Netflix’in Münevver Karabulut belgeselinin yayınlanması durduruldu

Reklam

Netflix, geçen hafta Münevver Karabulut cinayetini konu alan belgesel yapımını durdurmuş ve ilk fragmanı yayınlamıştı.

Mağdurun annesi, belgeselin yayınlanmaması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Mahkeme, yürütülen yargılama süreci tamamlanana kadar belgeselin yayınlanmasına "ihtiyati tedbir" kararı ile durdurma uyguladı.

Türkiye’nin en çok konuşulan adli vakalarından biri olan Münevver Karabulut cinayeti, Netflix tarafından hazırlanan belgesel projesiyle son günlerde tartışma yaratmıştı. Popüler dijital platform, geçen hafta “true crime” türünde hazırlanan bu projenin ilk fragman videosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. “Yakında” yayınlanacağı ifade edilen proje, mağdur ailenin sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

Münevver Karabulut’un babası, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Netflix’in bu projeyi kendilerinin rızası ve bilgisi olmadan hazırladığını ifade etmişti. Aynı zamanda platformun bu olayı “ticari” kaygıyla ele aldığını ve konuya ilişkin her türlü yasal önlemin alınacağını aktarmıştı. Şimdi ise dosyayla alakalı yargıda kritik bir gelişme yaşandı.

Reklam

“Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” mahkeme kararıyla yayınlanmayacak

Karabulut ailesinin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurusu sonuçlandı. Netflix tarafından duyurulan Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası belgeseli için mahkeme tarafından “ihtiyati tedbir” kararı alındı. Yani dava dosyası sonuçlanmadan önce telafi etmesi zor durumlar oluşmasını engellemek adına geçici bir hukuki önlem uygulanmış oldu.

Bununla birlikte söz konusu yayın durdurma kararı yalnızca Netflix platformuyla da sınırlı değil. İlgili içeriğin ayrıca sosyal medya, televizyon ve benzeri dijital platformlarda her türlü satış/dağıtımı için tedbir alındı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“…Davaya konu ‘Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası’ isimli belgeselin sosyal medya, televizyon, Netflix veya herhangi bir mecrada satımı, dağıtımı ve yayınlanmasının durdurulması yönünde ihtiyati tedbirin kabulüne;

2- Karar gereğinin yerine getirilmesi için ilgili yayın kuruluşlarına müzekkere yazılmasına,

3- Ara kararın taraflara tebliğine,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 1 hafta içinde Mahkememiz nezdinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi.”

Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası belgeselinin şimdiye kadar sadece fragman videosu paylaşılmıştı. Resmi yayın tarihi ise henüz duyurulmamıştı. Tedbir kararı kapsamında ilgili araştırmalar tamamlanana kadar söz konusu içeriğin ekranlara gelmesi mümkün olmayacak.

Geçen hafta Süreyya Karabulut, belgeselin Karabulut’un adını “ticari bir içeriğe dönüştürdüğünü” ve “kişilik haklarını ihlal ettiğini” öne sürerek şu açıklamayı yapmıştı:

“Dosyayı kapattım. Her şeyden uzaklaştım, Bolu’ya yerleştim. Bizim bilgimiz dışında yapılmış. Görüşme ve benzeri bir yok. Şikayetçi olacağım. Ben çok yoruldum, ilahi adalete sığındım. Artık bu işin son şeyi de diyelim… Bilgimiz yoktu. Çok şaşkınım. Yani biri sokakta “Sen Münevver’in babası mısın?” diye sorduğunda bile ben “Hayır, değilim” diyorum. Artık bu konuyu tamamen kapatıp uzaklaşmak isterken tekrar tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz.”

Son olarak geçen hafta HBO Max de Palu Ailesi belgeseli ile karşımıza çıktı. Henüz yayın tarihi belli olmayan yapımın ilk detayları paylaşıldı.