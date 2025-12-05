AB’den Elon Musk’ın X platformuna 120 milyon Euro para cezası

Reklam

Avrupa Komisyonu iki yıl süren soruşturmanın ardından Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformuna 120 milyon Euro para cezası uyguladı.

Cezanın temel gerekçeleri, kullanıcıları aldatıcı şekilde tasarlanmış ücretli mavi tik sistemi ve reklam veri tabanındaki şeffaflık eksiklikleri olarak açıklandı.

X'in bu karara uymak ve ihlalleri gidermek adına AB'ye 3 ay içinde bir eylem planı sunması gerekiyor.

Avrupa Birliği bugün Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformuna 120 milyon Euro para cezası kesti. DMA yasalarını çiğnediği gerekçesiyle verilen bu karar, ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasında yeni bir çatışmaya sebebiyet verebilir.

Reuters’ın haberine göre söz konusu para cezası, Avrupa Komisyonu’nun iki yıl önce yasa dışı ve tehlikeli online içerikler ile mücadele etmek üzere onayladığı Dijital Hizmetler Yasası (DMA) kapsamında uyguladığı ilk yaptırım olarak karşımıza çıkıyor.

Reklam

X’e neden para cezası kesildi?

AB’nin bu yaptırımı, X’in mavi tik doğrulama rozeti ile kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle uygulandı. Ayrıca platformun reklam konusunda yeteri kadar şeffaf olmadığı ve akredite araştırmacıların dahili verilere erişmesine izin verme yükümlülüğüne uymadığı da kaydedildi.

2022 yılında Twitter, Elon Musk tarafından satın alınmadan önce dolandırıcılık gibi potansiyel suçları önlemek adına kimlik doğrulama sürecini tamamlayan kullanıcılara ücretsiz bir şekilde mavi tik rozeti veriyordu. Fakat sosyal ağ 44 milyar dolar karşılığında Musk’ın satın almasıyla birlikte büyük bir dönüşüm yaşadı.

Twitter’ın ismini X olarak değiştiren Musk, aynı zamanda bu mavi tik rozetlerini ücretli abonelere özel hale getirdi. Bu da parasını ödeyen herkesin onaylanmış profile sahip olmasına yol açtı. Ne yazık ki bu durum, platformda dolandırıcılık gibi suçları daha da artırdı ve kullanıcıların büyük ölçüde güvenini kaybetti.

Avrupa Birliği, X’e yönelik soruşturmayı genişleterek yasa dışı içerik ve dezenformasyon ile ilgili ihlalleri mercek altına aldı. Soruşturma hala devam ederken, AB bu durumun kullanıcıları yanıltabileceğini savundu ve sosyal ağa yüklü bir para cezası kesti.

ABD Başkan Yardımcısı karara sert çıktı

Verilen para cezası, geçen yılın Temmuz ayında AB tarafından bildirilen ihlallere karşılık geliyor. Karar henüz resmiyet kazanmadan önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Avrupa Birliği’nin attığı bu adımları şu sözlerle eleştirmişti:

“Avrupa Birliği, Amerikan şirketlerine saçma sapan şeyler yüzünden saldırmak yerine ifade özgürlüğünü savunmalı.”

Avrupa Komisyonu’nun dijital konulardan sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ise X’e verilen para cezasının “sansürle hiçbir ilgisi olmadığını” ifade etti:

“En yüksek cezaları vermek için burada değiliz. Dijital mevzuatımıza uyulmasını sağlamak için buradayız. Kurallarımıza uyarlarsa ceza uygulamıyoruz. Bu kadar basit…”

Geçtiğimiz aylara kadar ABD Başkanı Donald Trump hükümetinde DOGE Başkanı olarak görev alan Elon Musk, Trump’la son derece yakın bir ilişkiye sahip. Bu da bugünkü para cezasını daha “siyasi” bir niteliğe büründürüyor.

DOGE görevinden ayrıldıktan sonra bir süre Trump ile çatışma yaşayan Musk, son dönemlerde yeniden ABD lideriyle ilişkilerini güçlendirdi. Bu da Başkan Yardımcısı Vance’in neden Musk’ı savunduğunu daha anlaşılabilir kılıyor.