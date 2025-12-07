Webmasto Hafta Özeti (1-7 Aralık 2025)

Reklam

Ay sonuna adım adım yaklaşırken, teknoloji dünyasında yine her zamanki gibi dopdolu bir gündeme tanıklık ettik. Warner Bros-Netflix anlaşmasından Spotify Wrapped 2025’e, Google Türkiye arama trendlerinden akıllı telefon satışlarına kadar birçok dikkat çekici gelişmeyle karşılaştık. Sizler için hafta boyunca öne çıkan olayları bir araya getirdik.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (1-7 Aralık 2025)

1-7 Aralık 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu yıl Google’da en çok Gemini’ı aradık

Google Türkiye, 2025 yılında ülkemizde en çok aranan konuları 10 farklı kategoride açıkladı. Türkiye’de en çok arananlar listesinin zirvesine Google’ın yapay zekası “Gemini” yerleşti. Gemini ayrıca global arama trendlerinde de birinci oldu.

Netflix, Warner Bros’u 82,7 milyar dolara satın alıyor

Netflix, Warner Bros. Discovery’nin stüdyo ve yayın birimini yaklaşık 82,7 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı. Bu devasa satın alma ile birlikte Harry Potter, DC Comics, The Last of Us, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones gibi ikonik markaların ve HBO’nun devasa kütüphanesinin kontrolü Netflix’e devredilecek. Tahminlere göre anlaşmanın tamamlanması, 2026 yılının üçüncü çeyreğini bulabilir.

iPhone 16 serisi satış rekoru kırdı

Küresel akıllı telefon pazarında 2025’in 3. çeyreğinde en çok satan 10 modelin tamamı Samsung ve Apple tarafından üretildi. Samsung’un orta segment modelleri Galaxy A56 ve A36 listeye girerken, amiral gemisi Galaxy S25 Ultra şaşırtıcı bir şekilde liste dışı kaldı. Apple, iPhone 16 serisi ile listenin ilk üç sırasındaki yerini koruyarak zirvedeki hakimiyetini sürdürdü.

Spotify Wrapped 2025 yayınlandı

Spotify Wrapped 2025 bu hafta resmen yayınlandı. Kullanıcılar artık kişisel dinleme özetlerini mobil uygulama üzerinden görüntüleyebiliyor. Kendi dinleme özetlerinize ulaşmak için Spotify’ın güncellemeniz ve ana sayfadaki özel alandan giriş yapmanız gerekiyor.

2025 yılının kelimesi “rage bait” (öfke yemi) oldu

Oxford Üniversitesi, 2025 Yılının Kelimesi olarak çevrimiçi ortamdaki öfkeyi hedef alan içerikleri tanımlayan “rage bait” terimini seçti. “Öfke yemi” anlamına gelen bu terim, bilerek hayal kırıklığı ya da öfke yaratarak daha fazla görüntülenme elde etmeyi ifade ediyor. Oxford’un dil verilerine göre terimin kullanımı son bir yıl içinde tam üç kat arttı.

Meta, metaverse teknolojileri için bütçe kesinti yapacak

Meta, metaverse projeleri için gelecek yıl bütçesinde yüzde 30’a kadar kesinti planlıyor. Şirketin bu kararı almasında Reality Labs biriminin 2021 yılından bu yana 70 milyar doları aşan zararı büyük bir rol oynuyor. Bu ölçekte bir kesintinin, en erken Ocak 2026’da gerçekleşmesi beklenen önemli işten çıkarmaları da beraberinde getirebileceği söyleniyor.

AB’den X’e 120 milyon Euro para cezası

Avrupa Komisyonu iki yıl süren soruşturmanın ardından Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformuna 120 milyon Euro para cezası uyguladı. Cezanın temel gerekçeleri, kullanıcıları aldatıcı şekilde tasarlanmış ücretli mavi tik sistemi ve reklam veri tabanındaki şeffaflık eksiklikleri olarak açıklandı. X’in bu karara uymak ve ihlalleri gidermek adına AB’ye 3 ay içinde bir eylem planı sunması gerekiyor.

2025’in en iyi yayıncıları belli oldu

Los Angeles’taki The Wiltern Theatre’da gerçekleşen The Streamer Awards 2025 etkinliği QTCinderella’nın sunuculuğunda keyifli bir şekilde tamamlandı. Gecenin en büyük ödülü olan Yılın Yayıncısı (Streamer of the Year) dalında “IShowSpeed” zirveye yerleşti.

Netflix’in Münevver Karabulut belgeseline durdurma kararı

Netflix, geçen hafta Münevver Karabulut cinayetini konu alan belgesel yapımını duyurmuş ve ilk fragmanı yayınlamıştı. Mağdurun annesi, belgeselin yayınlanmaması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Mahkeme, yürütülen yargılama süreci tamamlanana kadar belgeselin yayınlanmasına “ihtiyati tedbir” kararı ile durdurma uyguladı.

iPhone Air büyük bir değer kaybı yaşadı

SellCell’in araştırmasına göre iPhone Air, lansmandan sonraki 10 hafta içinde ortalama yüzde 44,3 değer kaybetti. Bu dikkat çeken oran, diğer iPhone 17 modellerinin ortalama yüzde 34,6’lık değer kaybından yaklaşık yüzde 10 daha kötü bir performans ortaya koyuyor. En büyük değer kaybı, yüzde 47,7’ye ulaşan düşüşle 1TB’lık iPhone Air modelinde görülüyor.

