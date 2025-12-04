Menüyü Kapat
    2025 Google Türkiye arama trendleri açıklandı: En çok neleri aradık?

    Google Türkiye, "2025 Arama Trendleri" raporunu yayınladı. Türkiye'de yılın en çok aranan terimi Gemini oldu.
    Google Türkiye'de 2025'te en çok ne arandı?
    • Google Türkiye, 2025 yılında ülkemizde en çok aranan konuları 10 farklı kategoride açıkladı.
    • Türkiye'de en çok arananlar listesinin zirvesine Google'ın yapay zekası "Gemini" yerleşti.
    • Gemini ayrıca global arama trendlerinde de birinci oldu.

    Google Türkiye 2025 arama trendleri resmen açıklandı. Google’dan gelen bu rapor, yıl boyunca ülkemizdeki internet kullanıcılarının en çok neleri merak ettiğini gözler önüne seriyor.

    Ülke gündemini hangi konuların belirlediği, hangi kültürel olayların ve teknolojik yeniliklerin konuşulduğu raporda özetleniyor. Listenin öne çıkan noktası, teknolojinin artık günlük hayatımızda çok daha sağlam bir yer işgal ettiğini gösteriyor. Ayrıca yapay zeka da yıla damgasını vuran gelişmelerden biri olarak dikkat topluyor.

    Google Türkiye’de 2025’te en çok ne arandı?

    Google’da bu yıl en çok aradığımız konu Gemini oldu. Google’ın yapay zeka modeli bu unvanı yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda global arama trendlerinde de üstlenmeyi başardı.

    Gemini

    Bu yıl ülkemizde Google’dan en çok aranan konular şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    En çok arananlar

    1. Gemini
    2. İstanbul Depremi
    3. Eşref Rüya
    4. Türkiye İspanya
    5. Squid Game
    6. Ferdi Tayfur
    7. Fenerbahçe
    8. Benfica Avrupa Ligi
    9. Türkiye Macaristan
    10. Fenerbahçe Feyenoord

    En çok aranan isimler

    1. Osimhen
    2. Fatih Ürek
    3. Sadettin Saran
    4. Leroy Sane
    5. Talisca Ederson
    6. Alperen Şengün
    7. Sevil Akdağ
    8. Lemina
    9. Diego Carlos

    En çok aranan yemek tarifleri

    1. Spoonful Tarifi
    2. 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
    3. Lokanta Usulü Beyti Tarifi
    4. Mevlana Çorbası Tarifi
    5. Soğan Dolması Tarifi
    6. Dubai Çikolatası Tarifi
    7. Squid Game Şekeri Tarifi
    8. Tulumba Tatlısı Tarifi
    9. Ev Baklava Tarifi
    10. Dalgona Şekeri Tarifi

    Kaybettiklerimiz

    1. Ferdi Tayfur
    2. Volkan Konak
    3. Nihal Candan
    4. Sırrı Süreyya Önder
    5. Şinasi Yurtsever
    6. Güllü
    7. Ferdi Zeyrek
    8. Edip Akbayram
    9. Ece Gürel
    10. Diogo Jota

    En çok aranan diziler

    1. Eşref Rüya
    2. Squid Game
    3. Gassal
    4. Uzak Şehir
    5. Kral Kaybederse
    6. Bahar
    7. Wednesday
    8. Leyla
    9. Prens
    10. Deha

    En çok aranan filmler

    1. Minecraft
    2. Kadıköy Boğası
    3. Uykucu
    4. F1
    5. Aydede
    6. Karantina
    7. Sihirli Annem
    8. Şampiyonlar
    9. Anka Kuşu’nun Dönüşü
    10. Dengeler

    Ne Zaman?

    1. Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
    2. Gassal 2. Sezon Ne Zaman
    3. Voleybol Final Maçı Ne Zaman
    4. Basketbol Final Maçı Ne Zaman
    5. TOKİ Başvuruları Ne Zaman
    6. Aşure Günü Ne Zaman
    7. Fenerbahçe Seçim Ne Zaman
    8. Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek
    9. Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
    10. Eşref Rüya Ne Zaman

    Ne Giyilir?

    1. Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
    2. Mayonun Üstüne Ne Giyilir
    3. Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
    4. Saray Düğününde Ne Giyilir
    5. Sonbaharda Ne Giyilir
    6. Kır Düğününde Ne Giyilir
    7. Pilatese Giderken Ne Giyilir
    8. Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir
    9. Tiyatroya Giderken Ne Giyilir
    10. Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

    Nesi Meşhur?

    1. Bolu’nun Nesi Meşhur
    2. Ağrı’nın Nesi Meşhur
    3. Merzifon’un Nesi Meşhur
    4. Mardin’in Nesi Meşhur
    5. Gaziantep’in Nesi Meşhur
    6. Antalya’nın Nesi Meşhur
    7. Bilecik’in Nesi Meşhur
    8. Çanakkale’nin Nesi Meşhur
    9. Edirne’nin Nesi Meşhur
    10. İstanbul’un Nesi Meşhur

    Nasıl Yenir?

    1. Kiwano Nasıl Yenir
    2. Demirhindi Nasıl Yenir
    3. Kinoa Nasıl Yenir
    4. Mango Meyvesi Nasıl Yenir
    5. Yaban Mersini Nasıl Yenir
    6. Adem Elması Nasıl Yenir
    7. Tatlı Patates Nasıl Yenir
    8. Arı Poleni Nasıl Yenir
    9. Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir
    10. Longan Meyvesi Nasıl Yenir

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

