Nintendo Switch’te haftanın en çok satan oyunları (1-7 Aralık 2025)

Haftanın bir diğer ilgi çeken oyunu Marvel Cosmic Invasion genel listede üçüncü sıradan yer alırken, yalnızca dijital oyunların bulunduğu sıralamada ise zirveye çıktı.

Pokemon Legends: Z-A genel listedeki istikrarını sürdürerek en popüler ikinci oyun oldu.

Nintendo Switch kullanıcılarının hafta boyunca en çok indirdiği oyunlar belli oldu. 1-7 Aralık tarihleri arasında Nintendo’nun eShop platformuna ilişkin satış verileri duyuruldu. Listede eskimeyen bazı klasiklerin yanı sıra piyasaya yeni çıkan bazı ilgi çekici oyunlar da kendine yer buldu.

Listede yer alan detaylara göz attığımızda, oyuncuların bu haftaki oynama alışkanlıkları net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Büyük AAA oyunların dışında bazı sevilen indie oyunlar da üst basamaklarda öne çıkıyor. Bu çeşitlilik, eShop’un her türlü oyuncuya hitap eden geniş bir seçkiye ev sahipliği yaptığını bir kez daha ispat ediyor.

Retro Studios imzasıyla oyunseverlerle buluşan Metroid Prime 4: Beyond bu hafta Nintendo Switch eShop platformunda ilk basamağa yerleşti.

Geçtiğimiz aylarda listenin zirvesinde yer alan Pokemon Legends Z-A şu anda ikincilik koltuğunda oturuyor. Üçüncü sırayı ise Marvel Cosmic Invasion üstleniyor.

Nintendo eShop’ta 1-7 Aralık tarihleri arasında en çok satan oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

Metroid Prime 4: Beyond ( Retro Studios ) Pokemon Legends Z-A ( Game Freak ) Marvel Cosmic Invasion (Tribute Games ) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ( Nintendo EAD Tokyo ) Animal Crossing: New Horizons ( Nintendo EAD ) Super Mario Party Jamboree ( NDcube ) Super Smash Bros. Ultimate ( Bandai Namco Studios / Sora Ltd. ) Mario Kart 8 Deluxe ( Nintendo EAD / Nintendo EPD ) Minecraft ( Mojang Studios ) Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition ( Sega / Sumo Digital ) Luigi’s Mansion 3 ( Next Level Games ) Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions ( Avalanche Software / Unbroken Studios ) Just Dance 2026 Edition Deluxe ( Ubisoft Paris ) The Elder Scrolls 5: Skyrim ( Bethesda Game Studios ) Nintendo Switch Sports (Nintendo EPD) It Takes Two (Hazelight Studios) Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EAD) Octopath Traveler 0 (Acquire / Square Enix) Disney Dreamlight Valley (Gameloft) EA Sporst FC 26 (EA Vancouver / EA Romania)

NintendoEverything’e göre yalnızca dijital formatta yayınlanan oyunların sıralaması ise şöyle:

Marvel Cosmic Invasion (Tribute Games ) Disney Dreamlight Valley (Gameloft) Hades 2 (Supergiant Games) Super Mario Galaxy 2 (Nintendo EAD Tokyo) Stardew Valley (ConcernedApe) Tiny Bookshop (Mountainos / Lunchtime Studios) Hollow Knight: Silksong (Team Cherry) Star Wars: Battlefront Classic Collection (Aspyr) Hollow Knight (Team Cherry) Super Mario Galaxy (Nintendo EAD Tokyo) Blood: Refreshed Supply (Nightdive Studios) Is This Seat Taken (Lual Games) Winter Burrow (Stone Lantern Games) Shinobi: Art of Vengeance (Lizardcube / SEGA) Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered (Crystal Dynamics / Aspyr) Diablo 2: Resurrected (Blizzard Team 3 / Vicarious Visions) Absolum (DotEmu / Gamera Games) Tomb Raider 1-3 Remastered (Aspyr) Balatro (LocalThunk) Sun Haven (Pixel Sprout Studios)

Son olarak Aralık 2025’te piyasaya çıkacak tüm oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.