Meta vites küçülttü: Metaverse bütçesinde dev kesinti

Meta, metaverse projeleri için gelecek yıl bütçesinde yüzde 30'a kadar kesinti planlıyor.

Şirketin bu kararı almasında Reality Labs biriminin 2021 yılındna bu yana 70 milyar doları aşan zararı büyük bir rol oynuyor.

Bu ölçekte bir kesintinin, en erken Ocak 2026'da gerçekleşmesi beklenen önemli işten çıkarmaları da beraberinde getirebileceği söyleniyor.

Teknoloji devi Meta, metaverse bütçesini yüzde 30’a kadar azaltmaya hazırlanıyor. Şu anda şirket içinde tartışılmaya devam eden bu önlem, şirketin artırılmış ve sanal gerçekliğe yönelik maliyetli stratejik geçişine başladığından bu yana en önemli kesinti olarak karşımıza çıkacak.

İlginç bir şekilde bu gelişme, piyasaya anında olumlu bir şekilde yansıdı. Meta hisseleri ilk saatlerde yaklaşık yüzde 4 oranında değer kazandı. Gün içinde gelen güncellemelerle birlikte hisse senedi yüzde 5’in üzerinde değerini artırmayı başardı.

Mark Zuckerberg’in hayalleri bütçe makasına takıldı

Metaverse teknolojisine yönelik harcamaları azaltma kararı, yıllar süren büyük yatırımların ardından geldi. Reality Labs birimi, 2020’den bu yana 60 milyar doların üzerinde yatırım yaparak yakın teknoloji tarihinin en pahalı projelerinden biri haline geldi.

Bu vizyonu güçlü bir şekilde destekleyen ve hatta 2021’de şirketin adını Facebook’tan Meta’ya değiştiren CEO Mark Zuckerberg, şimdi şirketin önceliklerini yeniden değerlendiriyor.

Kesinti kararı, geçen ay Mark Zuckerberg’in Hawaii’deki evinde düzenlenen bir dizi toplantıda ele alınan 2026 yıllık bütçe planlama sürecinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

Reuters’ın haberine göre bu kadar büyük kesintiler muhtemelen Ocak 2026 gibi erken bir tarihte daha fazla işten çıkarmaya yol açacak. Fakat yine de şimdilik bu konuda resmi bir doğrulama olmadığını belirtmekte fayda var.

Meta rotasını yapay zekaya çevirdi

Meta’nın metaverse bütçesini kısma hamlesi, şirketin yol haritasında radikal bir değişikliğe işaret ediyor. Bilindiği üzere şirket, son dönemlerde yapay zeka dünyasında konumunu güçlendirmeye çalışmak için yoğun bir gayret sarf ediyor.

Büyük beklentilerle piyasaya sürülen Llama 4 modeli, ılımlı bir tepkiyle karşılandı ve bu da şirketi hızla toparlanmaya yöneltti.

Meta bu yılın başlarında Scale AI CEO’su Alexandr Wang’ı 14,3 milyar dolarlık bir yatırımla bünyesine katarak bir Superintelligence Lab birimini kurdu. Bu yatırımla girişimin yüzde 49 hissesine sahip oldu.

Bu bağlamda metaverse bütçesinin küçülmesi, kaynakları yeniden dengelemek ve kısa vadede daha somut sonuçlar sağlayabilecek stratejik alanlara odaklanmak için gerekli bir hamle gibi görünüyor.