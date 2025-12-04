Xiaomi 17 Ultra’nın kanlı canlı görüntüleri ortaya çıktı

Reklam

Xiaomi 17 Ultra, Çin'in sokaklarında test edilirken kameralara yakalandı.

Cihazın arka yüzünde, gizlenme kılıfına rağmen dairesel bir modül içinde dört yerine üç arka kamera bulunacağı onaylanmış oldu.

İddialara göre telefonun kamera kurulumu 50 MP ana, 50 MP ultra geniş ve köşeye taşınmış 200 MP periskop telefoto sensörlerinden oluşacak.

Amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra’nın son planlama aşamasında olduğu biliniyor. Çok yakında resmi olarak duyurulması beklenen üst düzey akıllı telefon, şimdi etkileyici tasarımıyla karşımıza çıktı. Cihazın kanlı canlı görüntüleri internete sızdırıldı.

Weibo’da yayınlanan görüntülere göre Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pekin sokaklarında test edildi. Sızdırılan fotoğraflar, bazı şirket çalışanlarının kameraları denediğini gösteriyor. Bu testler, modelin tasarımına dair de bizlere önemli ipuçları veriyor.

Reklam

Xiaomi 17 Ultra’nın tasarım sırları belli oldu

Xiaomi’nin yeni üst düzey telefonu, resmi lansmanın “sürprizini bozmamak” için nihai tasarımı gizlemeyi amaçlayan kılıfla kaplı bir şekilde internete sızdı. Merakla beklenen cihazın dört yerine üç arka kameraya sahip olacağı böylelikle doğrulandı.

Xiaomi’nin iç işleyişine erişimi olan kaynaklar, kamera modülünün yuvarlak bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyor. Bunlardan biri ana kamera, biri ultra geniş olmak üzere iki adet 50 MP sensöre sahip olacak. Telefoto sensörü ise 200 MP olacak ve modülün sol üst köşesine taşınacak.

Bu hafta sızdırılan bir diğer detay ise Xiaomi 17 Ultra’nın IMEI veritabanındaki 2512BPNDAG numarasıyla küresel sürümüne ilişkin oldu. Model numarasında 25 yılı, 12 ise ayı temsil ediyor. Bu da amiral gemisi telefonun yıl sonundan önce tanıtılmasının muhtemel olduğunu bizlere gösteriyor.

Xiaomi 17 Ultra’nın 2K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,85 inç LTPO OLED ekranla donatılacağı söyleniyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3 arayüzüyle çalışacak.

“Premium” kitleye hitap edecek yeni Xiaomi modeli, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alacak. Telefonda 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı bulunacak. Ayrıca 90W hızlı şarj destekli 6.800 mAh pil kapasitesi sunulacak.

Öte yandan yakın zaman önce Xiaomi 17 Ultra’nın yenilenmiş kamera kiti de sızdırıldı. Yeni tasarım şimdiden mobil fotoğrafçıları heyecanlandırdı.

Xiaomi 17 Ultra’nın muhtemel teknik özellikleri

Ekran: 2K çözünürlüklü 6,85 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 200 MP sensörlü periskop lens (OIS)

Diğer özellikler: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, uydu araması, IP69 sertifikası

Batarya kapasitesi: 90W şarjlı 6.800 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 kullanıcı arayüzü