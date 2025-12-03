Apple, iOS 18 kullanıcılarını iOS 26’ya geçmeye zorluyor

Reklam

Apple, iOS 18 kullanıcılarını yeni iOS 26 yazılımına geçmeye davet ediyor.

Şirket, Ayarlar ekranında iOS 26.1'i artık önerilen güncelleme olarak gösteriyor.

iOS 18 güncellemeleri hala mevcut. Fakat arayüzün alt sıralarına taşınarak görünürlüğü azaltılıyor.

Apple tarafından Haziran ayındaki WWDC25 etkinliğinde tanıtılan ve Eylül’de kararlı sürümüyle yayınlanan iOS 26 işletim sistemi tartışmayla karşılandı. Çok sayıda yeni özelliğe ev sahipliği yapan güncelleme, tüm olumlu gelişmelere rağmen Liquid Glass arayüzüyle kullanıcıları adeta ikiye ayırdı. Bazı kullanıcılar, yenilenen tasarım dilini “estetikten yoksun” ve “göz yorucu” olarak değerlendirdi.

Bu bağlamda kullanıcıların bir kısmı, cihazları iOS 26 işletim sistemini desteklemesine rağmen eski sürümde kalmayı tercih etti. Fakat ne yazık ki ortaya çıkan son raporlar, Liquid Glass’tan kaçışın mümkün olamayacağını bizlere gösteriyor. Apple, iOS 18 kullanıcılarını yeni güncellemeye yükseltme yapmaları yönünde baskılıyor.

Apple, iOS 18’i halının altına süpürdü

Henüz iOS 26’ya güncelleme yapmamış iOS 18 kullanıcıları, iOS 26.1 güncellemesini ilk seçenek olarak göstermeye başladı. Bununla birlikte Apple, kullanıcılar için en ilgi çekici ve kullanışlı yeni özellikler de dahil olmak üzere bu işletim sisteminin temel özelliklerini kısaca açıklıyor.

MacRumors’un aktardığı detaylara göre iOS 18 güncellemeleri mevcut olsa da bu sefer sayfanın alt kısmında gösteriliyor. iOS 26’ya yükseltmeden de indirmeye devam etmeniz mümkün olacak. Fakat yine de Apple, bu hamleyle birlikte kullanıcıları yeni sürüme geçmeye teşvik etmeye odaklanıyor.

iOS 18 güvenlik güncellemeleri önümüzdeki aylarda artık mevcut olmayabilir. Bu da gelecekte güncellemeyi indirmenizi neredeyse kaçınılmaz hale getiriyor.

iOS 26 ile uyumlu olmayan cihazlar için durum farklı görünüyor. Bu durumlarda Apple, iOS 18 güncellemelerini sağlamaya devam edecek.

Ayrıca bu noktada önemli bir uyarıda bulunmakta fayda var. Yeni güncelleme Eylül ayından bu yana geri alınamıyor. Yani iOS 26 sürümünden önceki iOS 18’e geri dönmek ne yazık ki mümkün değil.

iOS 26 güncellemesini destekleyen uyumlu iPhone modelleri şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

