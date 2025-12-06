Kamera canavarı Xiaomi 17 Ultra Leica Edition ortaya çıktı

Reklam

Xiaomi 17 Ultra'nın mobil fotoğrafçılık odaklı "Leica Leitzphone powered by Xiaomi" sürümü GSMA veritabanında ortaya çıktı.

Bu özel sürümün 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lenslerle karşımıza çıkması bekleniyor.

Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone Edition'ın Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ve HyperOS 3 ile birlikte geleceği tahmin ediliyor.

Yılın en çok beklenen akıllı telefonları arasında yer alan Xiaomi 17 Ultra mobil fotoğrafçılık odaklı alternatif bir versiyona da ev sahipliği yapacak. Ortaya çıkan son raporlar, gelişmiş kamera seti ile öne çıkan yeni bir modeli bizlere gösteriyor. Cihazın üstün kamera yetenekleriyle adından söz ettirmesi bekleniyor.

Merakla beklenen bu cihazın Xiaomi 17 Ultra Leica Edition adı altında raflarda boy göstereceği söyleniyor. İsminden de anlaşılabileceği üzere cihazın kamera seti tamamen Leica imzası barındıracak. Mobil ekosistemdeki şirketleri temsil eden küresel bir kuruluş olan GSMA veritabanı, söz konusu modelin ilk ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

Reklam

Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone resmen doğrulandı

GSMA veritabanında markanın “25128PNA1G” model numaralı bir akıllı telefonuna işaret ediliyor. Cihaz dahili olarak “P1S” olarak tanımlanıyor. Buradaki “S” harfi “Özel” (Special) anlamına geliyor. Açıklamada ayrıca cihazın ticari adı da bulunuyor: “Leica Leitzphone powered by Xiaomi“.

Cihazın ticari ismi, henüz piyasaya sürülmemiş Xiaomi 17 Ultra’nın ikinci bir versiyonu olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca model adı ve hatta dahili kodu da bu fikri destekliyor. Leica imzalı olmayan standart versiyonun “2512BPNDAG” model numarası ve “P1” dahili koduna sahip olduğunu belirtelim.

Xiaomi ve Leica arasında uzun süredir bir ortaklık mevcut. Çinli teknoloji devi, Almanya merkezli kamera şirketiyle önceki modellerinde de iş birliğini sürdürmüştü. Bu anlaşma kapsamında markanın birçok telefonu, ortak tasarlanan lenslerle donatılıyor.

“Leitzphone“, Leica markasının kurucusu Ernst Leitz’e doğrudan bir gönderme olarak yorumlanıyor. Bununla birlikte ünlü kamera şirketi, Japon firması Sharp ile ortaklaşa ürettiği Leitz Phone 3 modeliyle belirli ülkelerde raflarda boy gösteriyor.

Fakat Xiaomi ile birlikte geliştirilen ortak bir akıllı telefonun piyasaya sürülmesi, Leitz Phone projesini önemli ölçüde yükseltecek ve daha fazla pazara ulaştıracak gibi görünüyor.

Xiaomi 17 Ultra’nın muhtemel teknik özellikleri

Ekran: 2K çözünürlüklü 6,85 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 200 MP sensörlü periskop lens (OIS)

Diğer özellikler: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, uydu araması, IP69 sertifikası

Batarya kapasitesi: 90W şarjlı 6.800 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 kullanıcı arayüzü