Hafıza kartı yuvası telefonlara geri geliyor: Depolama için servet ödemeye son

Artan DRAM maliyetleri ve bellek kıtlığı nedeniyle akıllı telefon üreticileri, maliyetleri dengelemek adına microSD kart yuvasını cihazlara geri getirmeyi planlıyor.

Samsung örneğinde görüldüğü üzere bellek bileşenlerinin fiyatı yıl başına göre iki katına çıkarken, üreticiler kullanıcılara daha uygun fiyatlı depolama çözümleri sunmak istiyor.

Yeni microSD Express standardı sayesinde performans kaybı yaşanmazken, değişikliğin 2026 yılının ikinci yarısındaki modellerde görülmesi bekleniyor.

Akıllı telefon kullanıcıları için depolama alanını yükseltmenin en ekonomik ve pratik yolu olan microSD kart yuvası, üreticilerin daha yüksek kâr marjı elde etme stratejileri nedeniyle ne yazık ki tarih olmuştu. Kullanıcıları daha pahalı ve yüksek depolamalı modellere yönlendirmeyi amaçlayan markalar, genişletilebilir hafıza desteğini cihazlardan kaldırarak önemli gelirler elde etti.

Fakat DRAM (Bellek) fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ve Micron gibi devlerin tüketici pazarından çekilmek zorunda kalması, sektördeki dengeleri yeniden değiştirecek gibi görünüyor. Ortaya atılan iddialara göre, artan maliyetlerin baskısı altındaki akıllı telefon üreticileri, eski bir dostu yani microSD kart yuvasını cihazlara geri getirmeyi değerlendiriyor.

Çinli tedarikçilerden sızan bilgiler heyecan yarattı

Weibo platformunda paylaşım yapan ve sektördeki sızıntılarıyla tanınan Repeater 002 isimli kaynak, henüz belirli bir marka ismi vermese de Çinli tedarik zincirlerinden gelen bilgilerin arttığını belirtiyor.

Özellikle masaüstü ve dizüstü bilgisayar bellek kitlerinin fiyatlarının tavan yapması ve DRAM kıtlığının 2027’nin dördüncü çeyreğine kadar sürmesinin beklenmesi, akıllı telefon pazarını da doğrudan etkiliyor. Meydana gelen maliyet artışını tüketiciye tamamen yansıtmak istemeyen firmalar, çözümü depolama esnekliğinde arıyor.

Samsung örneği maliyet artışını gözler önüne seriyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, maliyetlerin ne denli kontrolden çıktığını gösteren en somut örneklerden biri. Şirketin Bellek Çözümleri bölümü, kendi Mobil Deneyim biriminin tedarik talebini reddederek, fiyatların her üç ayda bir revize edildiği üç aylık sözleşmelere geçiş yaptı.

Yılbaşında 33 dolar seviyesinde olan 12 GB LPDDR5X bileşeninin fiyatının günümüzde 70 dolara kadar yükseldiği tahmin ediliyor. İki katına çıkan maliyetler karşısında üreticiler, kârlılıklarını korumak adına tüketicilere daha düşük dahili depolama sunup, aradaki farkı microSD kart ile kapatma yoluna gidebilir.

microSD Express ile performans darboğazı aşılıyor

Geri dönüş senaryosunun en dikkat çekici yanı ise yeni microSD Express standardı. Bahsi geçen yeni teknoloji, eski kartlarda yaşanan performans sorunlarını ve yavaşlamaları tamamen ortadan kaldırmayı vaat ediyor.

Örneğin Samsung’un saniyede 800 MB hıza ulaşan 512 GB kapasiteli P9 Express kartı, yurt dışında üzerinde yaklaşık 75 dolara satılıyor. Oysa Apple gibi firmalar, telefon alırken 256 GB’tan 512 GB modeline geçiş için kullanıcılardan 200 dolar gibi çok daha yüksek farklar talep ediyor. Dolayısıyla kart yuvasının geri gelmesi, tüketicinin cebini ciddi oranda rahatlatabilir.

Mevcut üretim bandındaki cihazların tasarımında bir değişiklik beklenmese de, 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek modellerde microSD kart yuvasının yeniden yer alması kuvvetle muhtemel görünüyor.