzik dinlerken veya oyun oynarken ikincil kanal olarak çalışan hibrit bir hoparlör ve iyi dengelenmiş bir stereo ses sunuyor.

Kulaklık kullanırken ve uyumlu içerikleri oynatırken mekansal ses için Dolby Atmos desteği de mevcut.

Donanım

Galaxy S25 Edge kardeşlerinde de bulunan Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipinden güç alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 yazılımıyla çalışıyor. Bununla birlikte Galaxy AI fonksiyonları, üretken AI ile gelişmiş görüntü ve video düzenleme, Gemini’ye hızlı erişim, notlarda ve ses kayıtlarında AI kullanımı gibi işlevsel özellikler öne çıkıyor.

iPhone 17 Air‘a doğrudan rakip olacak ultra ince akıllı telefon modeli 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC ile birlikte gelecek.

Kamera

Mobil fotoğrafçılar için dikkat çeken yeteneklere ev sahipliği yapan model, Galaxy S25 Ultra’daki gibi 200 MP ana sensör ve Galaxy S25 Plus’taki gibi 12 MP ultra geniş sensör sunuyor. Bunlara ek olarak Galaxy S25 serisindeki diğer modellerde olduğu gibi yine 12 MP’lik bir ön kamera yer alıyor.

Yapay zeka ile optimize edilen kamera, yüksek çözünürlüğü yapay zeka ile birleştirerek iyi bir dijital yaklaşım sunarak yakınlaştırma da dahil olmak üzere harika sonuçlar vaat ediyor. 8K kayıt özelliği destekleniyor.

Pil

Samsung Galaxy S25 Edge ne yazık ki pil kapasitesi konusunda bekleneni veremiyor. Galaxy S25 Plus’tan 1.000 mAh daha az, 3.900 mAh’lik bir kapasite karşımıza çıkıyor.

Açıklanan bu rakam, serinin standart modeli olan Galaxy S25’ten bile daha az görünüyor. Şirket ayrıca şarj gücünde de azalmaya gidiyor. Samsung’un yeni telefonu 25W şarj gücünü destekliyor.

Samsung Galaxy S25 Edge Türkiye fiyatı

Samsung’un ultra ince telefonu Türkiye pazarında ön siparişe açıldı. Cihaz 256 GB ve 512 GB’lık depolama alanı seçenekleriyle şu fiyatlardan listeleniyor:

Galaxy S25 Edge 12/256 GB – 71 bin 499 TL

– 71 bin 499 TL Galaxy S25 Edge 12/512 GB – 71 bin 499 TL (Kampanyadan sonra 79 bin 499 TL olacak)

Samsung ayrıca 6 aylık Gemini Advanced ve 2 TB Google One depolama alanı hediye ediyor. Yine uygulamadan yapılan alışverişlerde SmartTag 2 de ücretsiz bir şekilde tüketicilere sunuluyor.

Galaxy S25 Edge’in sevkiyatları 27 Mayıs itibariyle başlayacak.