PAYCO Elektronik Para’ya el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye el konuldu. Şirketin “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Merkez Bankası ve MASAK raporlarına göre yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para kuruluşu üzerinden sistematik bir şekilde aklandığını anlaşıldı.

Call of Duty: Black Ops 7, Kasım ayının en çok satan PS oyunu oldu

Kasım 2025’in en çok indirilen PlayStation oyunları resmen duyuruldu. Ayın öne çıkan PS5 oyunu, Amerika ve Avrupa listelerinde birinciliği alan Call of Duty: Black Ops 7 oldu. PS4 kategorisinde ise efsanevi açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2 zirveyi rakiplerine kaptırmadı. Ücretsiz oyun kategorisinde ise Where Winds Meet ve Battlefield REDSEC öne çıkmayı başardı.

Paribu, CoinMENA’yı satın aldı

Popüler kripto varlık platformu Paribu, MENA bölgesinde lisanslı hizmet veren CoinMENA’nın çoğunluk hissesini satın aldı. Bu stratejik hamle, Paribu’nun kripto sektöründeki ilk uluslararası satın alması olarak kayıtlara geçti. CoinMENA özellikle de Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi kilit pazarlarda lisanslı olarak hizmet veriyor.

App Store Ödülleri 2025 kazananları açıklandı

Apple, App Store Ödülleri 2025’te yılın en iyi 17 uygulama ve oyunu duyurdu. iPhone’da Tiimo, iPad’de Detail ve Mac’te Essayist gibi uygulamalar zirveye yerleşti. “Kültürel Etki” kategorisinde ise görme engellilere yardım eden Be My Eyes gibi toplumsal farkındalık yaratan altı uygulama onurlandırıldı.

Faladdin ve Binnaz’ın kurucusu Sertaç Taşdelen tahliye edildi

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen, tutuklu yargılandığı davada “konutu terk etmeme” şartıyla tahliye edildi. Taşdelen’e yöneltilen suçlamalar arasında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiaları yer alıyordu. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Taşdelen, bir lirayı bile yurt dışına aktarmadığını ve tüm şirket hesaplarının hukuki çerçevede olduğunu dile getirdi.

iPhone SE’nin fişi tamamen çekildi

Apple, 2016’da piyasaya çıkan orijinal iPhone SE modelini “modası geçmiş” ürün statüsüne geçirdi. Bu önemli değişiklik, cihazın Apple Store ve yetkili servisler tarafından pil dahil hiçbir parçasının tamir edilmeyeceği anlamına geliyor. Cihaz, yedi yılı aşkın süredir resmi olarak satılmadığı için bu kategoriye dahil edildi.

Red Dead Redemption, Netflix aboneleri için ücretsiz sunuldu

Red Dead Redemption bu hafta ilk kez mobil platformlar için yayınlandı. Popüler oyun Netflix aboneleri için herhangi bir ek ücret ödenmeden indirilebiliyor. Netflix abonesi olmayan kullanıcılar ise oyunu Google Play ve App Store üzerinden ekstra bir ücret ödeyerek satın alma seçeneğine sahip durumda.

Intel, iPhone çip üretimine geri dönebilir

Analist Jeff Pu’ya göre Intel, 2028 yılından itibaren bazı standart iPhone modelleri için çip tedarik etmeye başlayacak. Bu çip üretimi, Intel’in gelecekteki 14A üretim süreci kullanılarak gerçekleştirilecek. Tahminlere göre A22 çipiyle başlayacak bu yolculuk, iPhone 20 ve iPhone 20e modellerinde görülecek.

Instagram’da hashtag limiti 3’e düşüyor

Instagram, bazı profillerde gönderi başına kullanılabilecek hashtag sayısını 3 ile sınırlıyor. Şimdiye kadar bu sınır, 30 etikete kadar ulaşıyordu. Instagram CEO’su Adam Mosseri, daha önce yaptığı açıklamada hashtag’lerin gönderi erişimini artırmadığını, yalnızca bir içeriği kategorize etmeye yardımcı olduğunu ifade etmişti.

OnePlus Ace 6T’dan dikkat çeken satış performansı

Bu hafta piyasaya sunulan OnePlus Ace 6T, Çin’deki ilk satış gününde satış rekoru kırdı. Cihaz, serinin önceki tüm modellerini geride bırakarak etkileyici bir lansman açılışına imza attı. Dünyanın Snapdragon 8 Gen 5 yonga setine sahip ilk telefonu olan model, etkileyici performansı sayesinde beklentileri aşan satış rakamlarını gördü.

Tiny Bookshop, PlayStation 5’e geliyor

Gezgin bir kitapçıyı canlandırdığımız Tiny Bookshop’un 10 Nisan 2026’da PS5’te yayınlanacağı açıklandı. Aynı tarihte oyunun PlayStation 5 ve Nintendo Switch için fiziksel kopyalarının da satışa çıkması bekleniyor. İlk olarak Steam ve Switch için Ağustos ayında yayınlanan oyun, eleştirmenler ve oyunseverler tarafından övgüyle karşılandı.