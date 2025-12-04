App Store Ödülleri 2025 kazananları: Yılın uygulama ve oyunları duyuruldu

Reklam

Apple, App Store Ödülleri 2025'te yılın en iyi 17 uygulama ve oyununu duyurdu.

iPhone'da Tiimo, iPad'de Detail ve Mac'te Essayist gibi uygulamalar zirveye yerleşti.

"Kültürel Etki" kategorisinde ise görme engellilere yardım eden Be My Eyes gibi toplumsal farkındalık yaratan altı uygulama onurlandırıldı.

Apple, App Store’da 2025’in en iyi uygulama ve oyunlarını resmi olarak açıkladı. Bu yıllık sıralama, esas olarak platformu uzun yıllardır her gün ayakta tutan milyonlarca geliştiricinin çalışmalarını takdir etmeyi amaçlıyor.

Geçen hafta App Store’daki 45 finalisti açıklayan Apple, her yıl olduğu gibi bugün de 2025 App Store Ödülleri’nin kazananlarını duyurdu. Bu ödül, basit bir sıralamadan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu yıl 17 uygulama ve oyun, teknik beceriyi toplumsal faydayla birleştirmedeki olağanüstü yetenekleriyle öne çıkarılıyor.

Reklam

2025’in en iyi App Store uygulamaları

App Store’da bu yıl öne çıkan uygulamalar belli oldu. iPhone’lar için Tiimo uygulaması öne çıkarken, iPad’lerde ise Detail zirveye yerleşti. Mac, Apple TV, Apple Watch ve Apple Vision Pro gibi platformlarda büyük ödüle layık görülen uygulamalar şunlar oldu:

iPhone yılın uygulaması: Tiimo ( tiimo)

iPad yılın uygulaması: Detail ( Detail Technologies B.V.)

Mac yılın uygulaması: Essayist ( Essayist Software Inc.)

Apple TV yılın uygulaması: Explore POV ( James Hustler)

Apple Watch yılın uygulaması: Strava ( Strava, Inc.)

Vision Pro yılın uygulaması: HBO Max ( WarnerMedia Global Digital Services, LLC.)

2025’in en iyi App Store oyunları

Apple’dan gelen açıklamaya göre oyun dalında da kazananlar açıklandı. Pokemon’un yeni oyunu TCG Pocket, iPhone cihazları için büyük ödülü kazandı. Öte yandan bir diğer dikkat çeken oyun, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition’ın Mac sürümü oldu. Kazanan oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

2025 App Store Kültürel Etki kazananları

2025 App Store Ödülleri’nin asıl yeniliği, daha kapsayıcı ve bilinçli bir topluma katkılarından dolayı altı uygulamayı ödüllendiren Kültürel Etki kategorisinde yatıyor. Bu dalda yıla damgasını vuran uygulamalar şunlar:

Art of Fauna : ‘Fauna Sanatı’ dünyanın dört bir yanından vahşi yaşamın resimlerini rahatlatıcı bulmacalara dönüştürüyor ve erişilebilir oyun tasarımı için yeni bir standart belirliyor.

Chants of Sennaar : ‘Chants of Sennaar’, düşündürücü bir macera aracılığıyla dilin gücünü kutluyor.

Despelote : ‘Despelote’, gündelik hayattan bir kesiti tasvir eden samimi bir hikaye yaratıyor ve futbol sevgisiyle birleşen ve kargaşayla karşı karşıya olan bir millete dair bir bakış sunuyor.

Be My Eyes : ‘Be My Eyes’, yapay zekanın gücünü dünya çapında milyonlarca gönüllüyle birleştirerek görme engelli veya az gören insanların günlük aktivitelerinde onlara yardımcı oluyor.

Focus Friend : Hank Green’in uygulaması dijital dikkat dağıtıcı unsurlara karşı güçlü bir müttefik görevi görerek, ödüllendirici ödüllerle konsantrasyon seanslarını oyunlaştırıyor.

StoryGraph : StoryGraph, çeşitli yazarlara görünürlük kazandırmaya yardımcı olan keşif unsurları aracılığıyla, edebiyat topluluğu için özgünlüğe dayalı kapsayıcı bir alan yaratır.