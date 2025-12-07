iPod’un yaratıcısı Tony Fadell, Apple CEO’su olmak için aday

Reklam

Apple CEO'su Tim Cook'un muhtemel halefleri arasına güçlü bir isim daha eklendi.

iPod'un ortak yaratıcısı ve eski Apple yöneticisi Tony Fadell, yakın çevresine CEO olmak istediğini dile getirdi.

Bazı eski Apple yöneticileri, girişimci geçmişe sahip ve cesur bir ürün lideri olan Fadell'in şirkete yeni bir dinamizm getirebileceğine inanıyor.

Apple’ın bir sonraki CEO’sunun kim olacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlar, Tim Cook’un 2026 yılında görevine veda edebileceğine ve beklenmedik bir ismin bu koltuğa oturmaya aday gösterildiğine işaret ediyor.

Yakın tarihli raporlarda her ne kadar bu pozisyon için en uygun adayın John Ternus olacağı ifade edilse de bu kez tahminler başka bir ismi gösteriyor. Apple’ın unutulmaz ürünleri arasında yer alan iPod’ların mucitlerinden bir tanesi olan Tony Fadell, Tim Cook’tan sonra CEO’luk bayrağını devralabilir.

Reklam

Tim Cook’un ayrılacağına yönelik iddialar güçlendi

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporlar, yıl boyunca teknoloji basınına yansıyan haberlerin aksine Tim Cook’un en az 2029’a kadar görevinin başında olacağını iddia etmişti. Bloomberg’den Mark Gurman, önceki söylentileri yalanlayarak bu ayrılığın daha uzun bir zaman dilimine yayılacağını kaydetmişti.

İddialara göre Tim Cook’un 2029 yılına kadarki süreçte yeni CEO’yu göreve hazırlamak ve ona rehberlik etmekle sorumlu olacağı belirtilmişti. Aynı zamanda Cook’un yine bu tarihe kadar ABD hükümeti ile ilişkileri sürdürmekle de görevli olacağı eklenmişti.

Fakat gelen son raporlar, önceki söylentileri tekrardan güçlendiriyor. Bilindiği üzere yakın tarihlerde John Giannandrea, Alan Dye, Lisa Jackson ve Katherine Adams gibi bazı üst düzey yöneticiler Apple’dan ayrılmaya karar verdi. Bu da pek çok kişinin aklına, şirkette Tim Cook devrinin artık yavaş yavaş sona gelmeye yaklaştığını getirdi.

John Ternus böyle bir görev için henüz hazır olmayabilir

Haftalardır internette John Ternus’un Apple CEO’su olmak için potansiyel favori olduğu da dahil olmak üzere birçok söylenti dolaşıyor.

Fakat gelen son haberler, Apple içindeki bazı kişilerin Ternus’un böylesine sorumlu bir görevi üstlenmeye hazır olduğundan şüphe duyduğuna işaret ediyor.

Ternus’un halihazırda şirketin donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev aldığını da eklemekte fayda var.

Tony Fadell, Apple’a bu kez CEO olarak dönebilir

The Information’a göre şu anda bu pozisyon için en uygun adaylar arasında Tony Fadell yer alıyor. Apple Inc.’de iPod bölümünün kıdemli başkan yardımcısı olarak döneminde büyük fırtınalar estiren tecrübeli yönetici, şimdi CEO olarak yeniden şirkete dönebilir.

Kaynaklar konuya ilişkin şu ifadelere yer veriyor:

“Bazı eski Apple yöneticileri, beklenmedik bir adayın ortaya çıkmasını bekliyor. Örneğin eski Apple donanım yöneticisi ve iPod’un yaratıcılarından Tony Fadell’in yakın arkadaşlarına Cook’un yerine CEO olarak geçmeye istekli olduğunu söylediği bildiriliyor.”

Fakat yine de Apple’a yakın olan bazı isimler, kısmen şirkette çalıştığı dönemde tartışmalı bir isim olması nedeniyle Fadell’i beklenmedik bir aday olarak görüyor. Bilindiği üzere Fadell, 2010 yılında Apple’dan ayrılmıştı.

Fadell’in Cook’un yerine geçmesi fikrinin ise şu anda şirketin girişimci bir geçmişe sahip cesur bir ürün liderinin önderliğindeki yenilenmeden faydalanabileceğine inanan bazı eski yöneticiler arasında destek görüyor.