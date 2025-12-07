Intel yeniden iPhone’lar için çip üretimine başlayabilir

Reklam

Analist Jeff Pu'ya göre Intel, 2028 yılından itibaren bazı standart iPhone modelleri için çip tedarik etmeye başlayacak.

Bu çip üretimi, Intel'in gelecekteki 14A üretim süreci kullanılarak gerçekleştirilecek.

Tahminlere göre A22 çipiyle başlayacak bu yolculuk, iPhone 20 ve iPhone 20e modellerinde görülecek.

İddialara göre Apple ve Intel yeniden iş birliği gerçekleştirme fikrini değerlendiriyor. TSMC firması şu anda iPhone, iPad ve Mac cihazları için yonga seti üretiminin ana ortağı olmaya devam ediyor. Fakat Intel’in de bazı gelecekteki çiplerin üretiminden sorumlu olabileceği söyleniyor.

Güvenilir kaynaklardan gelen bu dikkat çekici dedikodular, Apple’ın önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmeyi planladığı bazı standart iPhone modellerinde çip üretimini “eski dostu” Intel’e emanet edeceğine işaret ediyor. Fakat bu ortaklığın yakın tarihlerde değil, en erken 2028’de raflara gelecek cihazlarda ilk meyvelerini vereceği aktarılıyor.

Apple çip tedarik zincirini çeşitlendirmeye karar verdi

Teknoloji analisti Jeff Pu’nun iddialarına göre Intel yakında Apple ile bir tedarik anlaşması sağlayabilir. Intel’in birkaç yıl içinde Mac ve iPad’ler için çip tedariklerine başlayacağı, 2028’den itibaren ise bu iş birliğinin “Pro olmayan iPhone’lara” yayılacağı belirtiliyor.

İddialara göre Intel tarafından üretilecek A22 çipi, iPhone 20 ve iPhone 20e gibi modellerde kullanılacak. Fakat henüz tam olarak bir tasarım sorumluluğuna dair gösterge yok. Apple’ın çipleri tasarlamaya devam edebileceği, Intel’in ise sınırlı bir payla başlayarak üretimi tek başına üstlenebileceği tahmin ediliyor.

Bu kritik anlaşma, Apple’ın tedarik zincirini çeşitlendirmesine olanak tanıyacak gibi görünüyor. Aynı zamanda bunun Intel’in sektördeki konumunu güçlendireceği ve büyüme fırsatlarını artıracağı tahmin ediliyor.

Zira bilindiği üzere şirket son dönemlerde ekonomik anlamda büyük problemlerle boğuşuyor. Bu yaz Intel, çalışanlarının yüzde 20’sin tasarruf nedeniyle işten çıkaracağını duyurmuştu.

Intel’in ayrıca Kuzey Amerika’da mevcut ilk 2 nm altı işlemci olan 18A düğümünü kullanarak 2027’den itibaren Mac ve iPad’ler için M serisi yongalar üretmesi bekleniyor.

Bununla beraber Apple’ın çip üretimini Intel’e devredilmesi, artık yalnızca TSMC’ye bağımlı kalmamak anlamına gelecek. Aynı zamanda bu konudaki gecikmeleri ya da tedarik sıkıntılarını da azaltmaya yardımcı olacak gibi görünüyor.

Fakat yine de henüz konuya ilişkin Apple’dan resmi bir onay gelmediğini, tüm bunların şimdilik birer söylentiden ibaret olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.

