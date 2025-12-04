iOS 26.2 RC sürümü çıktı: İşte tüm yenilikler

Reklam

Apple bugün iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 ve visionOS 26.2 dahil olmak üzere tüm ana işletim sistemlerinin Release Candidate (RC) sürümlerini yayınladı.

Bu güncellemeler, yazılımların artık tamamen test edildiği ve genel kullanıma hazır olduğu anlamına geliyor.

Güncellemelerin önümüzdeki hafta kararlı sürümleriyle kullanıcıların erişimine sunulması bekleniyor.

Apple bugün iOS 26.2 RC sürümünü resmen yayınladı. Aynı zamanda iPadOS, watchOS, tvOS, macOS Tahoe ve visionOS 26.2’nin RC versiyonları da sunuldu. Şirket, birbirinden kullanışlı yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleriyle karşımıza çıktı.

Apple’ın ürün ekosistemi için gelen en son yazılımlar, testin son aşaması olarak değerlendiriliyor. Şirketin Kasım ayının ortalarında yayınladığı üçüncü geliştirici Beta sürümünün ardından bu güncellemeler kullanıcılarla buluştu.

Reklam

Bilindiği üzere Release Candidate güncellemeleri, bazı son kontrollerin tamamlanmasının ardından küresel dağıtıma hazır, tamamlanmış sürümler olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda gerçek genel lansman genellikle RC’nin kullanıma sunulmasından sonra kısa bir süre içinde gerçekleşiyor. Yani kararlı sürüm için artık geri sayım başlamış durumda.

iOS 26.2 ile gelecek yeni özellikler neler olacak?

iOS 26.2’nin test sürümlerinin geçirdiği evrim, çok sayıda ilgi çekici yeni özelliği karşımıza çıkardı.

iOS 26.2’nin ilk geliştirici Beta sürümünde arayüz netliğini ayarlamak için bir kilit ekranı kaydırıcısının eklenmesiyle sonuçlandı. Apple News ise ekranın üst kısmına Yemek, Politika, Bulmacalar ve Spor için tematik düğmeler ekledi.

Apple Podcasts uygulaması da önemli yeniliklerle güncellendi. Bölümler, bahsetmeler ve otomatik bağlantılar eklendi ve Hatırlatıcılar yeni alarmlar kazandı. Uyku Puanı sıklığına dayalı sınıflandırmada ise değişiklikler yapıldı. Sonraki sürümlerde daha fazla değişiklik yapıldı.

iOS 26.2’nin ikinci Beta sürümünde Liquid Glass’ta ince ayarlar yapıldı. Oyunlar ile CarPlay güncellendi. Üçüncü Beta sürümünde ise Apple, AirDrop için 30 günlük parolalar ekledi.

iOS 26.2 kod satırları arasında yan düğmeyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Bu hamle, Apple’ın Japonya’daki kullanıcıların fiziksel düğme üzerinden Siri yerine üçüncü taraf bir sesli asistan kullanmalarına izin verebileceğini bizlere gösteriyor.

iOS 26.2 çıkış tarihi henüz kesin olarak bilinmese de güncellemenin Aralık ayında yayınlanacağı zaten doğrulanmıştı. Muhtemelen önümüzdeki hafta yeni güncelleme nihai sürümüyle kullanıcılarla buluşacak.