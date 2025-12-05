PAYCO Elektronik Para’ya el konuldu: 4 ilde 11 gözaltı

Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye el konuldu.

Şirketin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Merkez Bankası ve MASAK raporlarına göre yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para kuruluşu üzerinden sistematik bir şekilde aklandığını anlaşıldı.

Soruşturmalarda 4 farklı ilde toplamda 11 kişi gözaltına alındı.

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” şüphesiyle soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen soruşturmada, şirkete el konuldu.

Şirketin ve yöneticilerinin faaliyetleri, yasa dışı bahis ile ilgili olan 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve kara para aklama suçları kapsamında incelendi. Bu bağlamda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kocaeli ve Yalova şehirlerinde bugün eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi.

“Yasa dışı bahis” ve “FOREX gelirlerini aklama” şüphesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporları ile birlikte soruşturma derinleştirildi. Sonuçlanan araştırmalar ise yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin yanı sıra FOREX ve dolandırıcılıktan kaynaklanan kazançların da sisteme sokulduğu anlaşıldı.

Aktarılan detaylara göre suçtan sağlanan gelirler, kayıt dışı kripto para borsaları ve ödeme kuruluşları üzerinden aklandı. Bu işlemlerin “sözde mağdurlar” ya da üçüncü kişiler aracılığıyla sağlandığına değinildi. Ayrıca geniş işlem hacmi nedeniyle bu faaliyetlerin bireysel amaçlı olmadığı, örgütlü bir yapı tarafından yönetildiğine karar verildi.

Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Forbes Türkiye’ye göre yürütülen soruşturma kapsamında PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye de el konuldu. Aynı zamanda şüpheli şahısların suç tarihinden sonra elde ettiği saptanan mal varlıklarına da el konulduğu ifade edildi.

Tespit edilen sonuçlara göre PAYCO çatısı altında hiyerarşik bir suç örgütü yapılanması oluşturulduğuna kanaat getirildi. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 4 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirerek 11 şüpheliyi gözaltına aldı.