Kasım 2025’te en popüler PlayStation oyunları açıklandı: Black Ops 7 zirvede

Kasım 2025'in en çok indirilen PlayStation oyunları resmen duyuruldu.

Ayın öne çıkan PS5 oyunu, Amerika ve Avrupa listelerinde birinciliği alan Call of Duty: Black Ops 7 oldu.

PS4 kategorisinde ise efsanevi açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2 zirveyi rakiplerine kaptırmadı.

Ücretsiz oyun kategorisinde ise Where Winds Meet ve Battlefield REDSEC öne çıkmayı başardı.

Sony her ay olduğu gibi Kasım 2025 döneminde de PlayStation Store platformunda en çok indirilen oyunları açıkladı. PS5, PS4 ve ücretsiz oyunlar kategorilerinde geçtiğimiz aya damgasını vuran popüler oyunlar belli oldu.

Sony’den gelen bu rapor, oyuncuların son dönemlerdeki oynama trendlerini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Üstelik listede yalnızca yeni çıkan popüler oyunlar değil, aynı zamanda PlayStation 4’te senelerdir popülerliğini korumaya devam eden unutulmaz klasikler de gücünü göstermeyi sürdürüyor.

Kasım 2025’in en popüler PlayStation 5 oyunları

Geçen ay PS5’te en popüler oyun hem ABD/Kanada hem de Avrupa bölgesinde Call of Duty: Black Ops 7 oldu. Listenin diğer öne çıkan oyunları arasında EA Sports FC 26, ARC Raiders, Dispatch ve Battlefield gibi seçenekler geliyor.

Kasım ayının en çok indirilen PS5 oyunları şu şekilde sıralanıyor:

Sıra ABD/Kanada Avrupa 1 Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7 2 ARC Raiders EA SPORTS FC 26 3 Dispatch ARC Raiders 4 Battlefield 6 Battlefield 6 5 NBA 2K26 Dispatch 6 EA SPORTS FC 26 Grand Theft Auto V 7 EA SPORTS Madden NFL 26 UFC 5 8 Grand Theft Auto V Minecraft 9 Ghost of Yōtei The Witcher 3: Wild Hunt 10 Minecraft INAZUMA ELEVEN: Victory Road 11 EA SPORTS College Football 26 Forza Horizon 5 12 Marvel’s Spider-Man 2 It Takes Two 13 Clair Obscur: Expedition 33 Hogwarts Legacy 14 MLB The Show 25 Clair Obscur: Expedition 33 15 Forza Horizon 5 NBA 2K26 16 UFC 5 Ghost of Yōtei 17 Mortal Kombat 1 Marvel’s Spider-Man 2 18 The Outer Worlds 2 Football Manager 26 Console 19 It Takes Two Anno 117: Pax Romana 20 Hogwarts Legacy S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Kasım 2025’in en popüler PlayStation 4 oyunları

Geçtiğimiz ay PS4 platformunda en çok indirilen oyun, Rockstar Games’in unutulmaz klasiği Red Dead Redemption 2 oldu. Western türündeki efsane oyunun yıllar geçmesin rağmen popülaritesinden eser kaybetmediği bir kez daha teyit edildi.

Bu noktada RDR hayranlarına önemli bir detay vermekte fayda var. Serinin ilk oyunu olan Red Dead Redemption bu hafta Netflix aboneleri için ücretsiz olarak mobil cihazlara geldi. Siz de halihazırda Netflix’e aboneyseniz, şu anda Android ve iOS platformlarında oyunu herhangi bir ücret ödemeden indirebilirsiniz.

Kasım ayının en çok indirilen PS4 oyunları şunlar oldu:

Sıra ABD/Kanada Avrupa 1 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 2 Batman: Arkham Knight EA SPORTS FC 26 3 Call of Duty: Black Ops 7 A Way Out 4 A Way Out Unravel Two 5 Grand Theft Auto V The Forest 6 Red Dead Redemption Grand Theft Auto V 7 The Forest Minecraft 8 Minecraft Batman: Arkham Knight 9 theHunter: Call of the Wild Assassin’s Creed Syndicate 10 Middle-earth: Shadow of War Need for Speed Heat 11 EA SPORTS FC 26 Assassin’s Creed Origins 12 UNCHARTED The Nathan Drake Collection Hogwarts Legacy 13 The Walking Dead: Telltale Definitive Series Assassin’s Creed Odyssey 14 STAR WARS Battlefront II Call of Duty: Black Ops 7 15 Cuphead Uncharted: The Nathan Drake Collection 16 Mortal Kombat X Middle-earth: Shadow of War 17 Far Cry Primal Far Cry Primal 18 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Mafia: Trilogy 19 Unravel Two Red Dead Redemption 20 Assassin’s Creed Odyssey Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Kasım 2025’in en popüler ücretsiz PS5 & PS4 oyunları

Bu ay PS5 ve PS4’te en çok indirilen ücretsiz oyunlar da açıklandı. Activision’ın bedava olarak oyunseverlere sunduğu Battlefield REDSEC adlı Battle Royale oyunu Avrupa’da listenin zirvesine yerleşti. ABD/Kanada bölgesinde ise Where Winds Meet (F2P) liderliği eline aldı.

Kasım ayında en çok indirilen bedava PlayStation oyunları listesi şu sıralamayla karşımıza çıkıyor:

Sıra ABD/Kanada Avrupa 1 Where Winds Meet (F2P) Battlefield REDSEC 2 Battlefield REDSEC Where Winds Meet (F2P) 3 Fortnite Fortnite 4 Roblox Roblox 5 Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone 6 Marvel Rivals Rocket League 7 Rocket League eFootball 8 PUBG: BATTLEGROUNDS PUBG: BATTLEGROUNDS 9 Apex Legends Asphalt Legends 10 Aimlabs Fall Guys