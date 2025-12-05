Xiaomi 14 Ultra nihayet HyperOS 3 güncellemesine kavuştu

Reklam

Amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra modeli Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesine erkenden kavuştu.

Cihaz, ilginç bir şekilde halefi Xiaomi 15 Ultra'dan önce yeni güncellemeye ulaştı.

Sunulan güncelleme, geliştirilmiş yapay zeka yetenekleri ve daha modern bir görsel tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi bu hafta Android 16 tabanlı HyperOS 3 kullanıcı arayüzünün akıllı telefonlara dağıtımını ciddi ölçüde hızlandırdı. Son olarak şirket, bu konuda ilginç bir hamlede bulundu. Geçen yıl piyasaya sürülen Xiaomi 14 Ultra, bu yılki halefi Xiaomi 15 Ultra modelinden daha önce yeni güncellemeye sahip oldu.

Normal şartlarda daha güncel olan amiral gemisi cihazın yeni güncellemeden öncelikli olarak yararlanması bekleniyordu. Fakat bu kez Xiaomi farklı bir yol izliyor. Yayınlanan yeni güncelleme, Xiaomi 14 Ultra’nın global sürümünü kapsıyor. Elbette ki Türkiye’deki cihazlar da bu fırsattan yararlanıyor.

HyperOS 3 güncellemesi Xiaomi 14 Ultra’ya neler getiriyor?

XiaomiTime’a göre kullanıcılara sunulan yeni güncelleme 3.0.4.0.WNAMIXM ürün yazılımı sürümünü içeriyor. Güncellemenin yaklaşık olarak 5 GB dosya büyüklüğüne sahip olduğu ifade ediliyor.

Aynı zamanda Xiaomi 14 Ultra için gelen HyperOS 3 güncellemesi, en son Android güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Bu hafta sizlere aktardığımız üzere Xiaomi’nin yeni güvenlik yaması 107 kritik açığı gidermeye yardımcı oluyor.

Şu anda bu güncelleme yavaş yavaş ve kademeli olarak gruplar halinde kullanıcılara dağıtılıyor. Dolayısıyla bu da tüm kullanıcılara ulaşmasının biraz daha uzun sürebileceği anlamına geliyor. Güncellemenin çok yakında Türkiye’deki modellere de ulaşması bekleniyor.

HyperOS 3 güncellemesi, özellikle de üst seviye akıllı telefonlara sahip olan Xiaomi kullanıcıları için bir dizi yeni özellik getiriyor. Yeni iPhone’larda Dinamik Ada tasarımı Hyper Island adı altında Xiaomi telefonlara geliyor.

Aynı zamanda yapay zeka ile gelişmiş görüntü işleme, güncellenmiş simgeler, daha temiz bir ana ekran düzeni ve iyileştirilmiş geçişler gibi yenilikler sunuluyor.

Xiaomi 14 Ultra ayrıca gelişmiş hırsızlık koruması ve gizlilik ayarları gibi Android 16’nın bazı iyileştirmelerinden de yararlanıyor.

Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri

Boyut: 75,3 x 161,4 x 9,2 mm

75,3 x 161,4 x 9,2 mm Ağırlık: 224,4 gram

224,4 gram Ekran: 2K çözünürlüklü 6,73 inç AMOLED LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı

2K çözünürlüklü 6,73 inç AMOLED LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP OmniVision OV32B40 ön kamera

32 MP OmniVision OV32B40 ön kamera Arka kamera: 50 MP Sony Lytia LYT-900 ana kamera, 50 MP Sony IMX858 ultra geniş lens, 50 MP Sony IMX858, 50 MP Sony IMX858 periskop lens

50 MP Sony Lytia LYT-900 ana kamera, 50 MP Sony IMX858 ultra geniş lens, 50 MP Sony IMX858, 50 MP Sony IMX858 periskop lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, IP68, ödemeler için NFC, stereo ses ve USB-C 3.2

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, IP68, ödemeler için NFC, stereo ses ve USB-C 3.2 Batarya kapasitesi: 90 watt hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil

90 watt hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 arayüzü